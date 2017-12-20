Ova 3 znaka čeka teška zima: Nemamo dobre vijesti

Ponekad dođe period kada se čini da se sve urotilo protiv nas. Znate onaj osjećaj – krene od jedne sitnice, a onda se problemi nižu kao da su unaprijed dogovoreni.

Upravo takva zima stiže za nekoliko horoskopskih znakova. Ako se prepoznate u ovim redovima, važno je da znate: niste sami i sve je prolazno. A možda će vam i izmamiti osmijeh, jer ponekad humor zaista najbolje liječi.

Jarac

Jarčevi su poznati po svojoj izdržljivosti, ali ove zime neće imati mnogo vremena za predah. Pritisak na poslu raste, očekivanja okoline se povećavaju, a oni pokušavaju držati sve pod kontrolom. Ako ste Jarac, zapitajte se: “Moram li baš sve sam?” Ne morate. Ponekad je dovoljno stati, napraviti pauzu i priznati da i vi imate svoje granice.

Blizanci

Blizanci ulaze u period u kojem će se emocije smjenjivati brže nego naslovi u jutarnjim vijestima. Jedan dan puni energije, već sljedeći u dilemi gdje je nestala volja. To je normalno. Razgovor s osobom kojoj vjerujete može učiniti čuda – često pomaže i samo izgovoriti ono što vam leži na duši.

Škorpija

Škorpije su navikle imati kontrolu, ali zima im donosi događaje koji ih mogu izbaciti iz ravnoteže. Mogući su neočekivani troškovi ili porodične tenzije, ali svaki izazov bit će tek prolazna oluja. Ne zaboravite koliko ste snažni – kada sve prođe, iz ovoga ćete izaći još jači.

Praktičan savjet za sve znakove

U teškim periodima najvažnije je ne dopustiti da vas brige potpuno obuzmu. Uvedite male dnevne rituale: pet minuta tišine, kratka šetnja, topla supa pred spavanje. Djeluje jednostavno, ali pravi veliku razliku. Mnogima pomaže i da zapišu tri stvari na kojima su tog dana zahvalni – perspektiva se tada brzo mijenja.

Iako zima nosi svoju težinu, ona istovremeno donosi priliku da bolje upoznamo sebe. Svaki izazov je lekcija, čak i onda kada djeluje surovo.

Ako pripadate nekom od ovih znakova, dišite duboko, oslonite se na svoje ljude i vjerujte – proći će. A kada se snijeg otopi, bit ćete spremni za novi početak, PRENOSI NOVI.

