Veliki horoskop za VLADAVINU JARCA (21.12. – 19.1.) – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Razdoblje od 21.12. do 19.1., dok je Sunce u Jarcu, ove godine djeluje kao „most” između starog i novog razdoblja. Mnogi već dugo osjećaju da se stvari pomiču u potpuno novi smjer, a taj proces se proteže do 2026. godine.

Kraj prosinca/decembra je gust i emotivno nabijen. U danima od 21. do 31.12, Venera i Merkur ulaze u složene odnose sa Saturnom i Neptunom u Ribama pa se može javiti nostalgija, zbunjenost, osjećaj da je teško „čisto” vidjeti budućnost. To je točka na kojoj završavaju i kraći ciklusi, ali i priče koje traju godinama. Umjesto forsiranja, potrebni su osvrt, iskren razgovor sa sobom i spremnost da se prizna što se u međuvremenu promijenilo.

Od 24.12. do 16.1. Venera, Mars i Sunce nalaze se zajedno u Jarcu i otvaraju prostor za stvaranje čvrstih struktura, i u poslu i u odnosima. Taj rijetki sklop može pokrenuti događaje koji se protežu kroz više godina, posebno oko punog Mjeseca u Raku početkom siječnja/januara i mladog Mjeseca u Jarcu krajem mjeseca, kada se jasno vide teme koje žele „preko praga” u novu godinu.

Uz to, siječanj/januar donosi harmoničnu suradnju Saturna i Neptuna u Ribama s Uranom u Biku. Staro iskustvo i nove ideje više ne stoje jedno nasuprot drugome, nego se počinju nadopunjavati. Neki od najzanimljivijih dana tog spoja su od 17. do 20.1., kada se Venera povezuje s Plutonom u Vodenjaku i okreće pogled prema budućnosti, tehnici, inovacijama i drukčijem pristupu odnosima.

Evo što može očekivati svaki znak pojedinačno.

Ovan

Za Ovna prijelaz godine izgleda kao promjena brzine: prvo kočenje – pa onda snažno ubrzanje. U danima između 21. i 31.12. vaša energija može pasti, koncentracija može varirati, a tijelo slati signale da mu je dosta. To je posljedica aktivacije Saturna i Neptuna u zoni odmora i regeneracije – svemir traži da se isključite, makar djelomično.

Kad uđemo u siječanj/januar, slika se okreće. Četiri planeta se kreću kroz područje karijere i javne vidljivosti pa raste želja za napretkom, promjenom statusa ili većom odgovornošću. Mars, vaš vladar, tu se pojavljuje tek svake dvije godine, što ovo razdoblje čini osobito snažnim za pokretanje nečeg važnog.

Mladi Mjesec u Jarcu 28.1. (u vašem polju karijere) pruža najbolji trenutak u godini za početak novog posla, projekta ili postavljanje ozbiljnih profesionalnih ciljeva.

Jupiter istovremeno podržava područje doma i obitelji. To znači da se istodobno mogu otvarati teme oko selidbe, uređenja doma ili napretka u privatnom životu. Zadatak sezone je uskladiti rast na poslu s onim što je važno u osobnoj sferi – ako jedno potpuno pregazi drugo, vrlo brzo ćete osjetiti „cijenu”.

Bik

Bikovi obično dobro rezoniraju s energijom Jarca, ali ove godine ona je posebno poticajna. Vaš vladar Venera gotovo cijelu sezonu putuje kroz znak Jarca i pojačava fokus na širenje znanja, planiranje karijere i dugoročnu viziju. Neki Bikovi razmišljaju o dodatnom obrazovanju, drugi o redefiniranju smjera u kojem žele dalje profesionalno rasti.

Veliki naglasak stavljen je na ono što govorite i dijelite s drugima. Učenje, pisanje, javni nastupi, podcasti, društvene mreže – sve to sada može postati važan kanal preko kojeg se otvaraju prilike.

Ova sezona djeluje kao završni ispit tog razdoblja: nakon puno rada, dobivate jasniju sliku što se isplatilo, a što treba otpustiti.

Ako imate vlastiti posao ili ste kreativac, može se pojaviti potreba da ozbiljnije i dosljednije pristupite marketingu, brendiranju i nastupu prema van. Skladni odnos Saturna i Urana sugerira da najbolji rezultati dolaze kad iskustvo i disciplinu spojite s nečim novim, šarenijim i osobnijim – umjesto da forsirate zastarjele obrasce.

Blizanci

Blizanci u ovu sezonu ulaze s osjećajem da se jedna velika priča bliži vrhuncu, ali završetak još nije sasvim jasan. Kraj prosinca/decembra, kada Venera i Merkur nailaze na Saturn i Neptun, lako može donijeti dvojbe oko toga kojim smjerom želite ići profesionalno ili koje ciljeve uopće više vrijedi slijediti. To nije vrijeme za „rezanje preko noći”, nego za analiziranje lekcija iz zadnjih nekoliko godina.

Uran je snažno aktivan u pozadini vašeg horoskopa pa snovi, intuicija i iznenadne ideje mogu odigrati veliku ulogu. Ono što vam sada djeluje kao „previše neobično” može kasnije postati ključni element vašeg uspjeha pa nemojte olako odbacivati te impulse.

Na razini odnosa, sezona je vrlo živa. Tamo gdje već postoji veza, trojni spoj Venere, Marsa i Sunca u području intime može donijeti dublju razinu bliskosti, otvorenije razgovore o željama, nov način dijeljenja resursa ili obaveza.

Ako ste slobodni, ovaj period može aktivirati priče u kojima kombinirate emocionalnu i fizičku privlačnost. Sve što se događa oko punog Mjeseca u Raku početkom siječnja/januara i mladog Mjeseca u Jarcu krajem siječnja/januara posebno je važno za daljnji razvoj financija i zajedničkog života.

Rak

Za Rakove, sezona Jarca uvijek naglašava odnose, ali ove godine to je posebno vidljivo. Jarac upravlja vašim poljem partnerstva pa prirodno više razmišljate o braku, ozbiljnim vezama, suradnjama i odnosima u kojima se „potpisuje” neka vrsta ugovora, doslovnog ili simboličnog.

Mnogi Rakovi mogu se naći u situaciji da definiraju sljedeću fazu veze: zajednički život, brak, veći zajednički projekt ili, u poslovnom smislu, važne klijente i partnerstva.

Puni Mjesec početkom siječnja/januara u vašem znaku stvara snažan emotivan naboj i može donijeti jasnu sliku o tome što vi želite, neovisno o tuđim očekivanjima. Mladi Mjesec u Jarcu krajem mjeseca otvara novu etapu u partnerstvima kroz konkretne odluke.

U pozadini, Kiron nastavlja aktivaciju vašeg karijernog sektora. Već dulje radite na tome da promijenite odnos prema pojmu vodstva: umjesto da ga vidite kao nešto što pripada „nekome drugome”, pozvani ste prihvatiti vlastitu verziju autoriteta, koja ne odbacuje vašu osjetljivost. Ono što prođete sada pokazat će se važnim dijelom priče koja se zaokružuje do 2026. godine.

Lav

Lavovi će ovu sezonu vjerojatno pamtiti po tempu. Područje svakodnevnog rada, navika i zdravlja jako je naglašeno pa se obaveze brzo gomilaju. Mnogi Lavovi će imati osjećaj da je raspored zbijen, da se od njih očekuje više odgovornosti ili da neke stare rutine jednostavno više ne funkcioniraju.

Istovremeno se javlja potreba da bolje brinete o tijelu, snu i energiji. Puni Mjesec u Raku 3.1. jasno pokazuje koliko ste iscrpljeni i gdje je potrebno promijeniti ritam, prehranu ili način na koji kombinirate posao i odmor. Uran tijekom ove sezone šalje niz inspirativnih uvida – iznenadne ideje, promjene planova ili osjećaj da vam treba drugačiji pristup karijeri.

Od ljeta 2025. Jupiter prolazi vašom zonom podsvijesti, snova i iscjeljenja. Sada, dok je naglašen, možete primijetiti da dubinski rad na sebi daje rezultate: neke teme koje su vas mučile godinama napokon dobivaju smisao ili se polako zatvaraju.

Vrijedi odvojiti vrijeme za meditaciju, molitvu, boravak u tišini ili bilo koji oblik prakse koji umiruje um – upravo tada dolaze najbolji uvidi o tome kako želite ući u 2026.

Djevica

Djevice u ovu sezonu ulaze s razrađenom lekcijom odnosa. U završnici prosinca/decembra moguće su situacije koje bude nesigurnost ili pitanja „tko je zapravo na mojoj strani?”, jer se Venera sudara sa Saturnom i Neptunom u vašem polju partnerstava.

To razdoblje više govori o završetku starih obrazaca nego o iznenadnim početnicima. Može doći do razgovora koji su dugo čekali, do zaključivanja jednog poglavlja ili do jasnije spoznaje što više ne želite u bliskim odnosima.

Istovremeno se budi područje ljubavi, zabave, djece i kreativnosti. Četiri planeta u zoni radosti podsjećaju da život nije samo obaveza, već i igra. Nove simpatije, povratak hobijima, društveni život i laganija, razigranija energija dobivaju prostor. Puni Mjesec 3.1. u Raku može donijeti stabilizaciju u prijateljstvima ili konkretnu ponudu za suradnju, dok Mladi Mjesec 18.1. u Jarcu otvara vrata osobi ili aktivnosti koja unosi uzbuđenje u vaš svijet.

Za one koji su već u vezi, kretanje Kirona naprijed od 2.1. pomaže da se konačno dotaknu teme koje su dugo bile osjetljive, posebno oko dijeljenja intimnosti i ranjivosti. Dani između 6. i 13.1. mogu donijeti snažne, ali konstruktivne razgovore koji mijenjaju dinamiku nabolje.

Vaga

Vage će tijekom ove sezone morati pažljivo vagati između karijere i privatnog života – to je vječna tema ovog znaka, ali sada je posebno primjetna. Razdoblje od 21. do 31.12. potiče jasnoću oko toga koji projekti, navike i ritmovi više ne podržavaju vaše zdravlje i mir. Neki poslovi mogu završiti, neke obaveze otpasti, a neke se reorganizirati.

Puni Mjesec u Raku 3.1. snažno osvjetljava profesionalno područje. Može donijeti vijest, priznanje, novu priliku ili jednostavno jasnoću oko toga kako vas drugi doživljavaju. To je u pravilu povoljan lunarni događaj, pa vrijedi pratiti što dolazi tih dana.

Istodobno, obiteljski život, dom i emocionalni temelji postaju vrlo važni. Od lipnja/juna 2025. u tom području već osjećate širenje – bilo kroz fizičke promjene u prostoru, bilo kroz promjenu dinamike unutar obitelji.

Mladi Mjesec 18.1.u Jarcu djeluje kao početak novog poglavlja vezanog uz dom ili privatni život. Vrijeme je da definirate kakvo okruženje želite, s kim ga želite dijeliti i što vam je potrebno da biste se osjećali sigurno.

Škorpion

Škorpioni bi ovu sezonu mogli doživjeti kao kombinaciju buke i fokusa. U završnici prosinca/decembra lako se otvaraju teme putovanja, učenja, istraživanja različitih svjetova ili pojačanog društvenog života. Slobodno uživajte, ali pazite na novac – Venera u aspektu sa Saturnom i Neptunom može dovesti do troškova koji u trenutku izgledaju prihvatljivo, ali kasnije postaju teret.

Glavni naglasak sezone ipak je na komunikaciji, pisanju, lokalnom okruženju i projektima koji traže mentalni angažman. Treća kuća vašeg horoskopa puna je planeta, što može značiti da radite na važnom dopisu, prezentaciji, knjizi, online sadržaju ili novoj strategiji za društvene mreže.

Puni Mjesec 3.1. u Raku aktivira teme povezane s obrazovanjem, objavljivanjem i širenjem utjecaja, a mladi Mjesec 18.1. u Jarcu pomaže da započnete projekt koji se razvija kroz duže vrijeme.

Mars je u ovoj sezoni snažan pa imate više hrabrosti da se jasno izrazite. Posebno je zanimljiv 17.1., kada riječi koje upućujete drugima mogu imati iznenađujuće jak odjek – bilo u poslu, bilo u privatnim razgovorima.

Strijelac

Za Strijelce sezona Jarca donosi vrlo konkretna pitanja oko resursa, novca i samopouzdanja. Kraj mjeseca prosinca/decembra izgleda pomalo mutno, jer procesuirate priče koje se povlače već mjesecima pa čak i godinama. To vrijeme je bolje iskoristiti za dovršavanje i zatvaranje nego za nagle odluke.

Siječanj/januar stavlja financije u prvi plan. Četiri planeta prolaze vašim poljem novca i osobne vrijednosti pa se možete naći u situaciji da pregovarate oko plaće, razmatrate veliku kupovinu, mijenjate način na koji zarađujete ili osvještavate koje vještine želite jače naplatiti.

Vaš vladar Jupiter stoji iza vas i doprinosi tome da prilike lakše dolaze, posebno ako pokazujete spremnost preuzeti odgovornost.

Puni Mjesec 3.1. u Raku naglašava teme intimnosti, dijeljenja resursa i emocionalnog povjerenja – neke veze mogu ući u dublju fazu, a neke financijske priče mogu tražiti jasne dogovore. Mladi Mjesec 18.1. u Jarcu označava početak nove financijske faze i može pozitivno utjecati na vaš osjećaj sigurnosti u mjesecima koji dolaze.

Jarac

Za Jarce, ovo nije „samo još jedan rođendan”, nego početak vrlo važnog ciklusa. Sunce, Venera i Mars borave u vašem znaku i snažno naglašavaju pitanja identiteta, osobnih želja, financija i odnosa. Možete primijetiti da drugi više reagiraju na vas, da ste vidljiviji i da se prirodno namećete kao osoba koja vodi inicijativu.

Podrška dolazi i kroz ljude oko vas: Jupiter omekšava vašu interakciju s drugima pa lakše ulazite u nove suradnje, a bliski odnosi mogu postati topliji i ispunjeniji.

Oko punog Mjeseca 3.1. mnogi Jarci mogu doživjeti važan razvoj u partnerstvu – od ulaska u ozbiljniji odnos, do jasnog dogovora oko zajedničkih planova. Mladi Mjesec 18.1. u vašem znaku idealan je trenutak za zapisivanje namjera za cijelu godinu; ono što tada definirate ima potencijal oblikovati i dulje razdoblje ispred vas.

Kroz cijelu sezonu provlači se pitanje: kako spojiti provjerene metode s novim idejama? Imate iskustvo, ali sada je vrijeme da mu dodate i hrabriji, moderniji pristup. Projekti pokrenuti u ovom razdoblju lako postaju prekretnica.

Vodenjak

Za Vodenjake, prijelaz godine ima dva sloja: praktičan i duboko unutarnji. U razdoblju 21.–31.12. pozvani ste vrlo oprezno upravljati novcem i imovinom. Neki troškovi mogu se pokazati manje mudrima kad se pogledaju iz odmaknute perspektive pa je bolje dvaput razmisliti prije važnih financijskih odluka.

S druge strane, skoro cijela sezona odvija se „iza kulisa”. Četiri planeta prolaze vašim poljem podsvijesti, snova, odmora i iscjeljenja. To je faza u kojoj se više povlačite, trebate mir, tišinu, više sna ili jednostavno više vremena sami sa sobom.

Godina 2026. za Vodenjake je ključna zbog snažne aktivacije Plutona u vašem znaku pa sada kao da se pripremate za ulazak u veliku transformaciju.

Što bolje obradite prošlost i priznate sebi što zaista želite od života u sljedećoj fazi, to će vam kasnije biti lakše donositi velike odluke. Puni Mjesec 3.1. i mladi Mjesec krajem mjeseca vrlo su bogati intuitivnim porukama – snovi, „slučajne” poruke, tijelo i nervni sustav daju vam jasne signale kamo (ne) želite ići.

Ribe

Za Ribe je ovo jedna od najvažnijih sezona. U vašem znaku se zatvaraju dva velika ciklusa: Saturnov, koji traje oko dvije i pol godine, i Neptunov, koji se proteže kroz više od desetljeća. Zbog toga se može pojaviti osjećaj umora, sazrijevanja – pa i određene ozbiljnosti – svjesni ste koliko ste se promijenili.

Prvih deset dana sezone, od 21. do 31.12., donosi snažan poticaj da se okrenete duhovnosti, unutarnjem radu, intuitivnim praksama. Tu je i potreba za povlačenjem, ali ona je ovaj put ispunjena sadržajem – nije bijeg, nego prilika da dubinski razumijete što vam više ne treba.

Istovremeno, društveni život je neočekivano živahan. Četiri planeta u zoni prijatelja, grupa i kolektiva pokazuju da se oko vas okupljaju ljudi s kojima dijelite slične interese, vrijednosti ili ciljeve. Puni Mjesec 3.1. u Raku može donijeti lijepim događajima, druženjima ili emotivnim trenucima s bliskim ljudima. Mladi Mjesec 18.1. u Jarcu otvara prostor za nova prijateljstva, ulazak u zajednicu ili početak projekta koji se oslanja na grupnu energiju.

Najvažnije pitanje za Ribe u ovoj sezoni glasi: koje svoje snove želite ponovno aktivirati? Ovo je trenutak u kojem vrijedi jasno zamoliti život da vam u 2026. dovede okolnosti, ljude i prilike koje rezoniraju s onim što vam je sada stvarno bitno.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

