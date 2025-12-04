Najopasniji dio piletine: Prepun je parazita i bakterija, a mnogi ga obožavaju

Ipak, iako spada među najčešće korišćena mesa, postoji nekoliko dijelova piletine koje stručnjaci nikako ne preporučuju za jelo.

Piletina je jedna od najpopularnijih namirnica u domaćinstvima – pristupačna, ukusna i jednostavna za pripremu.

Postoje dijelovi koji se tradicionalno koriste u nekim domaćinstvima, ali su zapravo najrizičniji.

Pileća pluća

Ovaj dio piletine stručnjaci smatraju najopasnijim.

Pluća su prepuna bakterija i parazita, a čak ni termička obrada na visokim temperaturama ne može u potpunosti da ih uništi.

Određene vrste bakterija posebno su otporne, pa konzumiranje ovog dijela mesa nosi veliki rizik.

Pileći rep

Iako ga mnogi vole i smatraju delikatesom, pileći rep je jedan od najkontaminiranijih dijelova.

Na njemu se nakuplja veliki broj štetnih mikroorganizama koji mogu imati ozbiljan negativan utjecaj na zdravlje, naročito ako se često konzumira.

Pileća koža

Jedna od najčešćih zabluda jeste da pileća koža sadrži mnogo kolagena.

Istina je da je koža izuzetno masna i puna nepoželjnih bakterija i parazita.

Prekomjerno konzumiranje može opteretiti organizam i povećati rizik od infekcija i upala.

Birajte dijelove mesa koji su bezbjedni Iako je piletina zdrava, hranljiva i bogata proteinima, njena bezbjednost zavisi od toga koje dijelove birate i kako ih pripremate.

Pluća, rep i koža spadaju među najrizičnije dijelove koji mogu sadržati opasne parazite i bakterije otporne na visoke temperature.

Ako želite da zaštitite zdravlje, izbjegavajte ove delove i birajte provjerene dijelove mesa koji su sigurni za jelo, prenosi Avaz.

