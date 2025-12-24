Ova tri horoskopska znaka imat će najviše sreće s novcem u 2026. godini

Lavovi, Škorpije i Ribe mogu očekivati značajne mogućnosti, ali uspjeh će zavisiti od pažljivog planiranja, provjere informacija i racionalnog pristupa novcu.

Novac u ovoj godini ide onima koji su spremni preuzeti odgovornost, jasno postaviti ciljeve i disciplinovano upravljati onim što imaju.

Lav

Za Lavove je 2026. godina direktno povezana s napredovanjem u karijeri i vidljivim finansijskim iskorakom. Naglašena je saradnja s ozbiljnim sistemima, stabilnim kompanijama i pouzdanim partnerima. Mnogi Lavovi mogu ući u veće organizacije, preuzeti odgovornije pozicije ili konačno dobiti priznanje za svoj trud, što se direktno odražava na visinu primanja.

Početak godine zahtijeva hladnu glavu. Januar i februar nose povećan rizik od loših dogovora, nejasnih ponuda i mogućih prevara. Prva lekcija je jasna: finansijska sreća Lavova u 2026. jača onoliko koliko pažljivo provjeravaju informacije, paze na ugovore i ne ulaze u priče koje zvuče previše dobro da bi bile istinite.

Pravi zamah dolazi s ljetom. Jupiter otvara izuzetno povoljno razdoblje za rast karijere i prihoda. Ovo je vrijeme kada se isplati tražiti povišicu, jasno pokazati rezultate, pokrenuti vlastite projekte ili monetizirati hobije i talente. Lavovi koji se usude stati u prvi plan, pokazati svoje sposobnosti i aktivno se umrežavati, mogu u tih nekoliko mjeseci ostvariti finansijski iskorak koji se rijetko događa.

Ljeto i rana jesen idealni su za dodatne poslove, freelancing ili kreativne projekte koji donose novi izvor prihoda. Kraj godine otvara mogućnost potpuno novih poslovnih pravaca – uz jedan uvjet: zaduživanje treba držati pod kontrolom. Krediti, pozajmice i rizične finansijske konstrukcije mogu umanjiti ono što je godina donijela. Lavovi koji svoje ambicije kombinuju s oprezom prema dugovima mogu biti među najvećim finansijskim pobjednicima 2026.

Škorpija

Škorpijama 2026. donosi vidljiv finansijski rast, posebno u ljetnim mjesecima. Ova godina predstavlja razdoblje u kojem se sabiru rezultati prethodnog truda. Ljeto može biti vrijeme velikih postignuća, većih honorara, povećanih plata ili uspješnih projekata koji napokon pokažu svoju pravu vrijednost.

Škorpije u najpovoljni položaj stavlja kombinacija intuicije i sposobnosti dubinske analize. U 2026. mnogi će žuriti, riskirati bez razmišljanja ili ulaziti u poslove vođeni euforijom. Škorpije, ako ostanu vjerne svom instinktu i pažljivo “pročitaju između redova”, mogu prepoznati ponude koje zaista imaju potencijal i izbjeći one koje vode u gubitak, piše Atma.hr.

Jesen donosi fazu stabilizacije. Nakon ljetnog rasta, fokus prelazi na dugoročno planiranje, veća ulaganja i projekte koji traju godinama. Ovo razdoblje posebno je povoljno za Škorpije koje razmišljaju o većim investicijama, kupovini opreme za posao, ulasku u ozbiljnije poslovne saradnje ili širenju postojećih aktivnosti.

Pred kraj godine važno je obratiti pažnju na sitne detalje. Ugovori, klauzule, rokovi i “sitna slova” mogu napraviti razliku između posla koji dugoročno donosi stabilnost i onoga koji stvara probleme. Škorpije koje ne preskaču pripremu i ne potpisuju ništa pod pritiskom ostaju u vrlo povoljnoj poziciji: 2026. im može donijeti ne samo više novca, već i jači osjećaj kontrole nad vlastitim životom.

Ribe

Ribama 2026. donosi izrazito povoljne uvjete za finansijski rast, ali na nešto drugačiji način nego Lavovima i Škorpijama. Kod njih naglasak nije na instant skokovima, već na pametnoj organizaciji života, sticanju novih vještina i oslanjanju na intuiciju.

Početak godine idealan je za planiranje. Ribe koje se posvete uređenju životnog i radnog prostora, boljoj organizaciji vremena i delegiranju dijela obaveza drugima, stvaraju prostor za projekte koji donose novac. Što je svakodnevica jednostavnija, to ostaje više energije za poslove u kojima se može ostvariti prihod.

Vrlo važan dio je ulaganje u obrazovanje. Sve što Ribe nauče u 2026. – bilo da su to stručni kursevi, novi alati za rad, razvijanje digitalnih vještina ili produbljivanje postojećeg znanja – može brzo postati direktan izvor prihoda. Upravo zbog toga ovaj znak spada među “najpovlaštenije” kada je riječ o novcu u 2026. godini.

Ljeto zahtijeva dodatni oprez. Povećan je rizik od loših dogovora, pogrešnih procjena i situacija koje graniče s prevarom. Ribe bi u tom periodu trebale posebno paziti kome vjeruju, šta potpisuju i kako raspoređuju novac. Jesen donosi smirivanje, stabilizaciju i nove profesionalne prilike, a kraj godine može biti obilježen snažnim intuitivnim uvidima.

Ako slušaju unutarnje signale, Ribe jasno mogu prepoznati gdje ima potencijala za rast, a šta je gubitak vremena i energije. U kombinaciji sa znanjem stečenim tokom godine, to ih stavlja među znakove koji mogu ostvariti konkretan iskorak ka većoj finansijskoj sigurnosti, prenosi Radiosarajevo.

