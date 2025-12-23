VELIKI GODIŠNJI HOROSKOP ZA RIBE ZA 2026.: Godina “čišćenja” i rasta kroz konkretne promjene

Za Ribe, 2026. izgleda kao godina u kojoj se sve što je do sada bilo “u magli” počinje jasno ocrtavati. Tema sigurnosti – novac, tijelo, svakodnevni ritam i osjećaj unutarnje stabilnosti – dolazi u prvi plan i više se ne može gurati u stranu. Pluton u dvanaestom polju pokreće duboko čišćenje podsvijesti, dok Saturn i Neptun u drugom polju traže da konačno jasno vidite na čemu gradite svoju vrijednost i za što trošite energiju. Jupiter najprije širi ljubav, radost i kreativnost, a zatim Vas usmjerava na vrlo konkretne promjene u poslu i zdravlju. Sve zajedno čini 2026. godinom u kojoj učite spojiti duhovnost i realnost tako da Vaš život bude i osjetljiv i stabilan u isto vrijeme.

Za Ribe je 2026. godina u kojoj se duboko mijenja način na koji doživljavate sigurnost – materijalnu, emocionalnu i unutarnju. Nakon godina u kojima ste imali osjećaj da ste “u magli”, fokus se seli na vrlo konkretna pitanja: novac, vrijednosti, tijelo, svakodnevni ritam, ali i na tihi, moćan unutarnji rad u pozadini.

Pluton je cijelu godinu u Vodenjaku i u Vašem dvanaestom polju pa unutarnji život postaje jednako važan kao vanjski. To je dug tranzit koji otvara podsvjesne slojeve, traume, stare strahove i obrasce povlačenja – i traži da dio energije svjesno usmjerite na liječenje, terapiju, duhovni rad ili barem više tišine i samoće.

Saturn je još početkom veljače/februara u Ribama, završavajući Vaš osobni ciklus sazrijevanja koji je krenuo 2023., a zatim 13.2. prelazi u Ovna i u Vaše drugo polje. Neptun se 26.1.2026. ponovno vraća u Ovna pa ta dva planeta u veljači/februaru rade rijetku konjunkciju na 0°45′ Ovna. Zajedno snažno aktiviraju Vaše drugo polje novca, samopoštovanja i osobnih vrijednosti – nije više svejedno na čemu gradite osjećaj sigurnosti, što zarađujete i za koga trošite svoju energiju.

Jupiter je do 30.6. u Raku i Vašem petom polju – ljubav, djeca, kreativnost, radost – a od 30.6. ulazi u Lava i šesto polje – posao, zdravlje, svakodnevne obaveze. Prvi dio godine otvara srce i donosi više radosti, inspiracije, možda i zaljubljenosti, a drugi dio traži da se to prevede u konkretan, zdraviji ritam života i rada.

Uran je početkom godine još uvijek u Biku i Vašem trećem polju, nastavljajući buditi način razmišljanja, učenja i komunikacije. Tijekom godine, prema efemeridama, 26.4. ponovno ulazi u Blizance i u Vaše četvrto polje – dom, obitelj, emocionalna baza – pa se dio napetosti iz “glave” seli u područje doma i prostora u kojem živite.

Četiri pomrčine dodatno boje godinu: 17.2. pomrčina Sunca u Vodenjaku (dvanaesto polje), 3.3. pomrčina Mjeseca u Djevici (sedmo), 12.8. pomrčina Sunca u Lavu (šesto) i 28.8. pomrčina Mjeseca u Ribama (prvo polje). To jasno kaže: 2026. je godina u kojoj se os odnosa između Vašeg unutarnjeg svijeta, zdravlja, partnerstava i identiteta snažno aktivira.

Merkur je retrogradan tri puta – u Ribama 26.2.–20.3., u Raku 29.6.–23.7. i u Škorpionu 24.10.–13.11. – dakle u Vašem prvom, petom i devetom polju. To su periodi u kojima se posebno isplati usporiti donošenje odluka o sebi, ljubavi, djeci, kreativnim projektima, putovanjima i obrazovanju.

Sve skupa, 2026. Ribe vodi prema vrlo konkretnoj redefiniciji: tko ste sada, koliko vrijedite u vlastitim očima i kako želite da izgleda Vaš svakodnevni život.

Zdravlje i vitalnost

Zdravlje Riba u 2026. snažno je vezano uz to koliko ste spremni realno pogledati svoje granice i ritam.

Pluton u dvanaestom polju često radi na “nevidljivom”. Napetost, potisnute emocije i stare priče mogu sada lakše izaći kroz snove, anksioznost, povremene panične reakcije ili duboki umor koji nema “jasan razlog”. To nije znak da s Vama nešto “nije u redu”, nego da psiha traži više prostora, a tijelo to prevodi na svoj jezik.

Saturnov prelazak u Ovna i Vaše drugo polje nakon što je nekoliko godina bio u Vašem znaku zapravo je olakšanje za tijelo, ali otvara novu temu: kako hranite svoj organizam, čime se nagrađujete, koliko trošite na zdravlje i koliko ozbiljno shvaćate signal “ovo mi ne paše”. Zajedno s Neptunom u Ovnu, Saturn može jasno pokazati gdje ste do sada idealizirali ili zanemarivali osnovne potrebe – san, prehranu, sigurnost, stabilan raspored.

Jupiter u Raku do kraja lipnja/juna daje lijepu potporu vitalnosti kroz peto polje. Imate više motivacije za kretanje koje Vam je ugodno, više želje za aktivnostima koje stvarno volite, a ne “morate”, i općenito više životne topline. No, kako je Jupiter retrogradan do 10.3., prvi mjeseci mogu otvoriti pitanje pretjerivanja: hrana za utjehu, kasne večeri, previše kave ili šećera.

Od 30.6., Jupiter u Lavu ulazi u šesto polje i pojačava sve što se tiče posla, obaveza i tijela. Energetski to može biti vrlo produktivan dio godine, ali je važno da ne zapnete u klasičnu kombinaciju “više posla – više stresa – manje sna”. Ovo je odličan period da u raspored ugradite redovnu rutinu kretanja, preglede, terapije, masaže, bilo što što pomaže tijelu da obradi veći tempo.

Merkur je retrogradan u Ribama od kraja veljače/februara do 20.3. često donosi mentalni umor, zaboravnost i potrebu za povlačenjem. Ovo nije idealno vrijeme za forsiranje tijela, nego za slušanje signala: kad Vam se spava, kad Vam treba samoća, kad Vam mozak “ne prima”. Retrogradno kretanje kroz Raka u srpnju/julu može naglasiti emocionalno prejedanje ili umor od društvenih obaveza, a jesensko retrogradno kretanje u Škorpionu ukazuje da pretjerana briga za druge i previše informacija troše Vaše živce.

Ako ove godine tijelo shvatite kao kompas, a ne kao “smetnju”, imate dobru priliku preokrenuti neke navike i izgraditi stabilniju, zdraviju osnovu za sljedeće godine.

Posao, karijera i novac

Na području posla i financija 2026. je za Ribe – konkretno. Saturn i Neptun u Ovnu u Vašem drugom polju traže da razdvojite fantazije od realnosti po pitanju novca. Saturn želi strukturu: jasan pregled prihoda i rashoda, plan otplate dugova, poštenu cijenu Vašeg rada, granice prema “besplatnom” radu koji iscrpljuje.

Neptun pokazuje gdje ste se zavaravali – čekali čuda, ostajali u poslovima bez perspektive “jer će možda jednom”, trošili na stvari koje hrane iluziju, a ne stvarnu sigurnost. Njihova konjunkcija u veljači može biti trenutak otrežnjenja: shvaćate gdje ste propuštali sebe i gdje je vrijeme za novi put.

Pluton u dvanaestom polju istovremeno traži da iza kulisa sredite strahove vezane uz oskudicu, neuspjeh ili “nedovoljnost”. Ako godinama radite ispod svoje razine iz straha da nećete naći bolje, ili iz uvjerenja da “niste za novac”, 2026. polako razgrađuje te priče. To se može događati kroz terapiju, duboke razgovore, rad s podsviješću ili kroz konkretne situacije u kojima život pokaže da je starim obrascima istekao rok.

Jupiter u Raku do kraja lipnja/juna u petom polju može donijeti više prilika za posao koji uključuje kreativnost, djecu, edukaciju, medije, scenu ili hobije koje volite. Neki će Ribe pretvoriti svoje talente u dodatni izvor prihoda, drugi će proširiti postojeće projekte, treći će dobiti priliku raditi nešto što im je “bliže srcu”. Kako je Jupiter retrogradan do 10.3., dio tih priča može biti vraćanje starih ideja koje sada dobivaju ozbiljniju formu.

Od 30.6. Jupiter u Lavu u šestom polju vrlo jasno povećava volumen posla. Može značiti nove klijente, više zadataka, promaknuće ili širenje nadležnosti. To je povoljno, ali dolazi s uvjetom: naučiti organizirati vrijeme i energiju, delegirati kad je moguće i povući crtu kad sve počne prelaziti granice zdravog.

Uran u Biku i zatim u Blizancima mijenja način na koji radite s informacijama i prostorom. U trećem polju donosi nove tehnologije, online komunikaciju, drugačiji način učenja i umrežavanja. Kad se tijekom godine pomakne u četvrto polje, fokus se širi na rad od kuće, selidbe, promjene u stambenoj situaciji ili kombiniranje privatnog i poslovnog života na novi način. Kod nekih Riba to doslovno znači prelazak na rad iz stana ili uvođenje fleksibilnijeg modela koji traži više slobode, ali i više samodiscipline.

Financijski, 2026. je godina u kojoj više ne možete ignorirati pitanja cijene vlastitog rada, odnosa prema trošenju i granica s tuđim očekivanjima. Saturn u drugom polju daje Vam priliku da izgradite stabilniju bazu – ali traži da budete iskreni prema sebi i napravite konkretne korake.

Ljubav i odnosi

Na emotivnom planu, Ribe u 2026. doživljavaju kombinaciju širenja srca i ozbiljnih prekretnica u odnosima.

Jupiter u Raku u petom polju prirodno pojačava romantične prilike, želju za ljubavlju, užitkom i igrom. Ako ste slobodni, prvi dio godine može donijeti nova poznanstva kroz hobije, kreativne projekte, djecu, putovanja ili jednostavno kroz situacije u kojima ste više “u srcu” nego u glavi. Ako ste u vezi, ovo razdoblje može donijeti više topline, zajedničkih aktivnosti pa i pitanja oko djece ili zajedničkih projekata.

Od kraja lipnja/juna, Jupiter u Lavu prelazi u šesto polje i traži da sve te lijepe emocije sjednu u svakodnevicu. Odnosi koji su do tada bili “vikend-romanse” dobit će test realnosti: kako funkcionirate kad treba dijeliti ritam dana, obaveze, umor, planove? Za stabilne veze ovo je prilika da se usklade ritmovi, a za one krhkije – da se vidi ima li temelja za nešto dugoročno.

Eklipse u ožujku/martu i kolovozu/avgustu snažno aktiviraju os Ja–Ti. Lunarna pomrčina 3.3. u Djevici u sedmom polju može donijeti kulminaciju neke priče u partnerstvu: razgovor koji se dugo odgađao, odluku oko budućnosti veze, izlazak istine na vidjelo. Pomrčina Mjeseca 28.8. u Ribama u prvom polju stavlja naglasak na Vas: kako se mijenjate, što više ne želite, koje granice ubuduće čuvate. Za neke Ribe to će biti period prekida, za druge redefinicije odnosa, a za treće vrlo jasan ulazak u dublju, zreliju fazu partnerstva.

Pluton u dvanaestom polju i dalje radi na skrivenim dinamika odnosa. Ako imate sklonost ulaziti u odnose u kojima se “spašava” druga strana ili se previše žrtvujete, 2026. će vrlo jasno pokazati cijenu tih obrazaca. To se može osjetiti kroz zamor, gubitak interesa, iznenadne unutarnje preokrete ili ulazak u veze u kojima više ne pristajete na stare uloge.

Retrogradni Merkur u Ribama od kraja veljače/februara često vraća stare teme i osobe, posebno u komunikaciji. To nije nužno poziv da se vratite starim vezama, ali jest prilika da shvatite zašto su neke priče bile toliko jake i što ste iz njih naučili. Retrogradno kretanje u Raku u srpnju/julu može otvoriti pitanje očekivanja u ljubavi i odnosa s djecom, a jesensko retrogradno kretanje u Škorpionu – teme vezane uz daljinu, budućnost i zajedničke životne filozofije.

Uglavnom, 2026. traži da ljubav više ne bude samo priča ili ideal, nego nešto što u praksi nosi podršku, poštovanje i mir u tijelu.

Dom, porodica i privatni život

U privatnoj sferi Ribe ulaze u razdoblje postupne, ali značajne promjene. Uran u Biku već je godinama u Vašem trećem polju i mijenja način na koji funkcionira Vaše neposredno okruženje: susjedi, braća i sestre, kratka putovanja, komunikacija. Možda ste već osjetili potrebu da živite u drugačijem kvartu, da češće mijenjate okruženje, da razbijete rutine.

Kako ephemeride pokazuju da Uran 2026. prelazi iz kasnog Bika u rane Blizance, ta promjena polako ulazi u četvrto polje – dom i obitelj. Selidba, adaptacija, kombinacija rada od kuće, dolazak ili odlazak ukućana, mijenjanje dinamike u obitelji – sve to može biti tema narednih godina, a 2026. donosi prve jasnije naznake.

Pluton u dvanaestom polju pojačava potrebu za privatnošću. Može se dogoditi da želite više vremena “iza kulisa”, u svojoj sobi, u šetnji, u prostoru gdje Vas nitko ništa ne pita. Ovo nije bijeg, nego prirodna potreba da obradite sve što se mijenja. Ako dijelite dom s drugima, bit će važno da iskreno iskomunicirate potrebu za povlačenjem, umjesto da nestajete ili da sve trpite u sebi.

Saturn i Neptun u drugom polju mogu donijeti vrlo konkretne odluke vezane uz stambena pitanja: zakupnina, krediti, ulaganja u dom, troškovi s članovima obitelji. Konjunkcija u veljači/februaru može biti trenutak u kojem shvaćate što si zaista možete priuštiti, što više ne želite financirati i kakav Vam je dom doista potreban da biste se osjećali mirno. To ne mora biti luksuz; češće je riječ o pametnijem, funkcionalnijem i emocionalno sigurnijem prostoru.

Pomrčina Sunca u Vodenjaku 17.2. u dvanaestom polju može označiti početak nove faze povlačenja ili duhovnog rada: možda počinjete terapiju, povlačenje, meditativnu praksu ili jednostavno drugačije organizirate privatno vrijeme. Pomrčina Sunca u Lavu u kolovozu/avgustu u šestom polju često donosi promjenu u dnevnoj rutini – novi posao, drukčiji raspored, navike koje direktno utječu na to kako doživljavate dom.

Privatni život 2026. od Vas traži manje improvizacije, a više svjesnog postavljanja okvira: tko što radi, tko što plaća, gdje su granice i kako želite da izgleda Vaša baza.

Osobni i duhovni razvoj

Na dubljoj razini, 2026. je za Ribe godina ozbiljnog sazrijevanja i “uzemljavanja” duhovnog rada.

Pluton u dvanaestom polju je snažan poziv na suočavanje sa sjenama: strah običnog života, bijeg u iluzije, sklonost ovisnostima, emocionalno povlačenje kad je teško. Ovaj tranzit ne traži savršenstvo, nego iskrenost. Podržava svaki oblik rada na sebi koji ide dublje od površnih tehnika – dugotrajnija terapija, duhovna disciplina, rad s tijelom i živčanim sustavom.

Saturn–Neptun u Ovnu u drugom polju pomiču duhovnost iz “gore” u “ovdje”: koliko su Vaša uvjerenja o životu vidljiva u načinu na koji radite, zarađujete, kupujete, birate. Ovo je razdoblje u kojem mnoge Ribe prestaju romantizirati žrtvovanje i počinju graditi praksu samopoštovanja koja se vidi i u bankovnom računu i u tijelu.

Jupiter u petom polju, a zatim u šestom, uči Vas da je radost jednako važna kao i odgovornost. Prvi dio godine poziva da se ponovno povežete s onim što Vas istinski veseli – kreativni izrazi, hobi, ljubav, igra. Drugi dio traži da dio te radosti ugradite u svakodnevicu: posao koji ima smisla, ritam u kojem se ne gasite, struktura koja podržava, a ne guši.

Eklipse na relaciji dvanaesto–prvo–šesto–sedmo polje u 2026. jasno pokazuju da osobni razvoj više nije odvojen od svakodnevnog života. Kako spavate, što jedete, s kim ste u vezi, kakav je Vaš raspored – sve to postaje duhovna praksa, a ne samo “logistika”.

Za Ribe, koje često žive na granici između svakodnevice i nevidljivog, 2026. je prilika da se ta dva svijeta napokon spoje na način koji je i duhovan i praktičan.

Sažetak godine za Ribe

Ako sve spojimo, 2026. za Ribe izgleda ovako:

Novac i vrijednosti postaju centralna tema: Saturn i Neptun u Ovnu traže da jasno vidite što Vam donosi sigurnost, što Vas iscrpljuje i kako želite zarađivati.

Zdravlje i svakodnevica dobivaju snažan poticaj kroz Jupiter u Lavu i pomrčine u području rada i tijela; ritam života više ne može biti “usputna stvar”.

Ljubav i kreativnost u prvom dijelu godine dobivaju podršku – više topline, inspiracije i mogućnosti za istinsku radost.

Odnosi prolaze kroz prekretnice: vidljivo je tko stoji uz Vas, a gdje se priča vrti na starim, potrošenim obrascima.

Dom i unutarnji svijet polako ulaze u novo razdoblje: Uran se približava četvrtom polju, Pluton radi duboki unutarnji posao.

Duhovni rast više nije odvojen od realnog života – mjeri se u granicama koje postavljate, izborima koje radite i načinu na koji se odnosite prema sebi svaki dan.

Ako 2026. iskoristite kao godinu u kojoj sređujete temelje – novac, tijelo, ritam, odnose – sve što slijedi imat će na što sigurno “sjesti”, a Vaša osjetljivost više neće biti teret, nego resurs.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

