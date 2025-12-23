3 horoskopska znaka imaju ogromnu sreću posljednjih dana 2025: Očekuje ih spektakularno finale na svim poljima

Prema horoskopu, poslednja nedelja decembra 2025. donosi odlične vesti za 3 horoskopska znaka kojima će zvezde posebno biti naklonjene. Energija Jarca je izuzetno jaka tokom sezone ovog znaka, posebno zbog srećne konjunkcije Venere i Sunca, koja se dešava u četvrtak, 25. decembra, piše sensa.

Jarac se povezuje sa uspjehom, stabilnošću i srećom izgrađenom kroz istrajnost. Međutim, ova energija direktno reaguje na izbore koje donosite. Neodustajanje je ključ za manifestovanje vaših želja. Kada nastavite da vjerujete u sebe i idete napred, univerzum počinje da radi u vašu korist. Iako nije uvijek lako ostati posvećen svojim snovima, rezultati su vrijedni truda. Ove nedjelje je neophodno verovati i sebi i sposobnosti univerzuma da vam pruži najbolje moguće rezultate. Fokusirajte se na konkretne korake koje možete preduzeti, ne samo na nagrade. Što više odbijate da odustanete, to će vam se sreća više osmijehnuti.

Bik

Vjerujte u svoju sreću – vi ste nesumnjivo najsrećniji znak krajem 2025. i početkom 2026, te takođe među 3 najsrećnija horoskopska znaka poslednjih dana 2025 – ali sve počinje verovanjem u sebe. Ponašajte se kao da je cijeli univerzum na vašoj strani – jer jeste. Ovo vrijeme je vrijeme novih mogućnosti, smjelih snova i obećavajućih početaka. Razmislite o tome šta zaista želite: mesta koja želite da posetite, projekte koje želite da započnete i život o kome sanjate. U četvrtak, 25. decembra, konjunkcija Sunca i Venere u Jarcu donosi neočekivane prilike i finansijsko izobilje. Ova dva nebeska tela se smatraju jednim od najsrećnijih u astrologiji i mogu otvoriti važna vrata, čak i ako odmah ne donesete radikalne odluke. Verujte svojoj intuiciji i suptilnim znacima koje dobijate. Ulazak u novu, bogatiju i lakšu fazu vašeg života je već u toku.

Lav

Krenite u avanturu. Prvi kvadrat Mjeseca u Ovnu, koji se dešava u subotu, 27. decembra, podstiče vas da sledite svoju intuiciju i istražujete nove pravce. Vi ste jedan od 3 najsrećnija horoskopska znaka poslednjih dana 2025. Možda ćete osetiti potrebu za pauzom, putovanjem ili čak radikalnom promenom načina života. Ova energija vas poziva da izađete iz svoje rutine i zone udobnosti kako biste otkrili šta vam je zaista važno. Čak i ako ne spakujete kofere odmah, ovo je odlično vrijeme za istraživanje, planiranje i preispitivanje starih ideja. Ništa vas ne spriječava da živite život koji zaslužujete – jedini uslov je da ne odustanete. Razmislite o tome kako želite da izgleda naredna godina, šta želite da osjećate i kakva iskustva želite da imate. Neka ove želje postanu putokaz za srećnu avanturu, Lave.

Vaga

Kreirajte svoj put, Vage. Iako ste uvijek imali slobodu da živite autentično, često ste birali da udovoljite drugima ili da izbegnete sukob. Međutim, u protekloj godini, nešto duboko se promenilo u vama. Shvatili ste da ne možete nikoga usrećiti ako niste ispunjeni. To označava početak novog poglavlja, bilo ličnog ili profesionalnog. U petak, 26. decembra, Mjesec u Ribama se poravnava sa retrogradnim Jupiterom u Raku, donoseći potpuno novu perspektivu u vaš život. Jupiter utiče na vašu karijeru, a energija Mjeseca u Ribama vam pomaže da napravite hrabre i oslobađajuće promjene. Ovaj period favorizuje alternativne radne aranžmane, uključujući rad na daljinu, ali pravi cilj je stvaranje prostora koji vam je potreban za napredak. Univerzum vas podržava – samo zapamtite da donosite odluke pod sopstvenim uslovima. Vi ste među 3 najsrećnija horoskopska znaka posljednjih dana 2025.

