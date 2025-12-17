VELIKI GODIŠNJI HOROSKOP ZA STRIJELCA ZA 2026. – Godina ozbiljnijih odluka

2026. godina Strijelcima ne dopušta da ostanu na “autopilotu” – sve što je do sada bilo odgađano, gurano pod tepih ili ostavljano za “jednog dana” traži jasniji stav. Naglasak se seli s površnog širenja na fokusiranu energiju: manje rasipanja, više svjesnog odabira gdje ulažu vrijeme, novac i emocije. Ključne teme postaju zajedničke financije, odnosi koji prolaze test ozbiljnosti, te znanje i iskustvo koje napokon traže svoju praktičnu primjenu. Mnogi Strijelci imat će osjećaj da im se horizont širi upravo zato što su pristali na nužna ograničenja i odgovornost. Ovo je godina u kojoj se jasno vidi što je u njihovom životu zaista održivo, a što je živjelo samo od entuzijazma.

Za Strijelce 2026. je godina u kojem se istovremeno stvari stežu i šire: steže se rasipanje energije, a šire se znanje, vidici i dometi. Do 30.6. Jupiter, Vaš vladar, prolazi kroz Raka i osmo polje solarne karte Strijelca – zajednički novac, krediti, nasljedstva, dublja psihološka transformacija. Ovo je vrijeme u kojem dolazi više fokusa na financije “s nekim”: partner, banka, država, obitelj. Od 30.6. Jupiter prelazi u Lava i Vaše deveto polje – putovanja, studij, filozofija života, objavljivanje – i tu ste na “domaćem terenu”: drugi dio godine otvara velike karte, fizički ili mentalno.

Pluton je cijelu godinu u ranim stupnjevima Vodenjaka i za Strijelce jača transformaciju trećeg polja – komunikacija, učenje, susjedi, braća/sestre, kratka putovanja. To nije jedan događaj, nego postupno mijenjanje načina na koji razmišljate, govorite i birate informacije koje puštate u svoj život.

Saturn nakon kratkog povratka u Ribe ponovno ulazi u Ovna 14.2.2026. i pridružuje se Neptunu u prvim stupnjevima Ovna; njihova treća egzaktna konjunkcija događa se 20.2.2026. Za Strijelca je to peto polje – ljubav, djeca, kreativnost, riskantni potezi, osobna radost. Tu prestaju polovična rješenja: što želite od ljubavi, što želite stvarati i koliko riskirate – u igri, novcu, emocijama – postaje vrlo jasno.

Uran je početkom godine još u Biku, i još jednom trese Vaše šesto polje – posao, zdravlje, rutina – ali 25./26.4. ponovno i trajno ulazi u Blizance i Vaše sedmo polje partnerstava, gdje ostaje godinama. To je velika promjena: više iznenađenja i obrata u odnosima, manje u poslu i svakodnevici.

Mjesečevi čvorovi su do 26.7. na osi Ribe–Djevica: Sjeverni čvor u Ribama u Vašem četvrtom polju (dom, obitelj, unutarnji temelji), Južni u Djevici u desetom (karijera, status). Nakon tog datuma prelaze na os Vodenjak–Lav: Sjeverni čvor u Vodenjaka u trećem polju, Južni u Lava u devetom. Fokus se dakle pomiče s teme dom–karijera na temu: kako razmišljate i učite, nasuprot vašim uvjerenjima i “velikim pričama” o životu.

Četiri pomrčine – 17.2. u Vodenjaku (28°), 3.3. u Djevici (12°), 12.8. u Lavu (20°) i 28.8. u Ribama (4°) – diraju treće, deseto, deveto i četvrto polje vaše solarne karte. Ukratko: mentalni obrasci, karijera, uvjerenja, putovanja, studij, dom i obitelj predstavljaju glavne “čvorove” godine.

Ono što je još važno, u 2026. Mars se ne kreće retrogradno – energija ide ravnije, bez dramatičnih zastoja, ali imamo tri retrogradna kretanja Merkura (od kraja veljače/februara do 20. ožujka/marta u Ribama, od 29.6. do 23.7. u Raku i od 24.10. do 13.11. u Škorpionu), što traži pažljiviji pristup dogovorima, dokumentima i komunikaciji.

Zdravlje i vitalnost

Zdravlje Strijelca u 2026. jako ovisi o tome kako balansirate posao, obaveze i emocije koje nosite “ispod radara”.

Uran u Biku još početkom godine radi završne trzaje kroz Vaše šesto polje. Ako ste zadnjih godina imali promjene u poslu, ritmu, navikama ili ste mijenjali prehranu, način rada i brige o tijelu, početak 2026. donosi posljednje korekcije: možda još jednu promjenu rasporeda, drugačiji način rada, uvođenje neke nove prakse (npr. rada od kuće, fleksibilnog vremena). Kad Uran prijeđe u Blizance i sedmo polje, fokus se s tijela i svakodnevice polako prebacuje na odnose.

Saturn i Neptun u petom polju indirektno utječu na vitalnost: koliko se veselite, koliko imate prostora za igru i kreativnost, a koliko sve shvaćate kao zadatak. Kada se srce sužava pod pritiskom, tijelo to često pokaže kroz hormonalnu sliku, živčani sustav i opću iscrpljenost. Ovo je godina u kojoj jasno vidite: čim se previše odreknete radosti zbog dužnosti, tijelo reagira.

Jupiter u osmom polju do kraja lipnja/juna donosi potrebu da se bavite temama stresa, intime i psihološke sigurnosti. To je dobar period za rad na traumama, strahovima, starim emotivnim “čvorovima” – sve to ima direktan učinak na tijelo. Kad u srpnju/julu Jupiter prijeđe u deveto polje, kretanje, putovanja, učenje i boravak na otvorenom jak su podržavajući faktor za zdravlje, ali uz oprez da ne pretjerate: Strijelac je sklon zanosu, a Jupiter u Lavu potiče i fizičko i mentalno “širenje”.

Retrogradni Merkur u Ribama (Vaše četvrto polje) od kraja veljače/februara do 20.3. može donijeti više nereda u domu, obitelji i emocijama koje vučete iz prošlosti. To je dobar period za mentalni i emotivni “detoks” – više sna, manje informacija, manje potrebe da odmah reagirate na sve.

Drugo retrogradno kretanje u Raku (osmo polje) od kraja lipnja/juna do kraja srpnja/jula poziva da se ne zalijećete u financijske i emocionalne odluke iz osjećaja pritiska. Treće retrogradno kretanje u Škorpionu (dvanaesto polje) krajem godine upozorava da psihički umor dođe prije fizičkog pa je pametno ranije stati.

Posao, karijera i novac

Na području posla 2026. Strijelcu donosi mješavinu dubinskih financijskih tema i širenja kroz znanje, putovanja i novi status.

Jupiter u Raku u osmom polju pojačava sve što se tiče zajedničkog novca: krediti, porezi, razdvajanje ili spajanje financija s partnerom, nasljedstva, ulaganja. Ovo je dobra godina za sređivanje dugova, refinanciranje, pregovaranje s bankama ili ulazak u ozbiljnije financijske projekte – ali uz Saturn–Neptun u petom polju važno je ne kockati se i ne ulaziti u spekulacije koje se oslanjaju samo na “osjećaj”.

Od 30.6. Jupiter u Lavu jača deveto polje: rad s inozemstvom, edukacija, objavljivanje, pravni poslovi, duhovni ili filozofski rad. To je odličan period za Strijelce koji žele predavati, pisati, širiti svoj rad izvan lokalnih okvira, putovati radi posla ili studirati. Mnogima se upravo tada otvara mogućnost da ono što znaju pretvore u nešto vidljivije – knjigu, program, online sadržaj, suradnju s ljudima iz drugih zemalja.

Pluton u trećem polju mijenja način na koji radite s informacijama i komunikacijom: manje površnog, više dubinskog. Poslovi koji uključuju istraživanje, pisanje, podučavanje, rad s podacima, medijima ili tehnologijom mogu postati intenzivniji, ali i donijeti veću moć i utjecaj. Odnosi s kolegama, susjedima ili braćom/sestrama mogu postati važan faktor u poslovnim odlukama – više nije svejedno s kim dijelite informacije i energiju.

Uranov prelazak iz šestog u sedmo polje jasno pokazuje promjenu naglaska: umjesto stalnih obrata u svakodnevici i poslu, sada se više iznenađenja događa kroz partnerstva i ugovore. Moguća su iznenadna poslovna partnerstva, prekidi suradnji koje su se činile “sigurnima”, ulazak u nove, neobične timove ili rad s klijentima koji dolaze iz potpuno različitih sfera. Ako radite kao slobodnjak, ovo može značiti jači naglasak na online radu i raznolikoj klijenteli.

Financijski, Jupiter u osmom polju prve polovice godine može donijeti i više ulaznog novca od drugih – partner, klijenti, projekti, institucije – ali i veće troškove ili investicije. U drugoj polovici godine više se naglasak stavlja na zaradu kroz znanje i širenje: ono što naučite, prenesete drugima ili stvorite postaje direktniji izvor prihoda u idućim godinama.

Ljubav i odnosi

Emotivno, 2026. Strijelcima donosi ozbiljnije provjere i neočekivane zaokrete, ali s jasnim ciljem: da živite odnose koji imaju smisla i dubinu, a ne samo uzbuđenje.

Saturn u petom polju traži zreliji pristup ljubavi: manje “vidjet ćemo”, više jasnoće što želite i možete. Ako ste u vezi koja je više povremena, nejasna ili se vuče bez konkretnog smjera, 2026. ćete vjerojatno morati odlučiti ide li to dalje ili ne. Ako ste u stabilnoj vezi, Saturn često donese temu djece, zajedničkih projekata, ozbiljnijih planova.

Neptun u istom području pojačava idealizam i romantične snove. U kombinaciji sa Saturnom to može biti vrlo ljekovito – odnos koji ima dušu i strukturu – ali i zahtjevno ako se držite iluzija. Konjunkcija Saturna i Neptuna u veljači/februaru može biti period u kojem pukne neki balon: vidite gdje ste nekoga gledali kroz ružičaste naočale ili obećavali sebi da će “jednom kasnije” biti bolje.

Kad Uran uđe u Blizance i Vaše sedmo polje, partnerstva ulaze u fazu veće slobode i nepredvidivosti. Kod nekih Strijelaca to će biti novi, neočekivani odnosi, kod drugih potreba za većom slobodom unutar postojećeg odnosa, a kod trećih prekid veza koje više ne mogu funkcionirati u starom okviru. Ključ je u tome da odnosi više ne mogu biti bazirani samo na navici; treba im svjež zrak, nova dinamika, iskren razgovor.

Čvorovi i pomrčine dodatno naglašavaju ovu priču. Lunarna pomrčina 3.3. u Djevici (deseto polje) pokazuje kako Vaša slika u javnosti i karijerni smjer utječu na odnos: tko Vas podržava, tko očekuje da se ne mijenjate. Pomrčina Sunca 12.8. u Lavu (deveto polje) može donijeti ljubav na putovanju, kroz studij ili stranog partnera, a Mjesečeva pomrčina 28.8. u Ribama (četvrto polje) otvara emotivne teme doma i obitelji koje direktno ulaze u partnersku dinamiku.

Za slobodne Strijelce, prva polovica godine naglašava dublje, intenzivnije odnose (osmo polje), često s jakim psihološkim ili karmičkim tonom. Drugi dio godine više otvara horizonte: ljudi iz drugih gradova, zemalja, kultura, studijskih ili duhovnih krugova.

Dom, obitelj i privatni život

Na privatnoj razini, 2026. snažno aktivira osi dom–karijera i misao–uvjerenje. Do 26.7. čvorovi su na liniji Ribe–Djevica; za Strijelca to znači Sjeverni čvor u četvrtom polju (dom, obitelj, unutarnja baza) i Južni u desetom (karijera, status). Ovo je završnica ciklusa u kojem učite da privatni život ne može biti vječno “iza karijere”. Možda već godinama gurate profesionalne ciljeve ispred svega; sada postaje jasno koliko Vas to košta emocionalno.

Pomrčina Sunca u Vodenjaku 17.2. pogađa treće polje – komunikacija, braća/sestre, susjedi – i može donijeti promjene u bližem okruženju: preslagivanje odnosa u obitelji, odluke oko selidbe u blizini, nove obveze povezane s rodbinom. Pomrčina Mjeseca 28.8. u Ribama (četvrto polje) gotovo je emotivni “reset” doma: pitanje gdje se zaista osjećate sigurno, koje obiteljske priče više ne možete nositi na isti način, kakav dom Vam treba u idućem ciklusu.

Od 26.7., Sjeverni čvor ulazi u Vodenjaka i Vaše treće polje, a Južni u Lava u deveto. To je poziv da se spustite iz “velikih priča” u svakodnevnu komunikaciju: više konkretnih razgovora s ljudima oko sebe, manje bježanja u filozofiju ili planove “negdje jednog dana”. U praksi: kako razgovarate s partnerom, djecom, roditeljima, koliko jasno izražavate što trebate i želite.

Pluton u trećem polju dodatno produbljuje te razgovore: odnosi s braćom/sestrama, rodbinom i susjedima mogu postati intenzivni, ali istovremeno iskreniji. Ponekad je dovoljan jedan otvoren razgovor da se razbije obrazac koji traje godinama.

Osobni i duhovni razvoj

Na dubljoj razini, 2026. za Strijelca je godina u kojoj se znanje i iskustvo prelijevaju u stvarne odluke.

Jupiter, kao Vaš vladar, prvo prolazi kroz osmo polje pa se širenje događa kroz unutarnji rad: terapija, suočavanje sa strahovima, rad s intimom, novcem, ovisnostima, vezanošću. To je proces u kojem učite da sloboda ne znači bježanje, nego svjesno ulazak u dublje teme. Kada Jupiter od ljeta uđe u deveto polje, sve ono što ste unutar sebe proradili počinje dobivati vanjske oblike: putovanja, studij, knjige, nove filozofije, učitelji i učenici.

Saturn–Neptun u petom polju traže da iskreno pogledate što Vas zaista veseli i što želite dati svijetu kao svoj doprinos. Možda se predugo vrtite između spontanosti i odgovornosti; 2026. uči kako spojiti to dvoje: živjeti radost, a da pritom ne bježite od posljedica, i preuzeti odgovornost, a da ne ugušite svoju iskru.

Čvorovi i pomrčine na osi dom–karijera, a zatim komunikacija–uvjerenja, pokazuju da duhovni razvoj nije odvojen od svakodnevnog života. To se događa kroz vrlo konkretno: kako organizirate dan, s kim živite, kako govorite, što čitate, koje informacije puštate u svoj prostor.

Uran u Blizancima u sedmom polju otvara pitanje slobode u odnosima: kako biti vjeran sebi i istovremeno biti s nekim. To je važna lekcija za Strijelca – znak koji prirodno traži širinu, a sada uči kako širinu živjeti kroz odnose, a ne protiv njih.

Sažetak godine za Strijelca

Ako sve spojimo, 2026. za Strijelca izgleda ovako:

Prva polovica godine čisti i jača područje zajedničkog novca, dugova i duboke psihološke transformacije, uz završavanje važnih priča doma i karijere.

Druga polovica godine diže Vas na višu razinu kroz putovanja, znanje, studij i širenje posla ili utjecaja.

Ljubav i odnosi prolaze kroz ozbiljnije odluke i neočekivane promjene – manje kompromisa s onim što je protivno Vašoj istini.

Dom, obitelj i komunikacija postaju ključni za osjećaj stabilnosti; nije više dovoljno da se “snađete”, važno je da se zaista osjećate podržano.

Unutarnji rad na strahovima, granicama i autentičnim željama pretvara se u vrlo konkretne poteze u poslu, ljubavi i načinu života.

Ako dopustite da Vas 2026. vodi kroz stvarne, a ne teoretske promjene, iz ove godine možete izaći sa širim horizontom – ali i s puno čvršćim, mirnijim unutarnjim tlom pod nogama.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

