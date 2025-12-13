Najsretniji dani za Strijelca, Raka i Vodenjaka: SEDMIČNI HOROSKOP od 15. do 21. decembra

Neki će uživati u društvenom životu, dok će drugi morati malo više raditi na sebi. Evo što zvijezde donose svakom znaku od 15. do 21. decembra.
OVAN
Ljubav: Još uvijek nećete doseći sve ljubavne ciljeve, ali izbjegavajte besmislene borbe. Vrijeme za prave poteze tek dolazi.
Karijera: Slušajte druge više nego sebe. Suradnici trenutno vide širu sliku bolje od vas, pa se povežite s njima umjesto da previše zapitkujete.
Zdravlje: Idite tamo gdje se osjećate dobro i sigurno.
BIK
Ljubav: Pred vama su ugodni dani. Samci bi se trebali dotjerati i izaći jer su šanse za ljubav povećane, dok će oni u vezama uživati u skladu.
Karijera: Preuzimate inicijativu i radite veliki korak naprijed. Očekujte pohvale ili priznanja za svoj trud.
Zdravlje: Samopouzdanje vam raste.
BLIZANCI
Ljubav: Ljubav se čini dalekom, ali drugi životni sadržaji daju vam snagu. Samci neka maštaju uz filmove, a zauzeti neka budu tolerantni.
Karijera: Pred vama je važan zadatak koji bi vas mogao i uplašiti, ali ste mu dorasli. Ne propuštajte ovu rijetku priliku pretjeranim analiziranjem.
Zdravlje: Moguća nesanica ili nemir.
RAK
Ljubav: Imate dobar vjetar u leđa, ali pazite na “greške u koracima”. Uspjeh ovisi o vašoj samokontroli i trudu.
Karijera: Fokusirate se na financije i nove planove za poboljšanje prihoda. Borit ćete se za podršku da te ideje provedete u djelo.
Zdravlje: Svakodnevno vježbajte.
LAV
Ljubav: Privatni život vrti se oko prijatelja, što bi vaša voljena osoba mogla zamjeriti. Ne zaboravite na partnera.
Karijera: Spuštate se s oblaka na zemlju. Pred vama je period reda, rada i discipline koji vam neće teško pasti.
Zdravlje: Budite iskreni prema sebi i drugima.
DJEVICA
Ljubav: Jasno vam je da ste voljeni, ali brinete o trajanju te sreće. Odbacite suvišna pitanja i uživajte u skladu.
Karijera: Nestrpljivi ste da pokažete znanje, ali još ovaj tjedan trebate nešto dovršiti polako i sigurno. Dobri temelji su ključni.
Zdravlje: Ignorirajte zavidne ljude.
VAGA
Ljubav: Potreba za sigurnošću vas tjera na kompromise, ali u dubini duše ne odustajete od svojih želja. Vjerujte u ono što dolazi.
Karijera: Vaš rad dobiva na značaju, što vas dodatno motivira. Iskoristite ovu rijetku priliku do kraja.
Zdravlje: Čuvajte energiju.
ŠKORPION
Ljubav: Moguća su iskušenja tajnih veza ili skrivanje osjećaja zbog društvenih normi. Pratit će vas moralne dvojbe.
Karijera: Na poslu vam ide odlično. Pojačat ćete kontakte i angažman oko suradnika, a izazovi će biti svakodnevni.
Zdravlje: Pomozite onima kojima je to potrebno.
STRIJELAC
Ljubav: Moguć je kraći put s voljenom osobom koji će ostati u lijepom sjećanju. Samci bi preko rođaka mogli upoznati nekog zanimljivog.
Karijera: Tražite nešto, ali niste sigurni što. Zastanite i prvo definirajte svoje prioritete prije nego krenete dalje.
Zdravlje: Ne zaboravite na rekreaciju.
JARAC
Ljubav: Praznjikavo razdoblje prebrodit ćete uz savjete dobronamjernih ljudi ili iz knjiga. Primjena naučenog doći će kasnije.
Karijera: Zatvarate neke poslovne faze i pripremate se za inventuru, dok se istovremeno otvaraju nove mogućnosti. Birajte pažljivo.
Zdravlje: Budite diplomatični.
VODENJAK
Ljubav: Uživat ćete bez obzira jeste li sami ili u paru. Ne osjećate pritisak za zbližavanjem i zadržavate humor i ravnodušnost.
Karijera: Imate priliku dokazati svoje sposobnosti. Ne oklijevajte, zasučite rukave i radite – imate snage za to.
Zdravlje: Pazite da se ne preforsirate.
RIBE
Ljubav: Očekuje vas intenzivan društveni život. Lako ćete naći društvo, ali srce možda neće biti potpuno ispunjeno.
Karijera: Dobit ćete podršku za svoj rad, ali suzdržite se od potrebe da kritizirate. Bolje ćete proći ako ostanete smireni.
Zdravlje: -., prenosi N1.