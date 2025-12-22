Ne mogu vjerovati intuiciji: Horoskopski znakovi koji često padaju na krive ljude

Intuicija bi trebala biti unutarnji kompas koji nas upozorava kada nešto nije u redu, no ne oslanjaju se svi na nju jednako uspješno. Neki ljudi lako zanemare prve znakove upozorenja, racionaliziraju tuđe postupke ili jednostavno žele vjerovati u najbolju verziju drugih. Zbog toga se nerijetko nađu razočarani, posebno u odnosima u kojima su dali više nego što su trebali. U astrologiji se određeni horoskopski znakovi češće povezuju s takvim iskustvima. Evo koja tri horoskopska znaka često padaju na krive ljude.

Ribe

Ribe imaju snažnu potrebu vidjeti dobro u svima. Njihova empatija i suosjećanje često nadjačaju racionalnu procjenu pa zanemaruju jasne znakove da odnos nije zdrav. Umjesto da slušaju intuiciju, često se nadaju da će se druga osoba promijeniti.

Zbog te sklonosti idealiziranju, Ribe se lako vežu za ljude koji ne uzvraćaju istom mjerom. Tek s vremenskim odmakom shvaćaju da su ignorirale vlastite osjećaje nelagode koji su ih pokušavali upozoriti.

Vage

Vage teško prihvaćaju sukobe i neugodnu istinu. Njihova želja za skladom često ih vodi prema tome da opravdavaju ponašanje drugih, čak i kada duboko u sebi osjećaju da nešto nije u redu. Umjesto da vjeruju intuiciji, radije traže ravnotežu pod svaku cijenu.

Zbog straha od narušavanja odnosa, Vage znaju ostati uz ljude koji im ne donose dobro. Njihova intuicija nije slaba, ali je često potisnuta potrebom da sve izgleda mirno i stabilno.

Strijelci

Strijelci su optimistični i skloni vjerovati ljudima na prvu. Njihova otvorenost i entuzijazam ponekad ih zaslijepe pa zanemaruju suptilne signale upozorenja. U želji za novim iskustvima, često ulaze u odnose bez dublje provjere.

Iako imaju dobru intuiciju, Strijelci je znaju ignorirati jer ne žele biti sputani sumnjama. Tek nakon razočaranja postaju svjesni da su osjećali nelagodu, ali su je svjesno preskočili kako bi zadržali osjećaj slobode i optimizma, piše index.

