Veliki horoskop za zimu: Razdoblje sporih odluka, dubokih odnosa i trajnih promjena

Razdoblje od 21. decembra 2025. do 20. marta 2026. donosi sporije ritmove, dublja preispitivanja i važne pomake ispod površine. Ovo je zima u kojoj se manje toga rješava naglo, ali se puno toga traj­no mijenja. Za svaki znak slijedi opsežna prognoza za posao, ljubav i zdravlje, s naglaskom na unutarnje procese, odnose i realne odluke, piše index.

Ovan

Zima vas uči strpljenju, što vam nije prirodno, ali je nužno. Na poslu dolazi do usporavanja ili preispitivanja smjera, posebno krajem godine. Siječanj i veljača donose priliku da redefinirate ciljeve i odbacite ono što vas iscrpljuje. U ljubavi se smanjuje površna strast, a raste potreba za stvarnom bliskošću. Odnosi koji nemaju temelje mogu se raspasti, ali oni pravi postaju čvršći. Zdravlje traži bolju raspodjelu energije, manje izgaranja i više sna.

Bik

Zima vam donosi stabilnost, ali i potrebu da se emocionalno otvorite više nego inače. Poslovno, ovo je razdoblje u kojem se polako grade temelji za proljeće, bez velikih skokova, ali s jasnim pomacima. U ljubavi se produbljuju odnosi, posebno u siječnju, kada dolazi do važnih razgovora o budućnosti. Samci imaju priliku za mirnu, ali ozbiljnu povezanost. Zdravlje se poboljšava ako usporite tempo i prestanete ignorirati signale tijela.

Blizanci

Zima vas tjera da se manje raspršujete, a više fokusirate. Na poslu se traži jasna struktura, rokovi i dosljednost. Ako to prihvatite, kraj zime može donijeti vrlo konkretne rezultate. U ljubavi dolazi do filtriranja odnosa, ostaju samo oni s kojima postoji stvarna komunikacija. Samci ulaze u zimu s puno kontakata, ali izlaze s jednim ili dva važna imena. Zdravlje traži mentalni odmor i smanjenje informacijske buke.

Rak

Ovo je vaša zima, emotivno i unutarnje. Posao može biti zahtjevniji, ali donosi i osjećaj svrhe ako radite nešto što ima smisla. U ljubavi dolazi do velikog smirivanja, mnogi Rakovi donose odluke o zajedničkom životu, obitelji ili ozbiljnim koracima. Samci se više ne zadovoljavaju površnim kontaktima. Zdravlje traži toplinu, rutinu i emocionalnu sigurnost, sve ono što vam daje osjećaj doma.

Lav

Zima vam skida potrebu za stalnim dokazivanjem. Poslovno se traži zreliji pristup, manje ega, više suradnje. Ako to prihvatite, veljača može donijeti priznanje ili stabilniju poziciju. U ljubavi se ruše iluzije, ali dolazi realna bliskost. Odnosi koji su bili igra prelaze u nešto ozbiljnije ili se gase. Zdravlje traži ravnotežu između aktivnosti i odmora, posebno u siječnju.

Djevica

Zima vam donosi osjećaj kontrole, ali i potrebu da prestanete sve nositi sami. Poslovno je ovo vrlo produktivno razdoblje, posebno za planiranje i dugoročne odluke. U ljubavi se traži manje analize, a više emocije. Partneri traže prisutnost, ne savršenstvo. Samci mogu upoznati osobu kroz svakodnevne okolnosti, bez velike pompe. Zdravlje se poboljšava kad prestanete stalno biti u grču.

Vaga

Zima vas vraća unutarnjoj ravnoteži. Poslovno se rješavaju odnosi s ljudima, jasnije se vidi tko vam je saveznik, a tko crpi energiju. U ljubavi dolazi do nježnijeg, ali iskrenijeg tona. Mnogi odnosi ulaze u mirniju fazu, bez drame, ali s više stabilnosti. Samci se povezuju s osobama koje nude emocionalnu sigurnost. Zdravlje traži više sna i manje emocionalnog iscrpljivanja.

Škorpion

Zima je snažna, duboka i transformativna. Poslovno dolazi do promjena koje u početku mogu djelovati zahtjevno, ali dugoročno donose moć i kontrolu. U ljubavi se brišu stare rane, ali samo ako ste spremni na iskrenost. Odnosi prelaze na višu razinu ili se završavaju bez povratka. Zdravlje zahtijeva detoks, psihički i fizički, te više povlačenja iz kaosa.

Strijelac

Zima vas usporava, ali vam daje jasniji smjer. Poslovno se traži fokus na realne mogućnosti, a ne samo ideje. Veljača donosi konkretne prilike. U ljubavi se smanjuje potreba za bijegom, a raste želja za stabilnošću. Samci mogu ući u odnos koji ih iznenadi ozbiljnošću. Zdravlje se poboljšava kad uvedete rutinu i red u svakodnevicu.

Jarac

Ovo je vaše snažno razdoblje. Poslovno imate kontrolu, autoritet i mogućnost dugoročnog napretka. Zima donosi potvrdu vašeg truda. U ljubavi se otvarate više nego inače, što produbljuje odnose. Samci privlače ozbiljne, stabilne osobe. Zdravlje je solidno, ali traži više fleksibilnosti, manje krutosti i više odmora.

Vodenjak

Zima donosi preispitivanje identiteta i smjera. Poslovno se javljaju nove ideje, ali ne treba žuriti s realizacijom. Najbolje odluke dolaze krajem zime. U ljubavi se traži iskrenost bez bježanja. Odnosi koji dopuštaju slobodu opstaju, ostali pucaju. Zdravlje zahtijeva mentalni odmor i smanjenje preopterećenja informacijama.

Ribe

Zima je emotivna, ali iscjeljujuća. Poslovno se stvari polako slažu, posebno ako se oslanjate na intuiciju. U ljubavi dolazi do nježnih, ali važnih pomaka. Mnogi odnosi se produbljuju bez velikih riječi. Samci privlače osobe koje ih razumiju bez objašnjavanja. Zdravlje traži mir, tišinu i povremeno povlačenje iz vanjskog svijeta.

