VELIKI GODIŠNJI HOROSKOP ZA 2026. – Prognoza za sve znakove Zodijaka!

Rakovi, podrška voljene osobe mazit će vas kao i Jupiter u vašem znaku do 1.7. Znat ćete uživati u svakom zajedničkom trenutku i ostvarit ćete trenutke za pamćenje. Oni koji su još sami imat će prilike za lijepa i draga druženja. Od ljeta ćete biti nešto suzdržaniji, a ono što ste izgradili u osobnim odnosima nastojte sačuvati i njegovati najbolje što znate. Drugi dio godine bit će manje bogat ljubavnim doživljajima, ali ništa neće biti loše. Ribe, prvu polovinu godine posao ćete odrađivati više manje uredno i bez većih očekivanja. U financijskim stvarima budite organizirani i štedljivi tijekom cijele godine. Pažljivo planirajte svoje troškove pa će svega biti dovoljno. Od proljeća su mogući povremeni stresovi u vašem domu, bilo da se radi o nekim neočekivanim promjenama, neugodnim susjedima, a ako radite od kuće, to se može manifestirati kroz neke nove zahtjevnosti u vezi posla, koje donose prolazne nemire, stresove. Budite profesionalni i sve će biti dobro.

Donosimo prognoze za sve znakove horoskopa. Sretno svima!

OVAN

LJUBAV: Tijekom ove godine u svojim osobnim odnosima pokazivat ćete sve više crtu zrelosti i ozbiljnosti. Ponekad će to ići na štetu vaše vedrine i inicijative, jer ćete suočavajući se s novim i zahtjevnim situacijama, gledati da svemu pristupite kao odrasla osoba. Nije zabranjeno šaliti se, a kad vam se to učini neprimjereno, sjetite se ove prognoze. Neki bi mogli uploviti u bračnu luku. Od sredine godine trebat ćete ulagati više napora kako bi točno razumjeli drugu stranu, a ona (on) će vam vjerovati. Zato ne zaboravite na svoju prirođenu otvorenost. Od ljeta ćete imati sve više ljubavnih prilika, poboljšan odnos s mladima, a neki će postati i roditelji. Venera vam je sklona od 7.3. do 31.3. kad ćete posebno zračiti jer je u vašem znaku, te od 14.6. do 10.7.

KARIJERA: Konačni ulazak Saturna u vaš znak 14.2. (gdje će ostati oko dvije i pol godine) učinit će vas profesionalnijim, ambicioznijim, odgovornijim. Stvari će se slagati tako da ćete morati reagirati na spomenuti način. Prilika je to da izgradite kako sebe kao osobu, tako i da dodatno utvrdite gradivo u svojoj profesiji. Jupiter u Lavu od 1.7. do kraja godine pomoći će vam da sve zahtjevnosti posla obavite s više radosti i elana. Izazovi će se miješati s optimizmom, a vi ćete balansirati najbolje što možete. Znat ćete reagirati i brzo i strpljivo, a najbitnije je da prepoznate kad treba prvo, a kad drugo. Vjerujte sebi i svom osjećaju, jer će vam intuicija biti na zavidnoj razini.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ulazak Neptuna u vaš znak 27.1. podići će vašu senzibilnost na višu razinu. Postat ćete mekši nego inače, osjetljiviji, pa neka vas to ne zbunjuje. Naprotiv, iskoristite to za otkrivanje onih suptilnih skrivenih stvari razvijajući svoje čitanje između redova. Zdravlje vam je dobro.

BIK

LJUBAV: Oni koji su u stabilnim ljubavnim vezama mogu očekivati jednu više manje mirnu godinu. U njoj neće biti dosadno, a njihov odnos voljenom osobom će se vjerojatno učvrstiti. Oni koji su još sami, neće se puno zabrinjavati, redovno će izlaziti pa kad nešto krene, ići će postepeno, a to je ono što znak Bika i voli. Gradit ćete odnose polako i sigurno. Tranzit Jupitera po vašoj prirodnoj 4. kući doma u drugom dijelu godine, kod nekih će otvoriti prilike za rješavanje stambenog pitanja. Bit će i onih koji će se ada možda preseliti voljenoj osobi ili obratno, a neki će pak (pre)uređivati svoj dom. Bit će perioda kroz ovu godinu kad ćete zaista uživati. Venera će vas poticati na ljubavna poduzimanja od 1.1. do 18.1., potom opet od 31.3. do 25.4. kad je u vašem znaku, te od 10.7. do 7.8.

KARIJERA: Do proljeća ćete nekako biti pod strujom i strpljivo podnositi stresove na poslu na koje ste već navikli. Ono što ste nekad željeli promijeniti, promijenilo se samo, a toga ćete postati svjesni nakon 26.4. kad Uran, nakon punih sedam godina, napusti vaš znak. Usporedite li svoj status i sebe kakvi ste bili prije 7 godina i kakvi ste sada, postat će vam jasno da tu postoji razlika kao nebo zemlja. To znači da ćete od tada moći lakše disati, ono što vas je možda uznemiravalo, više neće, bilo da ste na to postali otporni, bilo da je to nestalo. Jedan ciklus i faza promjena u vašem poslu, a i u životu, jednostavno će otići svom kraju, a vi ćete novi nastaviti dalje mirno i s bitnim spoznajama o sebi i svijetu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zbog prisutnosti Saturna i Neptuna u vašem prirodnom 12. polju podsvijesti većinu godine, moguće je da vam mašta ili snovi budu ponekad burni, intenzivni, kaotični, a brige nerealne. Ne pravite od miša slona, nego osvijestite činjenice i sve će biti dobro.

BLIZANAC

LJUBAV: Bit ćete izuzetno vješti u komunikaciji, a još više u drugom dijelu godine. Koga trebate kontaktirati, naći ćete ga. Iskoristite to za ostvarivanje kontakata o kojim možda već neko vrijeme maštate, ako ste još sami. Oni u vezama postat će otvoreniji jedno prema drugom, a odnos će dobiti na kvaliteti. Ulazak Urana u vaš znak 26.4. prvi put u životu možda će vas zateći, ali kao snalažljiva osoba po prirodi, prihvatit ćete sebe i svoju povremenu ekscentričnost. Budite pametni, pa se povremeno suzdržite od nekih ludih ideja dok se druga strana ne navikne na neke vaše nove prijedloge. Ukratko, djelujte postepeno. Ljubavne prilike bi se mogle ukazati od 18.1. do 11.2., potom od 25.4. do 20.5. kad je Venera u vašem znaku, te dalje od 7.8. do 11.9, te opet od 26.10. do 5.12.

KARIJERA: Do proljeća ćete kuhati u glavi i smišljati nove poslovne planove, a nakon 26.4. počet ćete sve otvoreno predlagati za realizaciju. Zbog Urana u vašem znaku ulazite u ciklus od sedam godina kad će se dosta toga promijeniti kod vas. Nove ideje, novi zahtjevi, promjene koje bi mogle biti i iznenađujuće, sve se to može otvoriti i pokrenuti od sada. Vaše je da pametno balansirate, koristite dobre prilike i da svoju originalnost koja će se probuditi, prezentirate drugima na najbolji mogući način. Pluton iz Vodenjaka udružen s Uranom u vašem znaku, povremeno će vas činiti eksplozivnom osobom punom energije, što će uglavnom biti plus u poslu, no ne mora sjesti svakom. Stoga, poradite na svom taktu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Iznenadni obrati situacija mogli bi donijeti neočekivani stres čak i kad se radi o povoljnostima, pa bi bilo dobro da redovno prakticirate neku metodu opuštanja kako bi se s Uranom u svom znaku nositi na najbolji mogući način u idućih par godina.

RAK

LJUBAV: Podrška voljene osobe mazit će vas kao i Jupiter u vašem znaku do 1.7. Znat ćete uživati u svakom zajedničkom trenutku i ostvarit ćete trenutke za pamćenje. Oni koji su još sami imat će prilike za lijepa i draga druženja. Od ljeta ćete biti nešto suzdržaniji, a ono što ste izgradili u osobnim odnosima nastojte sačuvati i njegovati najbolje što znate. Drugi dio godine bit će manje bogat ljubavnim doživljajima, ali ništa neće biti loše. Samo će se odvijati uhodano i bez atraktivnih prilika ili senzacija. Tada ćete više uživati u miru svakodnevice. Jesen će donijeti dobre odnose s mladima, djecom, domaću kućnu sreću i opuštenost u istom. Tranzit Venere vam je povoljan od 11.2. do 7.3., naročito od 20.5. do 14.6. kad je u vašem znaku, dalje od 11.9. do 26.10., te od 5.12. do kraja godine.

KARIJERA: Tranzit Saturna i Neptuna kroz vaše 10. polje karijere i statusa većinu godine, sigurno će donijeti određene zahtjevnosti i iskušenja. Utjecaj bi se mogao opisati kao pritisak, ograničenja, napori u kombinaciji s nejasnoćama i kaosom. Morat ćete naći snage uhvatiti se u koštac sa spomenutim. Neki će imati problema sa šefovima, ili pak s autoritetima općenito. Do ljeta će vaš štititi Jupiter u vašem znaku pa će sve biti lakše, premda će biti trenutaka kad će vam sve sličiti na malu mučionicu. Budite oprezni, odrađujte svoj dio posla strogo profesionalno i sve će biti dobro. Ne očekujte pohvale, jer će drugi biti škrti u njima, a kritike ne uzimajte k srcu. Ovo je vrijeme kad ćete bildati sebe u svojoj profesiji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit će dana kad će vam se činiti da ne znate na koju ćete stranu. Tad zastanite, smirite se, pa pažljivo osluškujte sebe iznutra. Prakticirajte mirno opuštanje kako bi sebi osvijestili i pojasnili što je za vas najbolje u datom trenutku. Ne pretjerujte ni s čim.

LAV

LJUBAV: Oni koji su u vezi ili braku imat će jednu uglavnom mirnu i stabilnu godinu s tim da će u drugoj polovini sve postati još bolje, ljepše, ugodnije. Oni koji su još sami neće se puno mučiti ili zamarati svojim statusom, ali će nakon 1.7. kad Jupiter uđe u Lava, početi primjećivati kako im se sve više otvaraju prilike za ugodna druženja, a i na ostalim poljima neće biti loše, nego naprotiv. Neki Lavovi i Lavice posebno će uživati u društvu svoje djece, a ista će se razvijati na njihov ponos i zadovoljstvo. Uz sve spomenuto, svi će naći vremena da svoje osobne odnose obogate i ponekim dubljim razmišljanjem, filozofskom dimenzijom ili maštom, pravom kreacijom. Većini će biti lijepo. Venera vam je sklona od 7.3. do 31.3., te naročito od 14.6. do 10.7. kad je u vašem znaku.

KARIJERA: Godina će biti zanimljiva zbog prilika za profesionalno usavršavanje ili putovanje koje se ne događa često. Pažljivo odvažite sve argumente za i protivi pa onda donosite odluku hoćete li se upustiti u to. Najviše zato što će osim lijepe vizije, svaku stepenicu trebati i pošteno odraditi. Nakon 1.7. kad u vaš znak uđe Jupiter, sve će postati lakše, otvorenije, vas će zapljusnuti neviđeni optimizam. Oni koji se još školuju dobit će krila. Svi koji rade pokazat će se kao vrlo uspješni u izgradnji sustava posla. Složeniji i krupniji poslovi ići će vam od ruke. Možda nećete odmah biti zadovoljni rezultatima ili se oni neće jasno pokazati, no dugoročno, sve će kad tad doći na svoje mjesto.

ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je posjet ili kontakt s neobičnim, ekscentričnim ili vrlo originalnim prijateljima ili društvom koje odskače od svega. To će vas razveseliti, ali i uznemiriti. Nađite balans na svoj način prakticirajući neku tehniku relaksacije. Budite umjereni u konzumacijama (svega).

DJEVICA

LJUBAV: Pred vama je godina olakšanja i kristalizacije osobnih odnosa. Naime, 27.1.Neptun izlazi iz vašeg prirodnog 7. polja braka i veza, a 14.2. iz istog izlazi i Saturn. To će učiniti da vam vrlo brzo sve postane jasno, a brige na temu odnosa će se početi topiti same od sebe. Pred vama će se otvoriti slobodan prostor da idete dalje s mnogo više lakoće i mira. Ako je u vašoj vezi bilo nekih turobnih trenutaka, iskušenja ili sličnog, to će nestati, a vaš će se odnos obnoviti na vašu radost. Oni koji su još sami lakše će nailaziti na ljubav, bez prepreka. U svakom slučaju, vaš će se privatni život vidno poboljšati, a vi ćete tijekom ove godine svakim danom biti sve sretniji i smireniji. Venera će vam biti povoljna od 1.1. do 18.1., potom opet od 31.3. do 25.4., te posebno od 10.7. do 7.8. kad je u vašem znaku.

KARIJERA: Do proljeća će se sve odvijati više manje standardno i uhodano, a onda kad Uran 26.4. uđe u vaše prirodno 10. polje karijere, započet će ciklus sedmogodišnjih promjena na tom polju. Moguće je da će vam se neočekivano otvoriti neke sasvim nove prilike koje niste mogli ni zamisliti, a vaše reagiranja na njih bit će poput stresa. Budite otvoreni i mirni, jer sve će biti moguće. Također se može dogoditi da odjednom doživite obrat situacije na poslu, neki prekid, e da bi onda opet jednako tako počelo nešto sasvim novo. Ukratko, možete biti spremni na razna iznenađenja. Sigurnost će vam se temeljiti na tome što ste vi vrijedna osoba koja zna svoj posao. Držite se profesionalnih standarda.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sa stresovima ćete najbolje izaći na kraj uz urednu prehranu, te prakticiranje ritma kretanja (šetnji) , odmora i redovnog odlaska na spavanje. Jasno dovoljno sna, učinit će čuda za vaš organizam. Ovo je godina kad svakako ne ulazite u kredite. Oslonite se na vlastite snage.

VAGA

LJUBAV: Pred vama je vrlo zanimljiva ljubavna godina. Većinu iste Saturn i Neptun boravit će u vašoj prirodnoj 7. kući braka i veza, što će pokrenuti da pristup prema privatnom životu postane ozbiljniji, intenzivniji, zahtjevniji. Ako je išta bilo nejasno, morat ćete to dovesti u red i neće uvijek biti lako. S druge strane, od vas će se tražiti odgovornost i zrelost pa bi neke Vage mogle uploviti u bračnu luku. Jesen će donijeti jedan period retrogradne Venere u vašem znaku od 26.10. do 15.11. kad ćete trebati dodatno utvrditi ljubavno gradivo, bilo da se radi o definiranju statusa, prirodi veze ili sličnom. Venera vam je sklona od 18.1. do 11.2., potom od 25.4. do 20.5., te naročito još u dva navrata kad će biti u vašem znaku, a to je od 7.8. do 11.9., te opet od 26.10. do 5.12.

KARIJERA: Ozračje na radnom mjestu za vas će se ove godine vidno poboljšati. Bit će vam lakše raditi, a odnosi sa suradnicima bit će dvojaki: s jednima ćete uspjeti izgraditi ležeran stil i obostrano povjerenje, no bit će i onih koji će vas svako malo mjeriti, a vjerojatno i obratno. Važno je da prepoznate koji su koji i svima pristupate profesionalno. Dogovori i ugovori zahtijevat će veću količinu energije od vas, pa pažljivo gledajte sve što u njima piše. Uran u Blizancima od 26.4. otvorit će neke sasvim nove mogućnosti za usavršavanje, učenje, putovanje (najvjerojatnije avionom) i širenje vaših horizonata. Imat ćete rezultate koji će biti očitiji u drugom dijelu godine i uživat ćete u plodovima svog rada.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ako povremeno osjetite kao da ste pred zidom, prvo olabavite, opustite se, pa u miru osvijestite svoje dugoročne ciljeve. Također, budu li vas tu i tamo uhvatile brige, potražite humoristične sadržaje. Dugoročno, sve je dobro.

ŠKORPION

LJUBAV: Možda ste očekivali više, no tijekom ove godine, ljubavne prilike će se postepeno poboljšati. Oni koji su još sami, izlazit će s više žara i bit će više poziva za van. Oni među vama koji su roditelji, napokon će odahnuti jer će njihova djeca konačno pokazati da mogu više i bolje, a njihov roditeljski trud će se isplatiti. Kad nakon 26.4. i Uran izađe iz opozicije na vaš znak nakon punih sedam godina, vi ćete primijetiti da više nema onih uznemiravanja, neočekivanih tjeskoba i nemira u vašim odnosima s drugima. Postat ćete stabilniji, a povjerenje će se na mala vrata vratiti u vaš život. Budite strpljivi. Venera vam je povoljna od 11.2. do 7.3., potom od 20.5. do 14.6., a naročito u dva navrata u nastavku kad je u vašem znaku – od 11.9. do 26.10., te od 5.12. do kraja godine.

KARIJERA: Koliko će vam se privatni život poboljšati, toliko će ozračje ne radnom mjestu postati zahtjevnije, katkada depresivnije, kaotično. Moguće je da ćete morati surađivati s osobama koje vam baš nisu sjele, pa će vam trebati vremena da nađete onaj modus operandi za suradnju. Budite profesionalni i poštujte pravila struke. U drugom dijelu godine bit će nešto lakše, a moguće je i vaše promaknuće. No i dalje ćete se trebati mudro nositi sa suradnicima. Bit će perioda kad ćete se pomalo ulijeniti ili uspavati na lovorikama stare slave. Uglavnom ćete balansirati vodeći se svojom intuicijom. Ponekad ćete, a posebno od jeseni pa do kraja godine, koristiti iI svoj šarm i zavodljivost u poslu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ako vam netko kaže da se nešto ne može, ne uzimajte to zdravo za gotovo, no nemojte niti pod svaku cijenu srljati ili činiti stvari na silu. Jako je važno da točno odvažete – procijenite kamo stvari mogu ići, pa onda prema tom i postupite. Ako treba, mjerite dva put.

STRIJELAC

LJUBAV: Kako godina bude odmicala, vaši će se privatni odnosi što poboljšavati, što mijenjati. Ispočetka će sve izgledati ozbiljno, ali ne dosadno, a nakon što 26.4. kad Uran uđe u vaše prirodno 7. polje braka i odnosa, moguće je da će se pokrenuti neka iznenađenja ili neočekivane situacije. Kako vi ne volite monotoniju, vjerojatno ćete se dobro nositi s tim, no bit će trenutaka kad ćete poželjeti malo više mira. U drugom dijelu godine pomagat će vam Jupiter iz Lava koji će učiniti da proširite svoje horizonte, da drukčije sagledat stvari i da prihvatite s više tolerancije sve što vam dođe na vašem ljubavnom putu. Tijekom jeseni moguće je iskušenje tajne ljubavne veze, koja bi vas mogla izmoriti. Venera će vam donijeti lijepe ljubavne prilike u periodu od 7.3. do 31.3., te također od 14.6. do 10.7.

KARIJERA: Posao vam ove godine neće biti u središtu pozornosti. Sve što radite odvijat će se manje više uhodano, a vi ćete sve više biti usmjereni na stjecanja novih znanja i vještina. Godina je odlična za sve koji još studiraju ili se žele profesionalno usavršiti, a pogotovo u drugom dijelu iste. Oni koji rade s mladima, u sportu, estradi ili uličnim scenskim umjetnostima imat će malo veće i zahtjevnije zadaće i od njih će se tražiti više napora, no to im neće pasti teško. Vaš nemirni duh lako će prebroditi sve profesionalne izazove, a jedva ćete čekati da se posvetite hobijima, filozofiranju, meditaciji – to će vam tijekom godine biti nekako fokus od čega nećete odstupati. I dalja putovanje su također moguća.

ZDRAVLJE&SAVJET: U šarenilu koje ćete buditi i širiti oko sebe, bilo bi dobro da jasnije definirate što je to što zaista želite i čemu stremite. Ponekad će se činiti kao da nemate cilja ili vam on izmiče iz ruku. Lutanje je zgodno kao zabava, ali život nosi svoje breme s kojim se treba nositi.

JARAC

LJUBAV: Domaće kućno ozračje bit će vam jedna od glavnih tema ove godine. Neki će se preseliti, neki uređivati svoj dom, neki u istom praviti reda (što će ponekad biti i zahtjevno), a neki će konačno prionuti u rješavanje stambenog pitanja. Prepreke ćete rješavati svojom poznatom metodom “Izdrži”, dok ne popuste. I vezani i samci neće se dati lako brigama, pa će im ljubavni život biti uglavnom dobar, a nova poznanstva otvorena onoliko koliko to oni sami dopuste. Ukratko, mnogo toga je u vašim rukama. Drugi dio godine donijet će nešto više strasti u vaše odnose koji će se zbog toga poboljšati. Odmah početkom godine Venera će biti u vašem znaku od 1.1. do 18.1. kad će svojim tranzitom otvarati lijepe ljubavne prilike, a bit će vam sklona i od 31.3. do 25.4., te od 10.7. do 7.8.

KARIJERA: Do proljeća će se sve odvijati uobičajeno bez većih turbulencija, a onda kad 26.4. Uran uđe u vaše prirodno 6. polje radnog mjesta, suradnika i navika, vjerojatno će povremeno početi periodi koji će u vama buditi nemir. Moguće su situacije koje će poremetiti ozračje na radnom mjestu na način da će donositi stres ili da dobijete nepredvidivog suradnika. Ili pak da sama priroda posla postane iznenađujuća s nekim obratima koje niste očekivali. Moguće je također da ti obrati budu i sretni po vas pa se utrenirajte unaprijed da budete otvoreni i prihvatite nove mogućnosti i izazove. U drugom dijelu godine dobit ćete veliku podršku drugih, a može biti i financijska.

ZDRAVLJE&SAVJET: Tijekom ove godine počet ćete mijenjati svoje životne navike. Birajte one bolje, poput toga da npr. prestanete (a ne da počnete) pušiti. Neka sve novo doprinosi vašem zdravlju, a ne obratno. Brige nadjačajte humorističnim sadržajima.

VODENJAK

LJUBAV: U kontaktima ii komunikacijama postat ćete ozbiljniji i sve predanije izražavati svoje želje. Nakon 26.4. kad Uran (koji je i vaš planet vladar), uđe u vaše prirodno 5. polje ljubavi i djece, vaš fokus će se prebaciti na te teme, no istovremeno će se u njima početi pojavljivati i neka iznenađenja ili obrati. Oni mogu biti i sretni po vas. Bit ćete otvoreni za sve to, pa i za neke promjene. Nakon 1.7. kad Jupiter uđe u znak Lava i vaše prirodno 7. polje braka i duljih veza, otvorit će se lijepe prilike za ljubav, suradnju, zajedništvo. Ako ste još sami, izlazite i uživajte u životu, ali s mjerom. Također, budite ono što jeste. Dobre ljubavne prilike možete očekivati od 18.1. do 11.2. kad je Venera u vašem znaku, potom od 25.4. do 20.5., opet od 7.8. do 11.9., te također od 26.10. do 5.12.

KARIJERA: Bit ćete zabavljeni odnosima i kontaktima pa samo ako vam je sadržaj posla spomenuto, napredovat ćete. Svi ostali posao će odrađivati uhodano, a tijekom radnog vremena više će gledati tko je kakav, proučavat će karaktere, načine ponašanja I slično. Ukratko, posao će biti u drugom planu. Moguć je I priličan tračeraj. Razlučite što vam je bitno kako ne bi gubili vrijeme na gluposti. Sve što je leteće zanimat će vas, a sve što je stabilno bit će vam dosadno. Umjetnici među vama tražit će nove originalne izričaje. Bit će ovo šarena godina u kojoj će biti svega pomalo, ali ničega prevelikog. Od ljeta su vam povoljni ugovori, ali provjeravajte pravne stvari za svaki slučaj.

ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete dobar vjetar u leđa većinu godine, no teško da ćete se usredotočiti na jednu stvar. Bit ćete poput leptira koji je čas na jednom, čas na drugom cvijetu. Nađite balans i definirajte koji je to vaš interes, cilj. Za zdravlje vrijedi pravilo zlatne sredine.

RIBE

LJUBAV: Nakon što 27.1. Neptun napusti vaš znak, postat ćete trezveniji. Potom, nakon što 14.2. Saturn također napusti vaš znak, osjećat ćete olakšanje i trebat će vam vremena da se naviknete da stvari uopće nisu tako loše kao što vam se činilo. Utoliko će se vaši odnosi poboljšavati iz dana u dan, a vi ćete se osjećati sretniji, no i pametniji, zreliji. Nove lekcije su usvojene, a na vama je da ih sad primijenite. Imate pravo baviti se novim sobom, pa tako i slobodnije izražavati svoje želje u sferi privatnog. Ova nova hrabrost jačat će postepeno, a vaše će odnose učiniti bogatijim po vas. Ne bojte se nove stvarnosti koja vam se smiješi. Tranzit Venere vam je naročito povoljan od 11.2. do 7.3. kad će biti u vašem znaku, potom od 20.5. do 14.6., dalje od 11.9. do 26.10., te od 5.12. do kraja godine.

KARIJERA: Prvu polovinu godine posao ćete odrađivati više manje uredno i bez većih očekivanja. U financijskim stvarima budite organizirani i štedljivi tijekom cijele godine. Pažljivo planirajte svoje troškove pa će svega biti dovoljno. Od proljeća su mogući povremeni stresovi u vašem domu, bilo da se radi o nekim neočekivanim promjenama, neugodnim susjedima, a ako radite od kuće, to se može manifestirati kroz neke nove zahtjevnosti u vezi posla, koje donose prolazne nemire, stresove. Budite profesionalni i sve će biti dobro. Najviše zato jer nakon 1.7. Jupiter ulazi u vaše 6. polje radnog mjesta i navika, pa će sve krenuti na bolje. Oni koji su nezaposleni, mogli bi napokon dobiti posao.

ZDRAVLJE&SAVJET: Kako godina bude odmicala, vaše će se zdravstveno i kondicijsko stanje sve više poboljšavati, a i iznutra, u duši, vi ćete postajati sve vedriji i otvoreniji. Vjerojatno će vas to motivirati da utvrdite nove navike u svojoj svakodnevici koje će vam činiti dobro. Poput šetnje, na primjer, piše ehoroskop.net.

