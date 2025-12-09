Meteorolog kojeg prati cijeli region objavio prognozu za decembar: Kada nam stiže zahlađenje?

“Ušli smo u period stabilnog i suhog vremena. Serija dubokih ciklona sa Atlantika će zapadu Europe donijeti kišovito i relativno toplo vrijeme, dok će nad nama dominirati jak anticiklon.

Prve naznake za moguću promjenu sinoptike javljaju se oko 19. decembra, ali su one za sada rijetke i još se ne vidi trend zahlađenja”, naveo je.

Dodao je da će od danas, pa sigurno do 17. decembra, a možda i duže snažan anticiklon donositi suho i stabilno vrijeme.

“Prvih dva-tri dana će samo jutra i noći biti magloviti, dok će dani često uz dosta sunca donositi maksimume i do oko +15 stepeni Celzijusa. U drugom dijelu nedelje i dalje tokom perioda se očekuje sve duže zadržavanje niskih oblaka i magle uz temperaurnu inverziju tako da će na planinama biti sunčano i toplo.

Bez obzira što će u nizinama vrijeme često ličiti na zimsko radi se o lažnom osjećaju zime jer će magla zarobiti hladan vazduh tako da će hladno biti samo i prizemnim slojevima atmosfere. Na visini gdje se najčešće stvaraju padavine temperatura će ići i na oko +15 stepeni Celzijusa tako da uslova za snijeg neće biti. Do četvrtka noći hladne uz maglu i slab mraz, a tokom dana često sunčano uz maksimume od +5 do +15 stepeni Celzijusa. Od četvrtka sve više magle i tmurnog vremena tako da će se u nizijama maksimumi kretati od 0 do +5 stepeni Celzijusa, a na višim planinama i do +15”, objavio je.

Kako je naglasio meteorolog, jasno je da će najveći dio prvog zimskog mjeseca proći bez bilo kakvih zimskih prodora, a još nije jasno kada bi oni mogli nastupiti.

“Preko Sjeverne Amerike dolazi još jedan, veoma snažan nalet polarnog vazduha uz snijeg i ekstremnu hladnoću i tek od oko 18. decembra se vidi smirivanje hladnih prodora i otopljenje nad ovim dijelom svijeta, što bi za sam kraj mjeseca moglo stvoriti uslove da i nad nama dođe do zimskog razvoja događaja.

Modeli tek počinju oko 19. decembra hvatati neke signale za tako nešto i to ne svi, tako da u ovom momentu jasnog trenda ka zahlađenju nema. Narednih dana suho uz sve duže zadržavanje magle i temperaturnu inverziju. Kao što sam toliko puta do sada napomenuo……. Svi iznijeti podaci i procjene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode”, zaključio je Čubrilo, prenosi Radiosarajevo.

