Ovaj uređaj ni slučajno ne uključujte u produžni kabl: ‘On je najčešći uzrok požara u kući‘

Objavljeno prije 25 minuta

Jeste li znali da jedan predmet koji većina nas ima u kući čak i po nekoliko komada, može izazvati požar u vašem domu? Vatrogasci upozoravaju da je taj uređaj produžni kabl koji, prema njihovim riječima, možemo preopteretiti. A to svi radimo.

Na primjer, kad su TV, računar i lampa uključeni, dodatno uključivanje klima-uređaja može dovesti do požara u domu. Većina proizvođača klima-uređaja preporučuje da ga direktno utaknete u zidnu utičnicu umjesto produžnog kabla. Velike kućanske aparate nikada ne bi trebalo spajati na produžni kabl.

Vatrogasci kažu kako su ovo mjere zaštite od požara:

1. Redovno provjeravajte produžni kabl, odnosno sve kablove koji se nalaze u njemu, i zamijenite ih ako primijetite da su oštećeni.

2. Držite sve kablove i utičnice podalje od velikih potrošača struje (frižider, zamrzivač, šporet), ostavljajući dovoljno prostora oko uređaja da se spriječi pregrijavanje. Aparate koji nisu u upotrebi uvijek isključite iz struje.

3. Ne ostavljajte svoj prijenosni računar i punjač telefona danima uključen u produžni kabl jer se mogu pregrijati i izazvati požar. Izbjegavajte pretjerano savijanje produžnog kabla kako biste izbjegli oštećenje.

4. Ne koristite oštećene utikače i utičnice na produžnom kablu.

5. Produžni kabl mora biti odgovarajuće dužine. Ako je prekratak, može biti pod velikim opterećenjem i uzrokovati pregrijavanje.

6. Držite produžni kabl podalje od direktne sunčeve svjetlosti i izvora topline (špret, na primjer). prenosi Raport.


