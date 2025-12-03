Težak početak 2026. za ovaj horoskopski znak: Karma kuca na vrata – usporite i pauzirajte planove

Ulazak u 2026. godinu biće za većinu ljudi vrijeme novih ambicija, svežih početaka i velikih odluka, ali za pripadnike znaka Bika početak godine donosi sasvim drugačiju energiju – snažnu, karmičku i prilično izazovnu.

Dok drugi bez problema kreću u nove projekte, Bik će se suočiti sa vraćanjem starih dugova, ponavljanjem nedovršenih priča i temama koje su godinama gurali pod tepih, a sada se vraćaju kako bi bile konačno razrješene.

Iako ovaj period nije nužno negativan, biće emocionalno i mentalno naporan. Početak 2026. za Bikove može djelovati kao da se sve odvija sporije, da se isti problemi vraćaju i da život odbija bilo kakve ubrzane promene.

Zbog toga astrolozi daju jasan savjet:

prvi mjeseci 2026. nisu povoljni za pokretanje novih projekata, velikih životnih odluka i rizika.

Bik je znak koji voli stabilnost, sigurnost, red i jasnu strukturu, pa svaki period neizvesnosti i haotičnih okolnosti doživljava dvostruko intenzivnije. A upravo takva energija obeležiće januar i februar 2026. godine.

Stručnjaci preporučuju da od početka januara do kraja februara Bikovi izbjegavaju:

pokretanje novih poslova

potpisivanje ugovora

promenu karijere

ulazak u ozbiljne ljubavne veze

velike finansijske odluke

Umjesto toga, idealno je vrijeme za:

dovršavanje započetih obaveza

pospremanje života i prostora

unutrašnji rad i suočavanje sa emocijama

oslobađanje tereta iz prošlosti

smirivanje i usporavanje

Iako početak godine neće biti lak, ovaj period može postati važna prekretnica – vrijeme čišćenja, oslobađanja i pripreme za mnogo povoljnije mjesece koji dolaze nakon proljeća 2026. godine, kada se Bikovima otvaraju potpuno nove i stabilnije mogućnosti, piše naj žena.

