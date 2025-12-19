Tri horoskopska znaka koja se uvijek zaljube u pogrešnu osobu

Neki ljudi kao da imaju nevidljiv radar, ali umjesto da ih vodi prema stabilnosti i sigurnosti, stalno ih vuče prema onima koji im nisu dobri. Zaljubljuju se u nedostupne, komplicirane, emocionalno zatvorene ili jednostavno pogrešne osobe. Iako često završe povrijeđeni, opet idu istim putem. Zašto? Zato što osjećaju jako, duboko i iskreno, bez sigurnosne mreže.

Ova tri horoskopska znaka poznata su po tome što im srce nerijetko “pregazi” razum i završe u odnosima koji više bole nego ispunjavaju.

Ribe

Ribe sanjaju ljubav već od prvog pogleda. Idealiziraju, zamišljaju scenarije i uvjerene su da iza svake hladne osobe postoji nježno srce koje samo treba spasiti. Zbog toga često upadaju u odnose koji su jednostrani, u kojima previše daju, a premalo dobivaju. Njihovo suosjećanje pretvori se u emocionalno iscrpljivanje. Ipak, Ribe rijetko uče na prvu i često ponavljaju isti krug nadajući se drukčijem kraju.

Rak

Rakovi duboko žude za povezanošću, pa lako postanu emocionalno vezani za osobu koja im samo povremeno uzvraća pažnju. Njihova potreba da “njeguju” zna ih odvesti u odnose u kojima se trude previše, čak i kad druga strana ne ulaže ništa. Rak ne odustaje lako jer vjeruje u snagu ljubavi, ali često bira one koji to ne znaju cijeniti.

Strijelac

Iako se čini da Strijelci ne vezuju lako, kad se zaljube, to je vatreno, naglo i bez kočnica. Upravo zato često odaberu ljude koji im nisu slični – emocionalno distancirane, nepredvidive ili one koji se ne žele obvezati. Paradoks je u tome što Strijelac često bježi od stabilnosti, a onda pati kad je ne dobije. Ljubavni izazov za njih je neodoljiv, čak i kad znaju da će boljeti, piše index.

