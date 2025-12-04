Konzumacijom ovog napitka ujutro možete poboljšati probavu i zdravlje jetre

Svako jutro, prije doručka, popijte mješavinu od jedne kašike maslinovog ulja i jedne kašike svježeg limunovog soka. Iako su oba sastojka uobičajena u ishrani, njihovo kombinovano djelovanje ujutro ima snažan detoksikacijski efekat.

Maslinovo ulje pomaže u pokretanju žučnih puteva i ubrzava varenje, dok limun stimulira probavne procese i pomaže u izbacivanju toksina iz organizma.

Osobe koje redovno praktikuju ovaj ritual primjećuju pozitivne promjene. Koža postaje svježija, tamni podočnjaci se smanjuju, a osjećaj nadutosti nestaje. Crijeva rade redovnije, a problemi sa zatvorom postaju rjeđi.

Ova jednostavna, prirodna navika može se dugoročno primjenjivati, a tijelo brzo reaguje povećanjem energije i osjećajem lakšeg i zdravijeg organizma, prenosi Klix.

