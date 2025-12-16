Novi početak za 3 horoskopska znaka 20. decembra

Novi početak za Lavove, Strijelčeve i Ovnove

Energija Strijelca budi optimizam, potrebu za istinom i slobodom, pa ćete možda osjetiti jaču potrebu da se oslobodite starih ograničenja i vjerovanja koja vas sputavaju. Mladi Mjesec u Strijelcu donosi novi početak za Lavove, Strijelčeve i Ovnove.

U danima oko ovog mladog Mjeseca povoljno je da postavite jasne namjere vezane za lični razvoj, obrazovanje, duhovnost i planove za budućnost. Umjesto da se fokusirate na ono što ne možete, usmjerite pažnju na ono što želite da proširite i razvijete. Strijelac vas uči da vjerujete u mogućnosti, ali i da ne zaboravite na realne korake koji će vas do njih dovesti, prenosi Avaz.

Trenutak za donošenje odluka

Ovo je odličan trenutak za nove početke, donošenje važnih odluka i postavljanje temelja za nešto što želite da raste u narednim sedmicama. Pitanje koje možete sebi postaviti glasi: u kom pravcu želite da se vaš život širi?

Facebook komentari