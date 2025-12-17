3 znaka proći će kroz pakao, ovo niko nije očekivao: Zatvara se karmički krug, evo koga će šta strefiti

Astrološki aspekti ukazuju na snažan period karmičkog razrješenja, tokom kog će se određeni dugovi iz prošlosti vratiti na naplatu. Ne radi se o kazni ili osveti, već o prirodnom balansu koji donosi priliku da se stare greške sagledaju, isprave i pretvore u važne životne lekcije.

Među znacima koji će najjače osjetiti ovaj karmički udar izdvajaju se Blizanci, Škorpija i Jarac.

Blizanci će se suočiti sa težinom sopstvenih riječi. Ono što je ranije izgovoreno olako ili bez razmišljanja sada može izazvati nesporazume, razotkrivanje tajni ili neprijatne situacije koje zahtjevaju iskrenost i odgovornost.

Škorpije ulaze u fazu u kojoj se proverava njihova emocionalna ravnoteža. Povrede koje su nanijele drugima, svjesno ili nesvjesno, dolaze do izražaja, a ključna lekcija leži u razvijanju empatije i obuzdavanju ega.

Kod Jarčeva se na test stavlja odnos prema ambiciji i moći. Prečice, hladan pristup ljudima i zanemarivanje tuđih osjećanja mogu se pretvoriti u ozbiljne prepreke. Uticaj Saturna podsjeća da su poniznost, poštovanje i ljudskost temelj trajnog uspjeha.

Znakovi da se nalazite u karmičkom procesu mogu biti ponavljanje istih situacija, iznenadni gubici ili intenzivni snovi koji vraćaju misli na ranije postupke.

Poruka ovog perioda je jasna – prihvatanje odgovornosti donosi oslobađanje i otvara prostor za novi početak, piše naj žena.

