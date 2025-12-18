Svakodnevna kombinacija ova tri napitka produžava život

Istraživači su analizirali podatke iz UK Biobanke, goleme populacijske studije koja uključuje više od pola miliona ljudi. Za ovu studiju su koristili podatke više od 182.000 odraslih osoba koje su ispunile barem jedan 24-satni upitnik o prehrani, detaljno opisujući svoj unos hrane i pića. Tim je pratio ishode tokom 13 godina, uključujući smrtnost i specifične uzroke smrti.

Optimalan omjer za dugovječnost

Analiza je pokazala da je unos sedam do osam šolja tekućine dnevno – mješavine kafe, čaja i vode – povezan s najnižom stopom smrtnosti. Ali naučnici su otkrili da specifična kombinacija pruža najveću korist. Najbolji rezultati postignuti su kada su ljudi konzumirali kafu i čaj u omjeru 2:3, što znači otprilike dva dijela kafe na tri dijela čaja.

Značajno smanjen rizik od brojnih bolesti

Ova mješavina bila je povezana s najnižim rizikom od smrti od svih uzroka, kao i od specifičnih bolesti poput karcinoma, srčanih bolesti, respiratornih i probavnih problema. Istraživanje je otkrilo da je pridržavanje omjera 2:3 dovelo do najznačajnijeg pada smrtnosti od respiratornih bolesti, smanjivši rizik za čak 72 posto u usporedbi s drugim obrascima pijenja. Također je zabilježeno dramatično smanjenje smrtnosti od probavnih bolesti za 65 posto te smanjen rizik od smrti uzrokovane kardiovaskularnim bolestima i karcinomima.

Upozorenja i ograničenja studije

Međutim, istraživači ističu nekoliko važnih upozorenja. Studija je bila promatračka i oslanjala se na samoprijavljene podatke, što znači da ne može dokazati uzročnost, već samo povezanost. Također je utvrđeno da zamjena vode kafom i čajem, uz unos od samo četiri pića dnevno, nije pokazala nikakvu korist.

Štaviše, kada je ukupan broj dnevnih pića premašio devet, zamjena obične vode s više kafe ili čaja bila je povezana s potencijalno većim rizikom od kardiovaskularne smrti. Ipak, naučnici se nadaju da njihovo istraživanje može poslužiti kao osnova za buduće studije koje će jednog dana pružiti jasnije smjernice o optimalnoj hidrataciji, prenosi Avaz.

