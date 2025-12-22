Misle samo na sebe: Horoskopski znakovi koji se nikad ne žrtvuju za druge

Neki ljudi instinktivno stavljaju sebe na prvo mjesto i ne osjećaju potrebu da se zbog drugih odriču vlastitih želja, vremena ili planova. Prema astrologiji, takav način razmišljanja često je povezan s naglašenim osjećajem osobnih granica i snažnim fokusom na vlastite potrebe. Iako se takvo ponašanje ponekad doživljava kao sebičnost, oni koji tako funkcioniraju često vjeruju da je briga o sebi temelj svega ostalog. Kod određenih horoskopskih znakova ta crta dolazi posebno do izražaja u odnosima, prijateljstvima i svakodnevnim situacijama.

Ovan

Ljudi rođeni u ovom znaku navikli su djelovati brzo i bez previše prilagođavanja drugima. Vlastite želje doživljavaju kao prioritet i rijetko osjećaju potrebu da se žrtvuju ako im to ne odgovara. Kada nešto žele, fokusirani su na cilj i ne vole da ih tuđe potrebe usporavaju. Smatraju da svatko treba brinuti za sebe, pa isto očekuju i od okoline.

Lav

Pripadnici ovog znaka snažno su usmjereni na vlastiti osjećaj vrijednosti i ne vole situacije u kojima se od njih traži odricanje bez jasnog razloga. Vole biti u centru pažnje i teško im je staviti tuđe potrebe ispred svojih, osobito ako osjećaju da nisu dovoljno cijenjeni.

Jarac

Ljudi rođeni u ovom znaku izrazito su racionalni i usmjereni na vlastite ciljeve, planove i dugoročne interese. Ne vole se emocionalno iscrpljivati zbog drugih i rijetko se upuštaju u žrtvovanje koje ne donosi konkretnu korist. Smatraju da su odgovorni prvenstveno za sebe i svoj put, piše index.

