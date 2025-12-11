Mlad Mjesec u Strijelcu 20.12. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Lavovi, ovaj mladi Mjesec pali Vaše polje kreativnosti, djece, ljubavi, hobija i svega onoga što Vas čini živima iznutra. To je trenutak u kojem se može roditi nova ideja, projekt iz strasti, ljubavna priča ili nova faza odnosa s djecom. Strijelac ovdje daje potrebu da živite autentičnije, da se prestanete ispričavati zbog onoga što volite raditi i da se vratite stvarima koje niste radili godinama jer “nije bilo vremena”. Djevice, ono što se sada događa u Vašoj kući ili s članovima obitelji direktno pokazuje koliko ste realni u očekivanjima od partnera, te koliko dugo nosite tuđe terete. Saturn traži da u odnosima uvedete jasne granice, a Neptun pokazuje gdje ste se odrekli vlastitih potreba kako bi slika odnosa ostala “lijepa”.

20.12.2025. događa se mlad Mjesec u znaku Strijelca. To je zadnji mladi Mjesec prije ulaska u 2026. godinu i događa se neposredno prije zimskog solsticija pa energija novog početka ima poseban naglasak.

Strijelac je znak smisla, vjere, širenja horizonata, putovanja i učenja. Zato ovaj mladi Mjesec otvara pitanja: kamo zapravo idete, čemu želite reći “da” u sljedećoj godini i gdje ste prerasli stare priče o sebi.

Ovaj Mjesec nije “lagan”. Pod naponom je Saturna i Neptuna u Ribama – planeta koji skidaju ružičaste naočale i traže da se suočite s iluzijama, samookrivljavanjem i odgađanjem. Sve ono što ste gurali pod tepih zadnjih mjeseci sada se jasnije vidi.

Mars u Jarcu daje trezven, praktičan ton: više nije dovoljno samo maštati ili se nadati da će “nekako biti”. Ovaj mladi Mjesec traži odluke koje imaju posljedice u stvarnom životu – u poslu, financijama, zdravlju i odnosima.

Za svaki znak ovo je prilika da povuče novu crtu na jednom važnom životnom području. Najviše ga osjećaju Strijelci, Ribe, Djevice i Blizanci, ali promjena na neki način dotiče sve.

Evo što može očekivati svaki znak pojedinačno.

Ovan

Za Ovna se ovaj mladi Mjesec događa u polju koje se odnosi na smisao, studij, putovanja i Vaše osobne filozofije života. To je trenutak kada možete osjetiti snažan poriv da izađete iz uže priče u kojoj ste možda zapeli cijelu godinu i otvorite se širim horizontima – bilo kroz konkretan put, bilo kroz učenje, mentora ili novi pogled na svijet.

Kvadrat sa Saturnom i Neptunom u Vašem dvanaestom polju stavlja naglasak na ono što se odvija u pozadini: potisnute strahove, umore, stare tuge koje možda racionalno “razumijete”, ali ih niste do kraja osjetili. Ako pokušate pobjeći u pretjerani optimizam, život će Vas vrlo brzo podsjetiti na ono što još traži tiho, ali dosljedno suočavanje.

Mars u Jarcu aktivira područje karijere i statusa pa sve odluke koje sada donesete oko studija, učenja, preseljenja ili širenja posla vrlo brzo mogu dobiti konkretnu formu. Ovo je dobar trenutak za plan koji nije grandiozan na papiru, nego izvediv u praksi – s jasnim rokovima i odgovornostima.

Za Ovna je glavna tema: koliko ste spremni redefinirati svoj pojam uspjeha tako da u njega uđe i Vaše mentalno zdravlje i unutarnji mir, a ne samo postignuća koja se vide izvana.

Bik

Za Bika je mladi Mjesec u području zajedničkih resursa, dubokih emocionalnih veza, dugova, nasljedstava i svega onoga što dijelite s drugima – materijalno, emocionalno ili energetski. Ovo može biti trenutak u kojem donosite novu odluku oko dugova, kredita, zajedničkog budžeta ili načina na koji ulazite u intimne odnose.

Kvadrat sa Saturnom i Neptunom u Vašem jedanaestom polju stavlja u fokus prijateljske krugove, kolektive, mreže, ali i Vaše dugoročne ciljeve. Možete jasno vidjeti gdje ste godinama ulagali vrijeme i energiju u ljude ili projekte koji više nemaju istu težinu u Vašem životu. Saturn traži da prepoznate gdje ste nosili prevelik teret za grupu, a Neptun pokazuje gdje ste idealizirali zajedništvo nauštrb vlastitih granica.

Mars u Jarcu potiče Vas da se konkretno pokrenete prema daljim horizontima – simbolički ili doslovno. To može biti odluka o stručnom usavršavanju, selidbi, odlasku u inozemstvo, pravnim pitanjima ili upisu nečeg što proširuje Vašu stručnost. Ako ste spremni ozbiljno raditi, ovo može biti početak ciklusa u kojem će se financijska i osobna sigurnost graditi na realnim temeljima, a ne na nadama da će “netko drugi” preuzeti odgovornost.

Za Bika je ključni zadatak: naučiti razlikovati gdje je zdravo dijeliti, a gdje trebate jasno reći “ovo je moje, ovo nije”.

Blizanci

Za Blizance je mladi Mjesec u polju partnerstva, važnih odnosa, ugovora i svih “ja–ti” dinamika. Ovo je novi ciklus u odnosima, osobnim i poslovnim: netko nov može ući u Vaš život, postojeće partnerstvo može dobiti novu definiciju, ugovor se može potpisati ili redefinirati.

Kvadrat sa Saturnom i Neptunom u Vašem desetom polju pokazuje da odnosi više ne mogu biti odvojeni od Vašeg životnog smjera i karijere. Možda ste dugo držali privatno i poslovno strogo odvojeno, a sada okolnosti jasno pokazuju da ono što se događa “gore” (u poslu, javnoj slici) ima direktan utjecaj na ono što se događa “ovdje i sada” u odnosu. Saturn traži zrelost u preuzimanju odgovornosti za vlastitu karijeru, a Neptun otkriva gdje ste gradili očekivanja na nerealnim temeljima.

Mars u Jarcu otvara temu zajedničkih ulaganja, kredita, dijeljenih resursa i intimnosti. Ako ulazite u posao s partnerom ili mijenjate financijsku strukturu odnosa, činite to sada uz jasne, pisane dogovore, korak po korak.

Za Blizance je ovo vrijeme da razluče gdje u odnosima traže sugovornika koji će potvrditi njihovu sliku o sebi, a gdje su spremni ući u partnerstvo u kojem obje strane rastu, svaka sa svojom odgovornošću i granicama.

Rak

Za Rakove je mladi Mjesec aktivan u polju svakodnevnog života, rada, rutine, zdravlja i energije tijela. Ovo je vrlo konkretan poziv da preispitate kako stvarno živite svaki dan, a ne samo što želite “jednom kad bude bolje”. Novi ritam rada, drukčiji raspored, zdravstvena rutina, promjena prehrane ili odnosa prema tijelu – sve to sada može krenuti iznutra, iz osjećaja da više ne možete ignorirati signale iscrpljenosti.

Kvadrat sa Saturnom i Neptunom u Vašem devetom polju povezuje tu priču s Vašim uvjerenjima, religijskim i duhovnim pogledom, studijem, putovanjima. Ako ste godinama živjeli na principu “stisni zube, kasnije ću se odmoriti”, sada postaje jasno da to kasnije nikad ne dolazi samo od sebe. Saturn traži da svoje filozofije spustite na razinu svakodnevne prakse, a Neptun pokazuje gdje ste idealizirali bijeg – bilo kroz fantazije, bilo kroz misao da će Vas netko ili nešto izvana “spasiti”.

Mars u Jarcu stoji nasuprot Vašem znaku i stavlja naglasak na odnose jedan-na-jedan. Netko preko puta Vas sada vrlo jasno ogleda gdje prelazite vlastite granice. Ako pristajete na previše, tijelo će to vrlo brzo pokazati. Ako se naučite jasnije pregovarati o obavezama i odgovornostima, ovaj period može biti početak zdravijeg, stabilnijeg životnog ritma.

Za Rakove je ključ: naučiti tretirati svoje vrijeme, tijelo i energiju kao resurs od prvorazredne vrijednosti, a ne kao nešto što ćete “naknadno zakrpati”.

Lav

Lavovima ovaj mladi Mjesec pali polje kreativnosti, djece, ljubavi, hobija i svega onoga što Vas čini živima iznutra. To je trenutak u kojem se može roditi nova ideja, projekt iz strasti, ljubavna priča ili nova faza odnosa s djecom. Strijelac ovdje daje potrebu da živite autentičnije, da se prestanete ispričavati zbog onoga što volite raditi i da se vratite stvarima koje niste radili godinama jer “nije bilo vremena”.

Kvadrat sa Saturnom i Neptunom u Vašem osmom polju donosi ipak ozbiljniji ton: pitanje je koliko ste spremni emocionalno se ogoliti, koliko dopuštate intimnost, koliko ste otvoreni podijeliti svoje strahove i ranjivosti. Saturn podsjeća da prava kreativnost i prava ljubav traže odgovornost i zrelost, a Neptun pokazuje gdje ste možda godinama ulazili u odnose u kojima ste igrali ulogu, umjesto da budete stvarni.

Mars u Jarcu Vas vraća u svakodnevicu: koliko Vaša rutina podržava Vaš kreativni život? Ako želite više stvarati, voljeti, baviti se onim što volite, to će se morati vidjeti i u rasporedu dana, ne samo u želji.

Za Lava je poruka ovog mladog Mjeseca: ono što Vas čini živima nije luksuz, već nužan dio Vašeg identiteta. No traži i spremnost da uđete dublje – iza scene, iza dojma, u stvarnu bliskost.

Djevica

Za Djevice se mladi Mjesec zbiva u polju doma, obitelji, korijena, privatnosti i unutarnje sigurnosti. Mnogi će osjećati potrebu za promjenom u stambenom pitanju, organizaciji doma, obiteljskim ulogama, ili će se aktivirati teme iz prošlosti, obiteljskih obrazaca i onoga što ste “naslijedili” emocionalno.

Kvadrat sa Saturnom i Neptunom u Vašem sedmom polju jasno povezuje obiteljske priče s partnerstvima. Ono što se sada događa u Vašoj kući ili s članovima obitelji direktno pokazuje koliko ste realni u očekivanjima od partnera, te koliko dugo nosite tuđe terete. Saturn traži da u odnosima uvedete jasne granice, a Neptun pokazuje gdje ste se odrekli vlastitih potreba kako bi slika odnosa ostala “lijepa”.

Mars u Jarcu unosi dozu radosti i hrabrosti u polje djece, kreativnosti i ljubavi. Upravo kroz igru, stvaranje ili odnos s djecom možete osjetiti kako izgleda kada ste prisutni “ovdje i sada”, a ne u prošlim pričama. Ako ste skloni perfekcionizmu, ovo je dobar trenutak da se zapitate što od toga je stvarna odgovornost, a što pokušaj da sve držite pod kontrolom.

Za Djevicu je ključ: prepoznati da ne morate popravljati obiteljsku prošlost da biste imali zdrav dom sada. Dovoljno je da prestanete ponavljati ono što znate da Vas iscrpljuje.

Vaga

Vagama se mladi Mjesec odvija u polju komunikacije, kratkih putovanja, učenja, svakodnevnih razgovora i odnosa s braćom/sestrama, susjedima, okolinom. Ovo je dobar trenutak za novu odluku vezanu uz učenje, tečaj, pisanje, medije, društvene mreže ili način na koji se izražavate.

Kvadrat sa Saturnom i Neptunom u Vašem šestom polju podsjeća da riječi imaju posljedice u tijelu i svakodnevici. Ako godinama govorite “nemam vremena”, “moram”, “kasnije ću se odmoriti”, Saturn sada traži da u Vaš rječnik uđe i “dosta je”. Neptun pokazuje gdje se zavaravate da ćete promijeniti navike “jednom”, a da pritom ništa konkretno ne mijenjate.

Mars u Jarcu aktivira polje doma i obitelji. Moguće je da će upravo obiteljske obaveze ili teme s roditeljima/brakom dovesti do razgovora koje ste dugo odgađali. Ako pristupite stvarima jasno, bez dramatiziranja, ovaj Mjesec nudi priliku da raskrstite s jednim starim načinom komunikacije – onim u kojem se prilagođavate svima, a nitko ne zna što Vi stvarno mislite.

Za Vage je ključno: naučiti reći stvari jednostavno, konkretno i na vrijeme, umjesto da se nadate da će drugi “pročitati između redaka”.

Škorpion

Za Škorpione se mladi Mjesec odvija u polju osobnih financija, vrijednosti i osjećaja sigurnosti. Ovo je trenutak da sagledate koliko Vaš novac prati Vaše stvarne vrijednosti. Možda se otvara prilika za novi izvor prihoda, promjenu cijena Vašeg rada ili drukčiji odnos prema trošenju i štednji.

Kvadrat sa Saturnom i Neptunom u Vašem petom polju povezuje temu novca s kreativnošću, djecom i ljubavnim životom. Saturn traži da ozbiljno sagledate koliko ulažete u svoje talente i radosti, a koliko u obaveze koje ne hrane Vašu dušu. Neptun otkriva gdje ste idealizirali ljubavne priče ili ulaganja koja su više nalik na kocku nego na promišljen rizik.

Mars u Jarcu aktivira polje komunikacije pa se financijske teme mogu rješavati kroz pregovore, razgovore, dogovore, pisanje, ugovore. Ako imate vještinu koju možete pretvoriti u konkretan proizvod ili uslugu, ovo je dobar trenutak da o tome razmišljate ozbiljnije, uz realan plan i rokove.

Za Škorpione je poruka: vrijeme je da prestanete stavljati svoju sigurnost u tuđe ruke i da počnete graditi strukturu koja je u skladu s Vašim talentima, a ne samo s tuđim očekivanjima.

Strijelac

Za Strijelce je ovo njihov mladi Mjesec – dakle, snažan osobni restart. Sunce, Mjesec i Venera borave u Vašem znaku, a mladi Mjesec pada u kasnom stupnju Strijelca, što naglašava temu identiteta, tijela, osobnih odluka i smjera kojim želite ići u sljedećih godinu dana.

Kvadrat sa Saturnom i Neptunom u Vašem četvrtom polju jasno povezuje osobnu priču s obitelji, domom i unutarnjim temeljem. Možda se osjećate kao da je vrijeme da izađete iz okvira u kojem ste odrasli ili iz uloga koje ste preuzeli iz lojalnosti prema obitelji. Saturn ovdje traži zrelu odluku: što od naslijeđenog želite ponijeti dalje, a što je došlo vrijeme ostaviti iza sebe. Neptun pokazuje gdje ste idealizirali “jednog dana ću otići” ili “jednog dana ću živjeti po svome”, a da pritom niste povukli konkretan potez.

Mars u Jarcu aktivira polje osobnih financija i samovrijednosti. Kako budete jasniji sami sa sobom tko ste i što želite, tako se mijenja i Vaš odnos prema novcu, poslu i načinu na koji zarađujete. Ovo može biti početak ciklusa u kojem prestajete prodavati svoju energiju ispod cijene.

Za Strijelce je ključ: prestati čekati “idealne uvjete” i krenuti s onim što postoji sada, čak i ako je to samo prvi, mali korak u novom smjeru.

Jarac

Jarcima se mladi Mjesec odvija u dvanaestom polju – području podsvjesnog, povlačenja, završetaka, onoga što se odvija iza scene. Ovo je tiši, unutarnji novi početak: više je riječ o promjeni unutarnje priče nego vanjske forme. Možete osjetiti snažnu potrebu za povlačenjem, za šutnjom, za sagledavanjem zadnjih godina iz jedne šire perspektive.

Kvadrat sa Saturnom i Neptunom u Vašem trećem polju naglašava koliko misli, riječi i svakodnevne komunikacije utječu na Vaš živčani sustav. Saturn traži da budete odgovorni za ono čime punite svoj um – od medija do razgovora koje svakodnevno vodite. Neptun pokazuje gdje se gubite u informacijama, tračevima, beskrajnom skrolanju ili mentalnom preopterećenju koje zapravo služi kao bijeg od tišine.

Mars 15.12. ulazi u Vaš znak, što Vam daje ogromnu količinu energije, ali i pojačava napetost ako je usmjerena samo prema van. Ovo je kombinacija koja Vas može potaknuti da vani ubrzate, a unutra sve ostane isto – što bi u 2026. moglo dovesti do iscrpljenosti. Ako sada svjesno napravite prostor za odmor, povlačenje, terapiju, duhovni rad ili bilo koji oblik dubokog resetiranja, ova lunacija može postaviti temelje za puno stabilniju godinu.

Za Jarce je zadatak: naučiti razlikovati produktivnost od bijega u rad i dopustiti sebi barem jedan dio dana koji nije ispunjen zadacima.

Vodenjak

Vodenjacima se mladi Mjesec događa u polju prijateljstava, grupa, timova i dugoročnih ciljeva. Ovo je dobar trenutak za redefiniranje svoje uloge u kolektivu: s kim želite graditi dalje, tko Vas inspirira, a tko Vas iscrpljuje. Može se pojaviti nova grupa, projekt, zajednica, online ili offline, u kojoj ćete se osjećati bliže vlastitim vrijednostima.

Kvadrat sa Saturnom i Neptunom u Vašem drugom polju dovodi pitanje novca i samovrijednosti u srž ove priče. Ako ste godinama ulagali u projekte “za budućnost” bez jasne strukture, sada Saturn traži da raščistite gdje je riječ o stvarnom ulaganju, a gdje o zavaravanju. Neptun pokazuje gdje ste potrošili resurse na ideje koje su bile lijepe na papiru, ali nisu imale čvrste temelje.

Mars u Jarcu aktivira Vaše dvanaesto polje pa se veliki dio rada odvija iza kulisa. Možete intenzivno raditi na nečemu što još nije javno, ili biti u fazi unutarnjeg raščišćavanja prije nego što se pojavi sljedeći veliki projekt.

Za Vodenjake je poruka: birajte društva i zajednice u kojima Vaša energija i vrijeme imaju konkretnu vrijednost, a ne samo lijepu priču.

Ribe

Ribama se mladi Mjesec zbiva u polju karijere, poziva, javne slike i onoga po čemu ste poznati. Ovo je snažan impuls za novi početak u poslu: promjena položaja, smjera, radne uloge, profila koji gradite u javnosti. Možete osjetiti i da je vrijeme da se ozbiljnije predstavite svijetu s onim što stvarno znate i možete, a ne samo s onim što “od Vas očekuju”.

Kvadrat sa Saturnom i Neptunom u Vašem znaku pojačava osjećaj prijelomne točke. Saturn već neko vrijeme traži da odraste Vaša vlastita slika o sebi, da prestanete bježati od odgovornosti za svoj životni smjer. Neptun na kraju Vašeg znaka pokazuje koliko je zadnjih godina bilo magle, odgađanja, kašnjenja, idealizacija i bijegova. Mladi Mjesec u kvadratu prema tim točkama traži zrelu, trezvenu odluku: što želite biti u sljedećih deset godina i koje konkretne korake ste spremni poduzeti sada.

Mars u Jarcu aktivira polje prijatelja i timova pa podrška zajednice može biti presudna. Ako ste spremni izaći pred ljude s onim što radite, ali i jasno postaviti granice, ovaj Mjesec može označiti kraj jednog razdoblja lutanja i početak ciklusa u kojem Vaša osjetljivost postaje resurs, a ne teret.

Za Ribe je ključ: prestati čekati savršen trenutak i početi donositi odluke unatoč nesigurnosti – uz svijest da je nejasnoća prirodan dio prelaska u novu životnu fazu.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari