Četiri znaka koja se uvijek zaljube u ljude koje ne mogu imati

Za neke ljude ljubav je igra sigurnosti. Za druge – to je čežnja, san i unutarnji svijet pun neizrečenog. Postoje horoskopski znakovi koji se iznova nađu u istom obrascu: zaljubljuju se u ljude koji su emocionalno nedostupni, daleki, zauzeti ili jednostavno nedostižni.

To ne znači da ne znaju što žele. Upravo suprotno – osjećaju toliko duboko da im obična, jednostavna ljubav često ne dodiruje ono što traže. Oni teže nečemu jačem, izazovnijem, uzvišenijem… i ponekad nemogućem.

Ribe

Ribe su vječni sanjari. Njihova mašta i emocije često ih odvode prema ljudima koje idealiziraju, čak i kad je jasno da ta osoba ne može biti njihova. Zaljubljuju se u priču, osjećaj, pogled koji je trajao dvije sekunde, nešto što su osjetile, a što drugi možda nisu ni primijetili. Njihova ljubav zna biti čista, ali često i jednostrano bolna.

Škorpion

Škorpioni ne vole površne odnose. Privlače ih ljudi koji nose misterij, dubinu, pa i emocionalne barijere. I upravo ih to često vodi prema partnerima koji nisu spremni na odnos, koji skrivaju osjećaje ili ne žele biti ranjivi. Škorpion tada ne odustaje – jer što je teže, to ga više privlači. A kad shvati da je nemoguće – povlači se ranjen, ali nikad ravnodušan.

Vodenjak

Vodenjaci nisu klasični romantičari, ali ih privlače priče koje nisu jednostavne. Oni se često zaljube u nekoga tko nije spreman za vezu, tko živi daleko, tko emocionalno lebdi. Možda jer su i sami takvi. Kod njih ljubav nije predvidljiva – i zbog toga se često zapetljaju u odnose koji ne mogu funkcionirati, ali ih ne puštaju lako.

Rak

Rakovi traže duboku povezanost, ali često zaborave postaviti granice. Zaljubljuju se u ljude koje žele spasiti, promijeniti ili izliječiti. Privlače ih ranjeni, distancirani ili zauzeti – jer u njima vide nešto što drugi ne vide. I tako se iznova vežu za one koji ne mogu ostati, a oni ostaju s čežnjom, piše index.

