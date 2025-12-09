Kako pravilno očistiti tastaturu: Savjeti za održavanje ključnog dijela vašeg računara

Zbog svog otpada, prljavštine, nečistoća i bakterija koje skupljaju, vrlo je važno da ih s vremena na vrijeme dobro očistite (posebno ako ste investirali u vrhunsku gejmersku tastaturu).

Ne samo da može biti odvratno ne čistiti je, već to negativno utječe i na funkcionalnost tastature.

Trebali biste nastojati čistiti svoju običnu mehaničku tastaturu ili gejmersku tastaturu barem jednom mjesečno, a dubinski je čistiti otprilike jednom svaka dva mjeseca ili po potrebi.

Iako postoje razni setovi za čišćenje računarske opreme koji mogu pomoći sa dole navedenim uputama, IGN preporučuje sljedeće korake za najdublje čišćenje.

Potrebno vam je:

Četka sa mekim vlaknima

Zrak u konzervi

Krpa od mikrovlakana

Izopropilni alkohol

Aparat za izvlačenje kapica tastature

Sapun za suđe

Voda

A onda pratite sljedeće korake:

Korak 1: Lupkajte po donjoj strani

Prvi, najosnovniji korak je da isključite tastaturu iz računara, isključite je, okrenite je naopako i dobro udarite po donjoj strani. Lagano lupkajte po različitim dijelovima donje strane i pazite da stalno mijenjate ugao tastature kako biste uklonili ostatke sa svih tipki.

Korak 2: Uzmite četku

Postoji mogućnost da se unutra još uvijek krije nešto smeća. Za to trebate uzeti četku. Možete kupiti posebnu četku za čišćenje tastature ili osnovni komplet četkica za tastaturu, ili jednostavno nabaviti bilo koju staru četkicu za zube ili četku za dječje flašice. Lagano prođite četkicom kroz tipke i obratite posebnu pažnju na mjesta gdje vidite tvrdokorne ostatke vaših čokoladica starih nekoliko dana. Ovo je tako zadovoljavajući korak.

Korak 3: Koristite komprimirani zrak

Ako je vaša tastatura generalno dobro održavana, vjerovatno će posljednja dva koraka biti dovoljna. Ako to nije slučaj, nabavite bocu komprimiranog zraka. Umetnite mlaznicu između tipki i koristite je za ispuhivanje prašine i ostataka. Budite spremni na to da će vas puno prašine obrušiti i pokušajte to učiniti izvan kuće, u suprotnom ćete jednostavno prebaciti prašinu s tastature na stol. Nakon što završite s čišćenjem tipki, ponovite prvi korak. Nešto prljavštine koje tada nije izašlo ima veće šanse da izađe sada.

Korak 4: Počnite brisati

Ako i dalje vidite prljavštinu na tipkama, uzmite krpu od mikrovlakana i poprskajte je izopropilnim alkoholom. Pazite da alkohol ne prskate direktno na tastaturu jer postoji mogućnost da maglica uđe u tipke ili druge pukotine, što bi moglo utjecati na performanse. Kada je krpa vlažna (nemojte previše prskati), nježno je obrišite. Tvrdokornim mrljama posvetite malo više pažnje. Omotajte krpu oko prsta i vrhom prsta uklonite uporne mrlje. Dok ste već pri tome, obrišite i ostatak kućišta tastature. Ne zaboravite ukloniti sav alkohol i osušiti tipke prije nego što uključite tastaturu.

Korak 5: Dobro operite tipke

Ovaj korak je za zaista uporne mrlje. Ako imate mehaničku tastaturu i i dalje vidite prljavštinu na tipkama, nabavite alat za izvlačenje tipki da biste ih uklonili. Obavezno fotografišite tastaturu prije nego što je rastavite kako biste znali koja tipka gdje ide. Kada izvadite sve tipke, stavite ih u čašu vode s malo tekućine za pranje posuđa. Koristite krpu ili spužvu da ih dobro očistite. Budući da više nisu pričvršćene za tastaturu, slobodno pritisnite tvrdokorna mjesta.

Kada izgledaju kao nove, temeljito ih obrišite suhom krpom. Prije nego što ih vratite na mjesto, provjerite jesu li tipke što suše. Način da to uradite je da ih poravnate sa makazastom oprugom ispod i pritisnete prstom dok se ne vrate na svoje mjesto.

Sigurni smo da vaša tastatura sada izgleda kao nova. Da biste bili sigurni da će uvijek izgledati ovako, pokušajte je redovno čistiti. Još važnije, budite pažljivi kako je svakodnevno održavate, prenosi Radiosarajevo.

