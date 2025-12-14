Otkrijte koji je vaš karmički pravac po datumu rođenja

Glavni karmički pravac u natalnoj karti očitava se iz položaja Sjevernog i Južnog Mjesečevog čvora, no i sama pozicija Sunca ukazuje na neke osnovne odrednice, jer njegova svjetlost osvjetljava čovjekov put i nije nimalo slučajno što se nalazi baš tu gdje jest – u određenom znaku, polju, stupnju ili bar dekadi.

U Zodijačkom krugu od 360 stupnjeva postoji 36 dekada. Pogledajmo kakav je utjecaj Sunca prema dekadama, a povezan s karmičkim putem.

Rođeni od – do:

1.) 21.3. – 30.3.

Odnosi s drugim ljudima, a posebno sa suprotnim spolom bili su vam glavna tema u prošlom životu. Nerijetko ste živjeli zbog drugih zaboravljajući sami sebe. Ova sklonost dovodila vas je poziciju čak do razine ovisnosti, jer ste važne odluke također prepuštali drugoj strani. Okruženje u kojem ste živjeli bilo je uglađeno i uredno, a u njemu su se njegovale gospodske osobine.

Zbog svega toga sada, u ovom životu, trebate naučiti lekcije samostalnosti i odlučnosti pa čak i onda kad bi bilo najlakše osloniti se na druge. Ono što možete učiniti ili pokrenuti sami, učinite sami. Također je važno da njegujete samodisciplinu.

2.) 31.3. – 10.4.

Vi ste osoba koja zna s ljudima i koja uvažava druge. U prošlom životu vjerojatno ste se bavili diplomacijom ili ste bili u poziciji da mirite posvađene strane. Zato razumijete različita mišljenja i njegujete toleranciju. Oko vas je bilo dosta dodvoravanja pa ste povremeno skloni popustiti ulizicama, jer je to iskušenje koje nosite od prije.

No suprotno tome, sada biste trebali odoljeti takvim izazovima i nadvladati ih samostalnim načinom razmišljanja, čvršćim stavovima i nepokolebljivom voljom da istjerate stvari do kraja. Razvijajte nešto svoje, nešto vlastito i sve što doprinosi vašoj osobnosti. Bavite se više sobom, a manje drugima.

3.) 11.4. – 20.4.

U prošlom životu završili ste ili uspješno priveli kraju jednu lijepu ljubavnu priču i to vas je na neki način obilježilo. Vjerojatno ste živjeli sa svojom najdražom osobom potpun i sretan život udvoje i ostvarili sve njegove dobrobiti. Zbog toga ste i sada osoba koja je širokogrudna i poštuje druge.

Bili ste dobar partner (partnerica) i ugledan građanin. Sada se trebate malo više posvetiti sebi i izboriti za svoje ideje, želje i načela. Vrijeme je da u ovom životu uzmete stvari u svoje ruke i malo se više pokrenete u pravcu samostalnosti. Aktivan i sportski stil života nešto je što će uzdrmati monotoniju koju ponekad osjećate, a vas potaknuti na malo agresivnije poteze u životu.

4.) 21.4. – 30.4.

Vaš prošli život bio je prilično ratnički. Ili ste zaista bili u žestokoj borbi i poznajete sve tajne strateških vještina, ili ste se zatekli u situaciji kad ste jednostavno sve morali srušiti kako bi počeli ispočetka. Ova vrsta potpune transformacije ponekad vas i sada dovodi u iskušenja da rušite stvari i onda kad bi to trebalo, ali i onda kad se to ne treba. Zato je za vas od najvećeg značaja da naučite kako živjeti smireno bez potrebe da stalno nešto razarate.

Vaš ideal ovaj put trebala bi biti priča o kućici u cvijeću i mirnom životu i suživotu s drugima. To je slika i put kojim trebate ići, a što se ratovanja tiče, zaboravite ga. Njegujte toleranciju i diplomaciju, ako treba i ziheraštvo.

5.) 1.5. – 10.5.

Za vas je u ovom životu najveća zagonetka kako uspostaviti ispravan sustav vrijednosti, bilo da se radi o onim materijalnim, bilo o nematerijalnim. I to najviše zato jer ste u prošlom životu rasturali sve što vam je došlo pod ruku. Možda ste se trudili to izbjeći, ali onda su vam se događaji tako posložili da ste za čas ostali bez svega ili ste morali odbaciti ono što ste imali.

Okruženje u kom ste živjeli bilo je nemirno, moguće je da se radilo i o ratu i stradavanju, a vi ste bili onaj koji je u svemu tome bio i te kako aktivan. Sada trebate shvatiti svoje prioritete i dosljedno ih slijediti na što mirniji i stabilniji način. Putem konvencionalnih metoda.

6.) 11.5. – 20.5.

Vi ste u prošlom životu do kraja razvili umijeće destrukcije. Vjerojatno ste bili general ili vojskovođa koji je razorio određena područja i u tome je bio i više nego dosljedan. Sada vam vaša stara slava dolazi na naplatu kroz ovaj život i to tako da se morate svojski potruditi da održite postojeće stanje stvari, da skrbite za svoja dobra i da sačuvate vrijednosti koje posjedujete.

U to ćete ulagati jako mnogo truda, ali ćete s vremenom sve više shvaćati da nije bit u tome, nego da je stvar u pristupu. Za vas je od najvećeg značaja da zauzmete konstruktivan stav i da doprinosite nečemu što se gradi, proizvodi ili njeguje, a najbolje da se fokusirate na konkretne i opipljive rezultate.

7.) 21.5. – 31.5.

Lakoća uzvišenih razmišljanja, dubina njihovih razmatranja, kao i mogućnost da slobodno putujete preko svih mora i granica, sve je to bilo prisutno u vašem prošlom životu. Bili ste jedna vrsta filozofskog putnika, istraživača, slobodnjaka koji je živio po svom, ali je i puštao druge da isto tako žive. Sada ste pomalo zbunjeni jer se ponekad osjećate kao da ste pali s Marsa na zemlju i svakog dana morate se prilagođavati mreži ljudi kroz koju ste prisiljeni kretati se.

Komunikacija je lekcija koju učite, a sposobnost snalaženja u svakodnevnim situacijama također. Mnogo toga izgleda vam banalno, ali se u ovom životu trebate spustiti na zemlju i probuditi se, više okrenuti prema ljudima iz svog okruženja i s njima se povezati.

8. 1.6. – 10.6.

Spoznali ste duboke istine i sada ih trebate unijeti u prilike svakodnevnog života. Dobrodošli kući nakon mnogih lutanja u prošlom životu. Vi ste kao malo divlje jare koje se sada treba pripitomiti i na neki način civilizirati. Urbana sredina je nešto što za vas predstavlja najveći izazov jer ste prošli život najvjerojatnije proveli negdje u prirodi.

Lako se snalazite u svim poslovima povezanim s prirodom, ali se trebate što više kultivirati. Površni razgovori vama su zagonetka koju tek učite, a isto vrijedi i za društvena pravila ponašanja ili igre, ali kad se radi o dubokim temama, tu ste majstor. Što više kontakata i komunikacija, to bolje za vas, jer tu razvijate sve što vam je u ovom životu potrebno da biste išli dalje.

9.) 11.6. – 20.6.

U prošlom životu ste oplovili svijet barem deset puta i poznat vam je baš svaki kontinent. Za vas nema tajni koje niste otkrili i zato sada drugima možete dati odgovore na većinu njihovih pitanja. Moguće je da ste bili i mudrac koji je doživio prosvjetljenje. Koja god verzija od te dvije bila, sada, u ovom životu, vi trebate jednostavno upućivati druge ljude jer znate više od njih.

Odlično bi vam legle sve pegadoške djelatnosti jer svoje golemo znanje trebate prenositi drugima. Možete se baviti i istraživanjem ili otkrivanjem nečeg novog kako bi svoje spoznaje stavili u službu drugih i otvorili im još jedna vrata percepcije.

10.) 21.6. – 1.7.

Dolazite iz okruženja u kojem je trebalo biti i više nego organiziran, oprezan i pametan. Bili ste osoba koja je čvrsto držala konce u svojim rukama, kontrolirala sve i svakog i vodila glavnu riječ. Zbog svega toga zato i sada ponekad ulovite sebe kako sve morate imati na dlanu ili pod kontrolom, ali vas to ne uveseljava, nego vodi u krute obrasce.

Vaš razvoj u ovom životu leži u napuštanju obrasca vladanja pod svaku cijenu, u prepuštanju kolotečini života, dopuštanju sebi da pomalo i lutate otkrivajući ljepotu obiteljskog i intimističkog života bez opterećenja vlastitim autoritetom i ambicijom. Naučite uživati i prestanite kontrolirati.

11.) 2.7. – 11.7.

Vjerojatno ste bili osoba na visokom položaju koji je od vas zahtijevao iznimnu odgovornost. Karijera vam je bila uspješna i stabilna, ali ste zbog nje zanemarivali obitelj i uživanje u životu općenito. Sad ćete dobiti priliku sve to razviti i nadoknaditi, ali još uvijek na svojim leđima osjećate teret ozbiljnosti i odgovornosti. Teško se opuštate i treba vam dosta da se otvorite i prepustite drugima.

Za vas je važno da naučite olabaviti i izgradite povjerenje u one male radosti koje život znače. Ne mora se uvijek imati jasno zacrtan plan jer presnažno vezivanje za njega oduzima životu spontanost. Budite kod kuće kad god možete.

12.) 12.7. – 21.7.

Iza sebe imate zavidna postignuća iz prošlog života, a koja su možda utjecala na veći broj ljudi. Bili ste vrlo ugledna osoba čiji je život primjer uspješne karijere. Sad ste zadržali staru naviku da i dalje morate raditi nešto značajno pa vam suočavanje s naizgled običnim stvarima izgleda kao gorko gubljenje vremena.

Ali naprotiv, baš te dnevne, obiteljske stvari, povezanost sa svojim najmilijim, baš to je put kojim trebate ići. Karijeru ste završili prije i više nego dobro, a sad je vrijeme da razvijate druge sfere života. Prije svega to su one povezane sa udomljavanjem, svijanjem gnijezda, osnivanjem obitelji i skrbi za nju.

13.) 22.7. – 1.8.

Prošli život proveli ste živeći na svoj vlastiti način i zanemarujući konvencije društva. Bili ste i više nego slobodni i neovisni, ali u duši dobri i s osjećajem za ljude. Drag vam je bio i skitnica i karakteran bogataš, te niste pravili razliku između njih. Sada u ovom životu trebate usvojiti neka pravila igre, držati se principa i dosljedno provoditi određene obrasce.

Nedostaje vam vaša sloboda jer vas život dovodi u situacije koje od vas traže poštivanje reda, a ne prepuštanje nekonvencionalnostima. Također se trebate više fokusirati na sebe i izgraditi svoj stil, a manje se povoditi za utjecajima grupe.

14.) 2.8. – 11.8.

Originalnost i inventivnost bili su ideje vodilje vašeg prošlog života. Moguće je da ste bili istraživač ili izumitelj koji je iznjedrio neko dobro za ljude općenito. Ne poznajete i ne priznajete granice i strano vam je svako statusno ili hijerarhijsko grupiranje. Društvene norme vas zbunjuju, a baš je to nešto što ćete trebati priznati i usvojiti u ovom životu.

Iako imate blagi otpor prema tome, život će vas dovoditi u prilike da istaknete sebe i svoje zasluge i to po kriterijima prije spomenutih društvenih principa i pravila igre. Izdizanje sebe iznad zasluga mase postat će vam zahtjevna lekcija koju ćete usvajati polako, ali sigurno.

15.) 12.8. – 22.8.

Definitivno znate što je to ljudskost i uvijek ste bili spremni pomoći drugima bez obzira na njihove međusobne razlike. Veliki ste humanist izgrađenih načela. Sada dolazi vrijeme kad trebate odvojiti nešto svojih dobrih namjera i za sebe, te dopustiti da vas pohvale za vaša djela. U ovom životu trebate naučiti kako se zauzeti za sebe i za svoju poziciju u društvu, kao što ste se nekad tako predano zauzimali za druge.

Pozornice, društvena okupljanja pa i ona u svrhu humanitarnih djelatnosti, zabave i slično, sve su to mjesta na kojim možete zablistati. Koliko ste prije bili diskretni, toliko sada trebate obratno – nakitite se i izađite pred publiku. Ona vas čeka.

16.) 23.8. – 1.9.

Bilo bi prejednostavno reći da ste prošli život proveli u stilu nekog vagabunda. Vi ćete već naći neki izgovor za to jer je vaša sposobnost obmanjivanja sebe pa tako i drugih oko sebe, velika. Ljenčarenja, lutanja, maštanja, opijena uživanja, kaos, sve ste to iskusili preko svake mjere.

Sada je vrijeme da u svoj život uvedete reda i to do u najsitnije detalje. Zdrave životne navike, uredan ritam života, mogućnost bavljenja medicinom ili sličnim, sve bi to moglo doprinijeti da se riješite svojih starih navika i krenete putem razvoja vlastite ličnosti. A on je u kristalizaciji vaših ideja i preciznom i urednom življenju i djelovanju. Poput sata.

17.) 2.9. – 11.9.

Možda ste bili umjetnik ili boem, a možda i ovisnik o iluzijama i zabludama. No sada je takva priča završila i na vama je da konačno počnete i konkretno raditi. Koliko ste prije živjeli od rente, mašte, nasljeđa ili jednostavno nerada, sada to odmah trebate okrenuti, zasukati rukave i jednostavno se primiti posla. Svaka djelatnost, pa i ona naizgled beznačajna, za vas je dobrodošla.

Ako slučajno još nemate posao, primite se hobija s konkretnim i opipljivim rezultatima. Koliko god oni sitni bili, bit će dobri za početak. Ukoliko radite, znajte da vam je put otvoren i da se baš kroz rad i razvijate. Jer ste u prošlom životu zanemarili svoje radne sposobnosti.

18.) 12.9. – 22.9.

U prošlom životu bili ste na najudaljenijim mjestima gdje čovjek svojom dušom može stići – moguće je da ste otkrili najdublje tajne, ali one ne svima dostupne i na neki način skrivene. Sad je vrijeme da sve to iznjedrite na van kroz neko zanimljivo i konkretno djelo, odnosno kroz rad.

Ali ne bilo koji, nego onaj koji zadovoljava vaše profinjene kriterije. Neki od vas bili su jako daleko, na drugom kontinentu i sada se vraćaju otuda sa spoznajama koje su dostupne samo nekima. Zato ih drugima trebate učiniti dostupnim na vrlo pažljiv način. Bavite se preciznim i finim djelatnostima i već ćete doći na svoje.

19.) 23.9. – 2.10.

Prošli život proveli ste u vrlo dinamičnom okruženju gdje ste funkcionirali kao glavni inicijator događaja, ratnik, borac ili avanturist. Zbog svega toga i sada povremeno imate potrebu zaigrati na kartu sporta ili samostalnih aktivnosti, ali vas to samo vuče u inerciju već ustaljenih i već viđenih motiva. Vi se znate izboriti za svoje ja, ali sada je vrijeme da se malo kultivirate i naučite živjeti s drugima.

Za vas je od posebnog značaja suživot s nekom osobom, prepoznavanje srodne duše, kao i razvijanje umijeća diplomacije kako bi sebe navikli i osposobili za nesamački život. Uvažavanje mišljenja drugih i razvijanje osjećaja za mjeru za vas je također važna lekcija.

20.) 3.10. – 12.10.

Vjerojatno ste prošli život proveli u samoći svoje vlastite ličnosti kroz koju ste percipirali svijet kao onaj koji služi vama bez potrebe da nešto više dijelite s drugima. Sada vam život servira situacije u kojim ćete trebati naučiti kako pomiriti dva različita mišljenja, stila ili stava, te kako ostvariti kompromise.

Ključna riječ za vas je ravnoteža između vlastitog ja i odnosa s drugom stranom s tim da trebate što više raditi na uvažavanju drugih. Sebe ste spoznali i otkrili i previše, a sada je vrijeme da se uklopite u suživot s drugima. Ovo je karma međuljudskih odnosa koji se nerijetko ostvaruju baš kroz neku važnu vezu.

21) 13.10. – 22.10.

Svoje sposobnosti razvili ste do neslućenih granica i svoju ličnost razvili i zaokružili na najcjelovitiji mogući način. Bili ste individualac koji živi po svome. Sve je to bilo potrebno da bi se završio dobar dio vašeg vlastitog razvoja. No sad, u ovom životu, dolazi vrijeme kad svoju prebogatu ličnost trebate uklopiti u zajednički život s drugima. Tu ponekad imate poteškoće jer vam je ideja braka pomalo strana i rado biste zadržali staru naviku samačkog života.

No takav stil ne bi vam donio sreću i vaša duša zapravo žudi za svojom drugom polovicom koju ćete predano i uporno tražiti. A kad je nađete trebat će vam još truda da ostvarite ideal kojem težite – zajednički život udvoje u kom se ravnopravno poštuju obje strane.

22.) 23.10. – 1.11.

Pasivan stav i stalno gomilanje stvari, dobara i nekretnina dovelo vas je u poziciju da stagnirate. Previše ste brinuli o onom što imate i previše ste se tome posvećivali, a niste uviđali da postoji potreba za korjenitom transformacijom i da stvari nikad nisu krute i vječne. Sve se mijenja, a to da trebate naučiti prihvatiti promjene nešto je što ćete učiti kroz ovaj sadašnji život.

Zato će vas isti nerijetko dovoditi u situacije kad ćete morati mijenjati stvari ili ih čak i rušiti, a sve da biste opet počeli ispočetka. Moguće je da se zateknete u izazovnom, nemirnom ili čak i ratničkom okruženju gdje zaista treba brzo i pametno djelovati i prihvaćati to da prvo gubite, kako biste iznova gradili ispočetka.

23.) 2.11. – 12.11.

Bili ste vrlo ugledan građanin, dobro uhranjen i konvencionalan do te mjere da je izbjegavao svaki svjež vjetar koji bi mu dolazio u život. Stabilnost koja vam je bila najdraža niste željeli zamijeniti ni sa čim novim i zato ste pomalo otupili. Sada vam život donosi izazove novih stvari i promjena kroz koje ćete morati prolazili iako biste ih najradiji izbjegli.

Nema više mogućnosti pasivnog prepuštanja i čuvanja pozicije status quo, nego treba hrabro kročiti naprijed, ogoliti stvari i aktivno sudjelovati u stvaranju nečeg novog ili barem bitno drukčijeg od onog što isprva imate ili jeste. Ovo je život koji donese mnoge transformacije pa nije isključeno da vas neki prijatelji iz mladosti neće kasnije moći prepoznati.

24.) 13.11. – 22.11.

Izgradili ste i priskrbili sebi sve što čovjek može poželjeti i sad se pitate zašto i čemu sve to. Vjerojatno ste bili bogati ili barem dobrostojeći, ali vas je vaše bogatstvo s vremenom pomalo i davilo jer niste nalazili ispunjenje u njemu. Sada, u ovom životu, vi ste u potrazi za novim vrijednostima, tražite nešto uzvišeno, duhovno, a potreba da se mijenjate ili da mijenjate okoštale obrasce, velika je.

Ponekad su vaši postupci gotovo razarajući, ali sa svrhom da razbijete stare strukture, kako bi počeli graditi nove. Razumijete oluje i nevere i prihvaćate ih kao dobrodošao vjetar u leđa koji će vas pokrenuti na dublje i aktivnije sudjelovanje u tkanju života.

25.) 23.11. – 2.12.

Prošli život proveli ste u mnogobrojnim kontaktima i razvili umijeće komunikacije na površnoj razini. Vama zaista nikad nije problem započeti razgovor, ali se on nerijetko svodi na banalne teme. Znate uvući ljude u svaku vrstu teme. Sada dolazi vrijeme kad trebate ovu svoju hvalevrijednu sposobnost staviti pod kontrolu i usmjeriti na uzvišenije razine.

Više vam se neće dopuštati da pričate svugdje i svašta, nego ćete riječi i situacije trebati birati, a prije svega pomnije razmisliti prije nego li išta kažete ili učinite. Lekcija šutnje za vas je jedna od najdragocjenijih u životu. Bavljenje filozofijom i dubljim razmatranjima također.

26.) 3.12. – 12.12.

Vjerojatno ste život proveli u malograđanskoj sredini posvećeni virenju preko susjedova plota sa svim onim malim nesavršenostima koje donosi mala sredina. Iskušenja tračeraja, ogovaranja i licemjerja nešto su čega se trebate čuvati i kao meta, ali i kao aktivni pokretač istog. Te vaše stare navike trebate sada nadvladati širim pogledom na svijet, prevazilaženjem granica, kao i odupiranjem predrasudama.

Vaš mali svijet koji ste donijeli iz prošlog života sada se treba proširiti, a jedan od najboljih načina za širenje horizonata jest obrazovanje (što više, to bolje po vas), kao i putovanja. U svemu tome potrebno je da budete strpljivi i tolerantni prema svakome na koga naiđete. Snobizam je ponor koji vas vuče unatrag.

27.) 13.12. – 21.12.

Ispričali ste najljepše priče i povezali mnoge osobe zahvaljujući svom otvorenom duhu i sposobnosti da komunicirate. Vjerojatno ste bili glasnik koji je mnogim ljudima donosio razne vijesti. Zbog toga i sada savršeno shvaćate bit komunikacije i s lakoćom uspostavljate kontakte. No put vas vodi na više razine i pred vama je široko prostranstvo novih ideja i prostora koje tek trebate otkriti i osvojiti.

Svako istraživanje i putovanje za vas je melem koji doprinosi razvoju vaše ličnosti. Prelaženje svih granica za vas je imperativ koji biste možda katkada i izbjegli, ali ste svjesni da tim putem trebate ići. Mnoge će posao odvesti u drugi kraj. Osjećaj slobode ispočetka vas plaši, ali s vremenom više bez nje ne možete.

28.) 22.12. – 30.12.

Umjetnički stil života i povremena lutanja koja su vam bila potrebna kao izvor za vaša nadahnuća stvorili su od vas osobu koja se nerijetko prepušta trenutku i reagira spontano bez nekih priprema ili organizacije. Vi ste zaista živjeli opušteno i pomalo boemski. Zato ste i sada vrlo zanimljiva osoba jer ste bili u prilici istraživati i doživjeti i ono što mnogi nikada nisu mogli.

Ali sada je došlo vrijeme kad sva ta svoja bogata iskustva i opijenost životom trebate svrsishodno i organizirano uklopiti u svoj život. Organizacija, odgovornost i kontrola stvari i situacija oko sebe potrebne su vrline koje svakako trebate razvijati u ovom životu.

29.) 31.12. – 9.1.

Mirno obiteljsko okruženje i patriotizam bili su izvor vaših motiva i svrha vašeg prošlog života. Možda ste bili čak i obična kućanica ali vjerojatno vrlo sretna i predana svemu što je bilo povezano s obiteljskim ozračjem. Zbog toga i sada imate potrebu prije svega priskrbiti svojim najmilijim sve što im treba, pa ste spremni raditi po cijele dane.

No ovaj put trebate više raditi za sebe i razvijati viši stil organizacije i utjecaja na ljude s kojim radite. Od vas se očekuje da bez grižnje savjesti razvijate karijeru u kojoj će se zahtijevati osobine kao što su ozbiljnost, profesionalnost i odgovornost.

30.) 10.1. – 19.1.

Shvatili ste bit intimnosti i smisao obiteljskog zadovoljstva do u samu srž. Vjerojatno ste u prošlom životu ostvarili vrlo ispunjavajući obiteljski život u kom je bilo i više generacija. Sad je vrijeme da krenete malo dalje i ostvarite neke ciljeve koji sežu dalje od obiteljskog dvorišta.

Svakako se trebate profesionalno obrazovati i usavršavati koliko god je moguće. Svaku priliku za razvoj karijere trebate iskoristiti maksimalno i popeti se na stepenicu više. Imate sve kvalitete da se razvijete u odličnog vođu, upravitelja ili da dođete na takvu poziciju s koje ćete kontrolirati stvari i ljude oko sebe.

31.) 20.1. – 29.1.

U prošlom životu vjerojatno ste bili osoba koja je vodila glavnu riječ i dosta kruto se držala svojih principa. Možda ste čak bili i vladar, ali pomalo dosadan i konvencionalan. U duši ste žudili za nečim novim i kreativnim i zapravo ste željeli razbiti okoštali obrasce, ali niste smogli snage da odstupite od obrazaca koji su vam unaprijed bili zadani.

Zbog svega toga sada, u ovom životu, trebate maksimalno razvijati kreativnost i ljudskost, te brigu za svakog čovjeka, pa i onog naizgled beznačajnog. Humanizam i nadvladavanje ega za vas su najvažnije lekcije kojim se predano trebate posvetiti.

32.) 30.1. – 8.2.

Gotovo je sigurno da ste u prošlom životu bili osoba u centru pažnje mnogih. Bili ste na istaknutoj poziciji i oko vas se sve vrtjelo. Sada možda očekujete nešto slično, ali vaša taština ne nalazi takvo zadovoljstvo, nego naprotiv – život će vas stalno dovoditi u situacije kad ćete se trebati podrediti drugima ili raditi za općeljudsko dobro.

Također ćete imati priliku da mijenjate stvari čak do revolucionarnih razina, iako ćete ponekad u početku prema tome pružati i otpor. No morat ćete razarati stare obrasce i stalno osmišljavati nešto novo i originalno, a u svemu tome prihvatiti da vi više niste centar svijeta.

33.) 9.2. – 18.2.

Bili ste zaokružili dugotrajnu vladavinu i ostvarili sve ciljeve koje jedan vladar može postići. Zatekli ste sami sebe u dubljem razmišljanju o smislu svega toga i zapitali se kamo dalje. Sad vam život pruža priliku da krenete u nova istraživanja novih neotkrivenih ciljeva. Viši smisao, više spoznaje koje doprinose čovječanstvu teme su koje će vas svakako intrigirati.

Nešto nedokučivo, nesvakidašnje, originalno i van konvencionalnih obrazaca. Na vama je da poradite na svojoj kreativnosti i istraživanjima koja ovaj svijet vode naprijed. Sve što je stagnirajuće i kruto vama će biti dosadno, a sve novo i neistraženo za vas je pravi put.

34.) 19.2. – 28. (29.)2.

U prošlom životu bili ste pravi štreber koji je u svakom trenutku znao gdje mu što stoji, kakav će mu biti dan i ne daj Bože da išta naruši unaprijed utvrđen raspored sitnica i dnevni plan rada. Ova vrsta ziheraštva oduzimala je vašem stilu života svaku spontanost, a vas učinila pomalo dosadnom osobom. Sada ćete dobiti priliku da razvijete sve ono što niste prije.

Život će vas dovoditi u situacije koje će automatski rastopiti svaku vrstu dnevnog sitničavog plana i od vas zahtijevati daleko kreativniji i intuitivniji pristup. Možda ćete se uplašiti kaosa, ali kad dokučite viši smisao stvari, počet ćete se organizirati kroz nadvladavanje granica i suosjećajnost i toleranciju prema svemu i svakome.

35.) 1.3. – 10.3.

Prošli život proveli ste u kao pravi radoholičar ispunjavajući radne norme preko svih granica. Zbog toga ste bili vrlo cijenjeni djelatnik, ali ono što niste razvili, to je bila mašta i kreativnost. Niste sebi dopuštali trenutke odmora, opuštanja, opijenosti i nadahnuća. Zbog svega toga i sada ponekad sebe uhvatite da si predbacujete ako se malo više opustite i olabavite.

No iz takvih situacija vi ćete dobivati priliku da razvijete jedan stil koji je daleko kreativniji, a da vaše radne sposobnosti ne izgube ništa. Jer ste ih i previše razvili prije. Dopustite sebi da uvidite dublji smisao, uočite lijepo i kreativno u životu i prihvatite da ne mora baš uvijek sve biti poredano kao na traci. Prepoznajte umjetnost življenja.

36.) 11.3. – 20.3.

U prošlom životu ste završili neko vrijedno djelo i ostvarili zavidne radne rezultate. Vaše radne navike bile su primjer mnogima. Zbog svega toga i sada ponekad osjećate potrebu da radite pod svaku cijenu, ali sklonost perfekcionizmu sada vam više ne donosi očekivano zadovoljstvo. To je zato jer trebate ići dalje i prevladati male granice svojih organiziranih pretinaca.

Vjera je nešto što tek trebate otkriti, ne nužno kao religijski obrazac, nego kao pristup životu. Radi se o izgrađivanju povjerenja i vjeri u ljude, događaje i u nešto neopipljivo, a što se ne može provjeriti testiranjem sumnji koje vam dolaze od starih navika. Prepustite se svojoj intuiciji i vjerujete da će stvari biti bolje. Također razvijajte kreativnost, piše ehoroskop.

