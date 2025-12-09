Muškarac u kući imao 150 tarantula, držao ih u čašama od jogurta

To je saopćio Centar za zbrinjavanje divljih životinja “Natuurhulpcentrum”. Životinje su prošle sedmice preuzeli volonteri centra, a nakon poziva lokalne policije i Službe za zaštitu životinja.

Dio lične kolekcije

Među pronađenim tarantulama nalazio se i “brazilski lutajući pauk”, poznat kao “banana pauk”, koji je jedan od najotrovnijih vrsta na svijetu.

Pauci su bili dio lične kolekcije, ali nisu imali potrebne ekološke dozvole.

Pojedine vrste nalaze se i pod zaštitom međunarodne konvencije "CITES", koja reguliše trgovinu ugroženim biljnim i životinjskim vrstama

“Natuurhulpcentrum” je saopćio da već traga za novim mjestima za smještaj životinja.

Istraga protiv vlasnika

Najotrovniji primjerci bit će transportovani u specijalizovane ustanove, a ostale tarantule bi mogle da budu proslijeđene nekom od zooloških vrtova.

Centar je naveo da se najopasnije vrste trenutno drže u posebno osiguranim prostorijama.

Policija i inspekcijske službe nastavljaju proces protiv vlasnika zbog kršenja propisa o držanju zaštićenih životinja.

