Otkaz ili povišica: Šta astrolozi predviđaju za svaki znak?

Do kraja godine nema skrivanja – otkaz ili povišica do Nove godine je glavna tema. Neki znakovi će da slave, drugi će da se češkaju po glavi i pitaju gde su pogrešili. Zvijezde jasno pokazuju ko ide gore, a ko mora da se sabere.

Ovnovi

Za tebe, Ovan, sve ide ko podmazano. Radiš brzo, direktno, i šef konačno vidi tvoju energiju. Povišica stiže, ali pazi da je ne spališ na gluposti.

Bikovi

Bikovi, sigurnost vam je svetinja, ali zvijezde kažu da se klima trese. Ako si se uljuljkao, može da dođe do otkaza. Spas je da pokažeš da znaš više nego što misle.

Blizanci

Kod Blizanaca sve ide na priču i kontakte. Do Nove godine može da se desi bonus ili nagrada, ali pazi da ne obećaš više nego što možeš da isporučiš.

Rakovi

Rakovi su se mučili, ali sad dolazi mir. Nema otkaza, nema drame – stabilnost je ključ. Ako tražiš povišicu, moraćeš da je zatražiš direktno.

Lavovi

Lavovi, vi ste na sceni. Do kraja godine stiže povišica i priznanje. Samo nemoj da se uobraziš – kolege sve vide.

Djevice

Djevice su pedantne, ali sad se traži fleksibilnost. Ako se ukočiš u detaljima, može da dođe do problema. Ako popustiš malo, povišica je tu.

Vage

Vage se klackaju – otkaz ili povišica, sve zavisi od tvog stava. Ako pokažeš inicijativu, ideš gore. Ako ostaneš pasivan, može da bude hladan tuš.

Škorpije

Škorpije, spremite se – preokret dolazi. Može da bude otkaz, ali isto tako i velika povišica. Sve zavisi od toga da li igraš otvoreno ili skrivaš karte.

Strijelčevi

Strijelčevi, vi ste miljenici zvijezda. Do Nove godine stiže povišica ili nova prilika. Samo nemoj da se rasipaš – drži fokus.

Jarčevi

Jarčevi, vi ste radili tiho, ali uporno. Sad dolazi povišica kao nagrada. Otkaz? Ni na vidiku.

Vodolije

Vodolije, kod vas ništa nije standardno. Do kraja godine stiže iznenađenje – može biti i otkaz, ali i neočekivana povišica. Sve zavisi od toga koliko ste spremni da rizikujete.

Ribe

Ribe, slušajte osjećaj. Ako vam intuicija kaže da tražite povišicu, uradite to. Otkaz? Samo ako ignorišete signale.

Do kraja godine jasno je – otkaz ili povišica do Nove godine stoji pred svakim znakom. Nekima će se trud isplatiti kroz nagradu i priznanje, dok će drugi morati da se suoče sa neprijatnim iznenađenjem, piše Krstarica.

