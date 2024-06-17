Financijski horoskop od 22.12. do 28.12.: Bik ulazi u povoljno razdoblje, Škorpionu brže dolazi novac!

Vage bi se u ponedjeljak mogle iznenada naći u lošijem raspoloženju, no do srijede će se emocionalna ravnoteža postupno vratiti. Važno je ne prepustiti se negativnim mislima. Vodenjaci bi ovoga tjedna trebali naučiti više cijeniti tuđu pouzdanost, odgovornost i dobru volju. Mogu se naći u situaciji u kojoj će im zatrebati pomoć kolege, prijatelja ili bliske osobe.

Financijski horoskop može vam poslužiti kao vodič za rast imovine i zaštitu od nepotrebnih gubitaka. Razdoblje od 22. do 28. prosinca/decembra donosi povoljne okolnosti u brojnim poslovnim i financijskim područjima.

Planeti i zvijezde trenutno tvore skladne aspekte, što najavljuje zanimljiv i dinamičan tjedan. Ipak, ovo nije faza za opuštanje i pasivnost. Planiranje i kupovina su dopušteni, ali ključ uspjeha leži u predanom radu.

Određeni astrološki utjecaji i dalje mogu stvarati pritisak u poslovnoj sferi i remetiti postojeću ravnotežu. S druge strane, sada je pravo vrijeme za obnavljanje energije nakon zahtjevnog razdoblja. Mnogi će osjetiti porast motivacije i učinkovitosti zahvaljujući ranijem jačanju Marsa, kao i dodatnom pozitivnom učinku Venere koja 24. prosinca/decembra ulazi u znak Jarca.

Ovan

Ovnovi bi se prije svega trebali okrenuti sebi i vlastitim unutarnjim smjernicama. Sreća im je naklonjena, no važno je jasno znati u kojem smjeru krenuti kako bi se maksimalno iskoristile prilike koje ovo važno, iako ne uvijek jednostavno, razdoblje donosi.

Ponedjeljak i subota zahtijevaju poseban financijski oprez. Preporučuje se detaljna kontrola računa, provjera uplata i pažljivije upravljanje osobnim i obiteljskim budžetom.

Zarada je moguća, ali treba imati na umu da se najveći pomaci često stvaraju nizom manjih, promišljenih koraka.

Bik

Bikovima se otvara izuzetno povoljno razdoblje za pregovore, poslovne sastanke, pravna pitanja i razgovore vezane uz zaposlenje. Bit će važno brzo steći povjerenje sugovornika, u čemu će im pomoći prirodna karizma, ustrajnost i intelektualna snaga.

Oni koji se ne boje kreativnog pristupa financijama mogli bi se naći među najuspješnijima na samom završetku godine.

Poslovi povezani s prodajom i trgovinom donose dobre rezultate. Ipak, ponedjeljak nije dobar dan za skupe kupnje ni rizične financijske poteze.

Blizanci

Blizanci se mogu suočiti s unutarnjim proturječjima, osobito kada je riječ o porivu da novac troše na nepotrebne sitnice. Mnogo je mudrije sredstva usmjeriti na putovanja, nova iskustva ili druženja s prijateljima.

Ovaj tjedan pomoći će im da poslože prioritete. Najuspješnije kupnje bit će one povezane s domom i obitelji — darovi za bližnje ili predmeti koji unose toplinu i ugodu u svakodnevicu.

Stručnjaci savjetuju oslanjanje na mišljenja iskusnih i mudrih ljudi, jer uz njihovu pomoć mogu ostvariti veću dobit uz manji napor.

Rak

Rakovi bi se trebali koncentrirati na jačanje svog profesionalnog autoriteta kako se prosinac/decembar približava kraju.

Zvijezde ukazuju na to da će do kraja 2025. biti važno graditi ugled, prikupljati znanje, razvijati vještine, ispunjavati obećanja i prihvaćati poslovna putovanja.

Ovo je izrazito nepovoljan trenutak za kašnjenja s plaćanjima ili posuđivanje novca. Idealno vrijeme za kupovinu započinje 24. prosinca/decembra, kada Venera ulazi u Jarca i donosi više strpljenja, stabilnosti i energije, što povećava šanse za uspješne financijske odluke.

Lav

Financijski pokazatelji savjetuju Lavovima da ovog tjedna ne preuzimaju previše obaveza odjednom. Iako su poznati po snažnoj radnoj etici, važno je zadržati ravnotežu i ne trošiti svu energiju isključivo na posao.

Poseban oprez potreban je u kontaktu s negativnim osobama koje šire uvjerenje da je zarada trenutno nemoguća, osobito na početku tjedna. Optimističan pogled prema budućnosti bit će ključan za uspjeh Lavova.

U ovom osjetljivom razdoblju ne bi smjeli dopustiti nikome da poljulja njihovo samopouzdanje ili umanji vjeru u vlastite sposobnosti.

Djevica

Astrolozi savjetuju Djevicama da ovoga tjedna poseban naglasak stave na širenje i učvršćivanje poslovnih kontakata.

Razdoblje je pogodno za sklapanje novih suradnji, održavanje postojećih odnosa, sudjelovanje na poslovnim i korporativnim okupljanjima te za dodatno obrazovanje, učenje jezika i stjecanje svježih znanja.

Rad u timu pokazat će se izuzetno korisnim, a poslovna putovanja mogu donijeti neočekivane prednosti. Uredan i upečatljiv izgled dodatno će potaknuti motivaciju i privući financijske prilike. Djevice će uspjeti prevladati osjećaj apatije, sabrati se i krenuti u konkretne akcije.

Vaga

Vage bi se u ponedjeljak mogle iznenada naći u lošijem raspoloženju, no do srijede će se emocionalna ravnoteža postupno vratiti. Važno je ne prepustiti se negativnim mislima.

Kvalitetan odmor i izbjegavanje pretjeranog izlaganja lošim vijestima bit će sasvim dovoljni da lakše prebrode početak tjedna. U cjelini, pred Vagama je vrlo aktivno razdoblje, stoga astrolozi naglašavaju važnost redovitog i zdravog sna.

To će im pomoći da se učinkovitije regeneriraju. Financijski i poslovni angažman treba nastaviti, a nakon ostvarenih ciljeva vrijeme je za postavljanje novih izazova.

Škorpion

Škorpioni bi trebali zauzeti aktivniji pristup, osobito nakon što Venera ojača 24. prosinca/decembra. To će omogućiti brži priljev novca.

Astrolozi upozoravaju da bi kraj prosinca mogao potaknuti sklonost riskiranju, no ne treba se oslanjati isključivo na sreću.

Zvijezde će Škorpionima donijeti snažan val motivacije i probuditi želju za novim, uzbudljivim i važnim ciljevima. Svemir će otvoriti financijske mogućnosti, ali stvarni uspjeh doći će samo onima koji su spremni djelovati. Pasivnost neće donijeti rezultate.

Strijelac

Financijski rezultati Strijelaca ovoga tjedna uvelike će ovisiti o njihovom unutarnjem stanju.

Oni koji zrače samopouzdanjem i vjeruju u svoje sposobnosti mogu očekivati rast prihoda.

S druge strane, sumnje i strahovi mogu blokirati financijski napredak u završnici prosinca. Astrolozi zato savjetuju Strijelcima da posebnu pozornost posvete mentalnom zdravlju, podignu razinu energije i aktivno preuzmu kontrolu nad vlastitim životnim smjerom.

Jarac

Za Jarce će riječi imati iznimno snažan utjecaj — način komunikacije igrat će ključnu ulogu u privlačenju financijskog uspjeha.

Preporučuje se planiranje kupovine od utorka do subote, jer će predmeti kupljeni u tom razdoblju biti dugotrajniji i isplativiji.

Trošenje novca u ponedjeljak najbolje je izbjegavati. Između 22. i 28. prosinca/decembra mogući su važni financijski potezi, što ovo razdoblje čini vrlo perspektivnim. Od 24. nadalje dopušteno je velikodušnije trošenje na darove.

Vodenjak

Vodenjaci bi ovoga tjedna trebali naučiti više cijeniti tuđu pouzdanost, odgovornost i dobru volju. Mogu se naći u situaciji u kojoj će im zatrebati pomoć kolege, prijatelja ili bliske osobe.

Financijska iznenađenja moguća su pojedinih dana, osobito u ponedjeljak. Kako bi ih izbjegli, Vodenjaci bi se trebali osloniti na vlastitu intuiciju.

Prema astrološkoj prognozi, ključno je pronaći ravnotežu između obaveza i odmora — ne treba se iscrpljivati, ali ni zanemarivati važne zadatke.

Ribe

Na profesionalnom planu Ribama se predviđa stabilnost, zbog čega će to područje i dalje zahtijevati pozornost. Šanse za uspjeh bit će posebno izražene sredinom tjedna, kao i povoljan trenutak za kupovinu.

Ulaganja u nekretnine, vrijednosne papire te nabava blagdanskih poklona mogu se pokazati vrlo isplativima. Kako bi se izbjegle pogrešne odluke, važno je osloniti se na zdrav razum.

Održavajte entuzijazam i dopustite si sanjati — novac lakše dolazi onima koji vjeruju u vlastiti uspjeh, piše atma.

Facebook komentari