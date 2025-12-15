VELIKI GODIŠNJI HOROSKOP ZA VAGU ZA 2026. GODINU: Godina dubokog rebalansa

Za Vagu je 2026. godina u kojoj se odnosi prestaju odvijati u teoriji i sele iz glave u stvarni život. Pitanja “s kim sam, na što se zaista mogu osloniti i kamo ovo vodi” postaju konkretnija od bilo kakvih idealnih slika. Također, otvaraju se nova poglavlja u karijeri, društvenom životu i načinu na koji gledate vlastitu budućnost. Stari obrasci u ljubavi, radu i svakodnevici dobivaju svoj završni ispit, a ono što je na klimavim nogama traži redizajn ili kraj. Pred Vama je godina u kojoj ravnoteža, kojoj toliko prirodno težite, dobiva novo značenje – više ne kao ugađanje svima, nego kao jasan izbor da u tom balansu imate mjesto i Vi.

Za Vagu je 2026. godina u kojoj odnosi prestaju biti “samo tema” i postaju glavno gradilište života. Saturn od 13.2. ulazi u Ovna i prolazi Vaše solarno sedmo polje partnerstava, ugovora i otvorenih odnosa, a ondje je već i Neptun; njihova konjunkcija na samom početku Ovna početkom 2026. stvara vrlo jasan okvir: više nema prostora za maglu i neodređenost u ključnim odnosima.

Pluton je cijelu godinu u ranim stupnjevima Vodenjaka, u Vašem petom polju – zaljubljenosti, djece, kreativnosti i radosti. Tu se već neko vrijeme produbljuju teme: što Vas zaista veseli, kakvu ljubav želite živjeti, kakva dinamika s djecom je održiva, koliko ste spremni pokazati svoje talente.

Jupiter je do 30.6. u Raku, na samom vrhu Vaše karte, u desetom polju karijere i vidljivosti pa prva polovica godine nosi naglasak na posao, reputaciju i “mjesto u društvu”. Toga dana Jupiter prelazi u Lava i Vaše jedanaesto polje – prijatelje, mreže, timove i planove za budućnost – i sve do ljeta 2027. širi Vaš krug ljudi i mogućnosti.

Uran je još početkom 2026. u Biku, u Vašem osmom polju (zajednički novac, krediti, intime), a 26.4. konačno prelazi u Blizance i deveto polje – pogled na svijet, inozemstvo, visoko obrazovanje i životnu filozofiju – gdje ostaje do 2033.

Mjesečevi čvorovi su od siječnja/januara 2025. do 26. srpnja/jula 2026. na osi Ribe–Djevica: Sjeverni čvor u Ribama u Vašem šestom polju, Južni u Djevici u dvanaestom. Nakon 26.7. prelaze na os Vodenjak–Lav: Sjeverni čvor ulazi u Vodenjaka (Vaše peto polje), a Južni u Lava (jedanaesto).

Četiri pomrčine – 17.2. u Vodenjaku (28°), 3.3. u Djevici (12°), 12.8. u Lavu (20°) i 28.8. u Ribama (4°) – izravno diraju Vaša polja ljubavi, djece, prijatelja, svakodnevice, rada i podsvijesti.

Sve to skupa čini godinu u kojoj pitanje “s kim sam, što radim i kamo ovo vodi” više ne možete ostaviti za kasnije.

Zdravlje i vitalnost

Zdravlje Vage u 2026. jako je povezano s time kako balansirate rad, odmor i odnose.

Do 26.7., Sjeverni čvor u Ribama naglašava Vaše šesto polje – posao, svakodnevne obaveze, navike, tijelo. Južni čvor u Djevici sjedi u dvanaestom polju – podsvijest, povlačenje, stare brige i nesvjesni obrasci. Ovo je završnica ciklusa u kojem učite da perfekcionizam, samokritičnost i tihi stres u pozadini direktno ulaze u tijelo.

Lunarna pomrčina 3.3. u Djevici otvara ventile svega potisnutog: neprospavanih noći, briga koje niste podijelili s nikim, emocionalnih dugova prema sebi. Ako ste skloni gurati kroz dan “na živce” i na kavu, tada tijelo može odgovoriti iscrpljenošću, poremećenim snom ili osjetljivošću imunološkog sustava. Pomrčina Mjeseca 28.8. u Ribama dodatno pojačava potrebu da se pobrine­te za svoje tijelo kroz realan ritam, a ne kroz kratke nalete discipline.

Pluton u Vodenjaku u Vašem petom polju podsjeća da zdravlje nije samo izbjegavanje problema, nego i prisutnost radosti. Ako godinama pokušavate “biti odgovorni”, a uopće se ne igrate, ne stvarate, ne odmarate na način koji Vam je iskreno ugodan, to sada postaje vidljivo. Tijelo se lakše opušta kad imate barem nešto u danu što je čista radost, a ne zadatak.

Dobra je vijest da se u 2026. Mars ne kreće retrogradno pa nema onih naglih oscilacija energije koje znaju donijeti prenaprezanja pa pad. Umjesto toga, više se radi o kroničnom opterećenju, ako ne pazite na ritam. U trenucima kad osjetite da Vam se tempo previše ubrzao, znak za zaustavljanje nije umor “do poda”, nego prvi signali: zaboravljivost, greške u detaljima, sitne ozljede ili stalna nervoza.

Posao, karijera i novac

Na poslu, 2026. Vagi donosi kombinaciju rasta i ozbiljnih provjera.

Jupiter u Raku do 30.6. prolazi Vaše deseto polje – karijeru, status, javnu ulogu. To je razdoblje veće vidljivosti: mogu doći prilike za napredovanje, proširenje odgovornosti, veće projekte ili rad s ljudima koji imaju težinu. Jupiter je početkom godine još uvijek u retrogradnoj sjeni nakon što je 11.3. krenuo direktno pa se do proljeća puno toga vrti oko dovršavanja, potvrđivanja ili preuređivanja onoga što se pokrenulo još 2025.

Od 30.6. Jupiter prelazi u Lava, u Vaše jedanaesto polje, i fokus se pomiče na timove, mreže, suradnje i dugoročne planove. Lakše je pronaći “svoje ljude”, proširiti publiku, uključiti se u projekte koji imaju širi doseg ili kolektivni smisao. Tu se vide i koristi kontakata koje ste gradili prethodnih godina – netko Vas može preporučiti, otvoriti vrata ili povući u nešto veće.

Uran se 26.4. vraća u Blizance i u Vašem solarnom horoskopu ulazi u deveto polje: znanje, inozemstvo, višeg obrazovanje, filozofija života. To je signal za promjene u načinu na koji radite s informacijama i svijetom: moguća je suradnja s inozemstvom, rad online s različitim kulturama, ulazak u nove tehnologije ili neobične oblike učenja i poučavanja. Ako ste razmišljali o daljnjoj edukaciji, 2026.–2027. su jako aktivne godine po tom pitanju.

Financijski, Uran u Biku je prethodnih godina već dobro “prodrmao” Vaše osmo polje kredita, poreza, nasljedstava, zajedničkog novca u braku ili poslovnom partnerstvu. U prvim mjesecima 2026. još uvijek osjećate odjek tog procesa – možda kroz konačne dogovore, reprogramiranje dugova ili jasnije podjele troškova i odgovornosti. Kad Uran konačno napusti Bika, napetost oko toga polako popušta.

Saturn i Neptun u Ovnu nisu direktno financijski tranzit, ali kroz sedmo polje govore o kvaliteti ugovora i partnerstava. Ako imate poslovnog partnera, suvlasništvo, klijente s kojima radite dugoročno ili ugovore koji Vas vežu za neku firmu, 2026. je godina u kojoj se vidi tko s kim ide dalje – i pod kojim uvjetima. Saturn traži jasnoću i strukturu, Neptun zna donijeti konfuziju, neizrečena očekivanja ili idealiziranje. Ključ je u tome da stvari budu zapisane i provjerene, a ne prepuštene “dobroj volji”.

Ljubav i odnosi

Ovo je, bez pretjerivanja, jedna od važnijih godina za odnose Vage u novijem razdoblju.

Saturn u Ovnu prolazi Vaše sedmo polje pa veze – ljubavne i poslovne – ulaze u test zrelosti. Ako je odnos stabilan, ali ga je vrijeme obaveza i pritisaka malo “izlizalo”, sada se može učvrstiti kroz konkretnije planove: zajednički projekt, selidbu, rješavanje financija, dogovor oko odgovornosti prema djeci. Ako je odnos temeljen na izbjegavanju, nejasnim obećanjima ili držanju dvoje ljudi “na stand-by”, Saturn to više ne podržava.

Neptun u istom području stavlja fokus na idealizam i razočaranja. S jedne strane, postoji želja za odnosom koji ima dušu, smisao i dubinu, ne samo formu. S druge, postoji rizik da nekoga vidite kako želite, a ne kako jest. Konjunkcija Saturna i Neptuna u veljači/februaru 2026. za mnoge Vage bit će trenutak otrježnjenja: kad shvatite gdje ste sami zanemarivali činjenice jer je “priča” bila lijepa.

Pluton u Vodenjaku u petom polju ljubavi i djece pojačava intenzitet. Zaljubljivanja mogu biti snažna, transformativna, često s osjećajem “ovo mi je poznato odavno”, čak i kad je osoba nova. Odnosi s djecom postaju dublji: otvaraju se teme moći, kontrole, granica, ali i toga koliko dopuštate da se dijete (ili Vaše unutarnje dijete) izrazi autentično.

Solarna pomrčina u Vodenjaku 17.2. pada upravo u to isto polje – ljubav, djeca, kreativnost – i može označiti jak prijelomni trenutak: ulazak nove osobe u život, promjene vezane uz djecu, početak ili kraj važnog kreativnog projekta. Pomrčina Sunca 12.8. u Lavu aktivira jedanaesto polje prijatelja i timova: prijateljstvo može prijeći u ljubav, grupa ljudi u kojoj se krećete postaje ključna za Vaše emotivne priče ili shvatite da neke stare veze više ne nose isti smisao.

Od 26.7. čvorovi prelaze na os Vodenjak–Lav: Sjeverni čvor u Vodenjaku u petom polju potiče Vas da se okrenete radosti, stvaralaštvu, djeci i odnosima koji Vas oživljavaju, dok Južni čvor u Lavu u jedanaestom polju traži puštanje nekih starih očekivanja vezanih uz publiku, društvo, “imati svoje mjesto” u grupi. U ljubavi to znači manje udovoljavanja slici izvana, a više bivanja onim tko jeste – čak i uz rizik da se ne uklopite svugdje.

Za slobodne Vage, prva polovica godine može donijeti ljude kroz posao, javni život i mreže, a druga polovica pojačava priče iz kruga prijatelja, druženja i zajednica. Ključno pitanje kroz cijelu godinu ostaje isto: mogu li biti iskren(a) tko sam i što želim, a da ne izgubim sebe u tuđim očekivanjima?

Dom, porodica i privatni život

Iako veliki tranziti 2026. ne diraju izravno četvrto polje, obiteljski i privatni život ipak osjećaju posljedice onoga što se događa u karijeri i odnosima.

Jupiter na vrhu karte u prvoj polovici godine često znači da imate više obaveza van kuće: više rada, javnih nastupa, odgovornosti. To može staviti dodatni pritisak na obitelj, pogotovo ako drugi u kući ovise o Vašoj organizaciji. Od lipnja/juna, kad Jupiter uđe u Lava, više se otvarate druženjima, izlascima, zajedničkim aktivnostima s prijateljima – što opet može tražiti novu ravnotežu s obiteljskim vremenom.

Uranov prelazak iz Bika u Blizance može donijeti promjenu koja utječe i na dom: drugačiji grad ili država ako se posao širi u tom smjeru, češća putovanja, više vremena provedenog “na relaciji”, možda i ideju da dio vremena živite na dvije lokacije. To ne mora nužno biti dramatično preseljenje; ponekad je riječ o tome da se dom više ne doživljava kao statično mjesto, nego kao baza iz koje se krećete.

Pomrčina u Djevici u ožujku/martu i ona u Ribama u kolovozu/avgustu dotiču Vaša dvanaesto i šesto polje – unutarnji svijet i svakodnevicu. Kroz obiteljske priče mogu se otvoriti stare teme: tko za koga previše radi, tko šuti da ne bi bilo konflikta, tko drži sve u sebi. I u tom području vrijedi ista poruka kao i u odnosima: brižnost ima granicu, a točka gdje prestaje zdrava briga i počinje samopotiranje sada postaje vidljiva.

Osobni i duhovni razvoj

Na dubljoj razini, 2026. za Vagu je godina učenja gdje prestaje “mi”, a počinje “ja” – i obrnuto.

Pluton u Vodenjaku kroz peto polje polako izvlači na površinu Vaše autentične želje: što Vas zaista pokreće, kako se želite izraziti, što je za Vas ljubav kad maknete sve društvene priče o tome kako “bi trebala izgledati”. To je dug proces, ali 2026. već jasno pokazuje gdje ne možete više glumiti.

Čvorovi na osi Ribe–Djevica do kraja srpnja uče Vas da balansirate služenje drugima i brigu za sebe. Sjeverni čvor u šestom polju poziva na konkretne korake: bolju rutinu, zdravije navike, realnije planiranje, dok Južni čvor u dvanaestom skida sloj po sloj starih strahova, krivnja i uvjerenja da morate sve “u sebi”.

Saturn–Neptun u sedmom polju poziv su na zreliju ljubav: odnos koji počiva na realnosti, ali ne guši dušu; partnerstva koja nisu bazirana na žrtvi, nego na uzajamnosti. To vrijedi i za osobne i za poslovne odnose – i u jednom i u drugom području učite vidjeti i sebe i druge jasnije.

Od kraja srpnja/jula, Sjeverni čvor u Vodenjaku preusmjerava fokus prema izražavanju sebe kroz ono što volite raditi, a Južni čvor u Lavu traži otpuštanje potrebe da budete voljeni po svaku cijenu. To je snažan trenutak za Vage koje su godinama stavljale mir i slogu iznad vlastite istine: sada uviđate da se stvaran mir gradi na iskrenosti, a ne na prešućivanju.

Uran u Blizancima u devetom polju otvara Vas novim pogledima na svijet: drukčija učenja, filozofije, kulture i ljudi pomažu Vam da se odmaknete od starih kalupa. Duhovni razvoj 2026. nije samo meditacija i introspekcija, nego i spremnost da dopustite sebi nova iskustva koja mijenjaju način na koji gledate sebe i druge.

Sažetak godine za Vagu

Za Vagu je 2026. godina u kojoj:

odnosi prelaze u zreliju fazu – jasno se vidi tko s kim želi i može dalje,

posao i pozicija u svijetu dobivaju vjetar u leđa, ali traže i veću odgovornost,

ljubav, djeca i kreativnost ulaze u dublji proces transformacije,

svakodnevica i zdravlje traže realniji ritam i manje potiskivanja,

polako napuštate staru ulogu “one/one koji sve drži u ravnoteži”, a sve više gradite život u kojem ravnoteža postoji i za Vas, ne samo za druge.

Ako dopustite da Vam 2026. bude godina iskrenih razgovora – sa sobom i s ljudima do kojih Vam je stalo – možete izaći s mnogo jasnijim osjećajem: tko sam Ja, tko smo Mi i kako želim da moj život stvarno izgleda, ne samo na papiru, piše atma.

