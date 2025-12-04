Koliko često bračni parovi zaista vode ljubav?

Šta donose najnovija istraživanja?

Iako današnje generacije važe za znatno otvorenije po pitanju seksa nego one pređašnje, a polni odnosi prije braka više nisu tabu, čini se da brojke zapravo padaju u poređenju sa stanjem od prije 10 ili 20 godina.

Stručnjaci upozoravaju da velik dio seksualnog iskustva mladih dolazi iz svijeta pornografije, što može da stvori nerealna očekivanja i probleme u stvarnim intimnim odnosima.

Iako terapeuti i zdravstveni stručnjaci daju preporuke o tome koliko bio često trebalo da budemo intimni, sprovođenje tih savjeta u djelo često je najteži dio.

Šta kažu brojke?

Nemoguće je dati preciznu brojku koja bi važila za sve parove na svijetu, ali zahvaljujući dostupnim podacima, možemo dobiti grubu procjenu. Iako je važno naglasiti da je u seksu kvalitet važniji od kvantiteta, ljude oduvijek zanima koliko često drugi parovi vode ljubav. Psiholog Sajmon Šeri ponudio je neke odgovore.

On je napisao: “Ljudi u 20-ima imaju polne odnose oko 80 puta godišnje, otprilike jednom svakih četiri do pet dana. Taj broj pada na 20 puta godišnje za one u 60-ima.”

Čini se da stara šala o braku ipak ima osnova, jer je Šeri potvrdio da i oženjeni muškarci i udate žene bilježe pad seksualne aktivnosti nakon vjenčanja.

– Oženjeni ljudi obično imaju polne odnose češće od neoženjenih, ali čak i oženjeni ljudi imaju manje seksa. Postotak oženjenih muškaraca koji su prijavili polne odnose barem jednom sedmično pao je sa 71.1 posto na 57.7 posto između 2000. i 2018. godine. Postotak udatih žena koje su prijavile isto također se smanjio (sa 69.1 posto na 60.9 posto).”

Zašto je intimnosti sve manje?

Psiholog Šeri naglašava da se ne radi samo o bračnim parovima, već o opštem trendu smanjene seksualne aktivnosti kod mlađih ljudi i čovječanstva generalno.

Kao moguće razloge navodi dostupnost drugih, ugodnijih aktivnosti, lošije mentalno i fizičko zdravlje te sve duže radno vrijeme, prenosi Superžena.

