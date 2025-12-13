Najsretniji dani za Strijelca, Raka i Vodenjaka: SEDMIČNI HOROSKOP od 15. do 21. decembra

Neki će uživati u društvenom životu, dok će drugi morati malo više raditi na sebi. Evo što zvijezde donose svakom znaku od 15. do 21. decembra.

OVAN

Ljubav: Još uvijek nećete doseći sve ljubavne ciljeve, ali izbjegavajte besmislene borbe. Vrijeme za prave poteze tek dolazi.

Karijera: Slušajte druge više nego sebe. Suradnici trenutno vide širu sliku bolje od vas, pa se povežite s njima umjesto da previše zapitkujete.

Zdravlje: Idite tamo gdje se osjećate dobro i sigurno.

BIK

Ljubav: Pred vama su ugodni dani. Samci bi se trebali dotjerati i izaći jer su šanse za ljubav povećane, dok će oni u vezama uživati u skladu.

Karijera: Preuzimate inicijativu i radite veliki korak naprijed. Očekujte pohvale ili priznanja za svoj trud.

Zdravlje: Samopouzdanje vam raste.

BLIZANCI

Ljubav: Ljubav se čini dalekom, ali drugi životni sadržaji daju vam snagu. Samci neka maštaju uz filmove, a zauzeti neka budu tolerantni.

Karijera: Pred vama je važan zadatak koji bi vas mogao i uplašiti, ali ste mu dorasli. Ne propuštajte ovu rijetku priliku pretjeranim analiziranjem.

Zdravlje: Moguća nesanica ili nemir.

RAK

Ljubav: Imate dobar vjetar u leđa, ali pazite na “greške u koracima”. Uspjeh ovisi o vašoj samokontroli i trudu.

Karijera: Fokusirate se na financije i nove planove za poboljšanje prihoda. Borit ćete se za podršku da te ideje provedete u djelo.

Zdravlje: Svakodnevno vježbajte.

LAV

Ljubav: Privatni život vrti se oko prijatelja, što bi vaša voljena osoba mogla zamjeriti. Ne zaboravite na partnera.

Karijera: Spuštate se s oblaka na zemlju. Pred vama je period reda, rada i discipline koji vam neće teško pasti.

Zdravlje: Budite iskreni prema sebi i drugima.

DJEVICA

Ljubav: Jasno vam je da ste voljeni, ali brinete o trajanju te sreće. Odbacite suvišna pitanja i uživajte u skladu.

Karijera: Nestrpljivi ste da pokažete znanje, ali još ovaj tjedan trebate nešto dovršiti polako i sigurno. Dobri temelji su ključni.

Zdravlje: Ignorirajte zavidne ljude.

VAGA

Ljubav: Potreba za sigurnošću vas tjera na kompromise, ali u dubini duše ne odustajete od svojih želja. Vjerujte u ono što dolazi.

Karijera: Vaš rad dobiva na značaju, što vas dodatno motivira. Iskoristite ovu rijetku priliku do kraja.

Zdravlje: Čuvajte energiju.

ŠKORPION

Ljubav: Moguća su iskušenja tajnih veza ili skrivanje osjećaja zbog društvenih normi. Pratit će vas moralne dvojbe.

Karijera: Na poslu vam ide odlično. Pojačat ćete kontakte i angažman oko suradnika, a izazovi će biti svakodnevni.

Zdravlje: Pomozite onima kojima je to potrebno.

STRIJELAC

Ljubav: Moguć je kraći put s voljenom osobom koji će ostati u lijepom sjećanju. Samci bi preko rođaka mogli upoznati nekog zanimljivog.

Karijera: Tražite nešto, ali niste sigurni što. Zastanite i prvo definirajte svoje prioritete prije nego krenete dalje.

Zdravlje: Ne zaboravite na rekreaciju.

JARAC

Ljubav: Praznjikavo razdoblje prebrodit ćete uz savjete dobronamjernih ljudi ili iz knjiga. Primjena naučenog doći će kasnije.

Karijera: Zatvarate neke poslovne faze i pripremate se za inventuru, dok se istovremeno otvaraju nove mogućnosti. Birajte pažljivo.

Zdravlje: Budite diplomatični.

VODENJAK

Ljubav: Uživat ćete bez obzira jeste li sami ili u paru. Ne osjećate pritisak za zbližavanjem i zadržavate humor i ravnodušnost.

Karijera: Imate priliku dokazati svoje sposobnosti. Ne oklijevajte, zasučite rukave i radite – imate snage za to.

Zdravlje: Pazite da se ne preforsirate.

RIBE

Ljubav: Očekuje vas intenzivan društveni život. Lako ćete naći društvo, ali srce možda neće biti potpuno ispunjeno.

Karijera: Dobit ćete podršku za svoj rad, ali suzdržite se od potrebe da kritizirate. Bolje ćete proći ako ostanete smireni.

Zdravlje: -., prenosi N1.

