Ove paketiće svi bacamo nakon kupnje patika, a zapravo su jako korisni: Znate li za što služe?

Mali bijeli paketić s natpisom “NE JESTI” gotovo uvijek završi u smeću čim otvorimo novu kutiju s cipelama, slušalicama ili torbom. Instinktivno ga odbacujemo jer izgleda bezvrijedno, pa čak i pomalo sumnjivo. No istina je sasvim suprotna – ti sitni paketići imaju itekako važnu ulogu u očuvanju naših stvari.

Šta se zapravo skriva u tim paketićima? Riječ je o silikagelu, snažnom mikro-odvlaživaču. Svaka mala kuglica unutar paketića sadrži mikroskopske pore koje upijaju vlagu iz zraka poput spužve – bez toga da postanu mokre ili ljepljive. Njihova je zadaća spriječiti vlagu, pojavu plijesni, neugodne mirise i dugoročna oštećenja osjetljivih materijala, uključujući elektroniku, piše Večernji.hr.

Zamislite da vam se mobitel smočio ili pao u WC. Samo ga obložite paketićima silika-gela i oni će izvlačiti vlagu iz uređaja. Ili ih stavite uz vaše cipele i patike i riješite se neugodnih mirisa, vlage te spriječite nastajanje plijesni.

Gdje sve možete koristiti silika-gel?

Čuvanje ovih paketića kod kuće vrlo je jednostavno. Napravite malu “banku” silika-gela – kutiju ili staklenku u koju ćete spremati svaki paketić koji pronađete. Nakon toga ih možete koristiti u:

kutijama s obućom

kožnim torbama i novčanicima

ladicama s dokumentima

fotoaparatima, dronovima i slušalicama

ormarićima s alatom

kutijama sa sezonskom odjećom

Ova mala navika može spriječiti neugodne mirise, vlagu i oštećenja koja se s vremenom nakupljaju, prenosi N1.

