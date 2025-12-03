Astro vodič za uspjeh u 2026: U januaru veliki pomak, jul će biti turbulentan (ovih saveta svi treba da se pridržavaju)

Prava je avantura pokušati da se sažme jedinstvena astrologija 2025. godine. Djelimično zato što su planetarni pokreti ove godine daleko intenzivniji nego u bilo kojoj od prethodnih pet godina, a djelimično i zato što se na nebu događaju stvari koje se nisu odigrale istovremeno već stotinama godina.

Ove godine nas čeka toliko promjena, toliko novih energija, što ne znači da su one loše, zastrašujuće ili negativne. One su jednostavno nove. Niko od nas nije prošao kroz protekle godine a da nije osetio ogroman pritisak, kao da smo svi zajedno bili u energetskom ekspres-loncu.

Svi osjećamo da se nešto mijenja i pomera, ali još uvek ne znamo ka čemu. Fokus je do sada uglavnom bio na pukotinama, polaritetima i završecima, umjesto na tome kakav bi naš svet i naša planeta mogli postati s druge strane svih ovih dramatičnih vremena.

2025. je prošla kao da je trajala četiri mjeseca, a ne dvanaest, takav je bio tempo. Sada, u ovoj novoj godini, ponavljaju se neki od istih astroloških obrazaca, ali 2026. će doneti mnogo stabilnije pozicioniranje planeta. Kao da je prošla godina bila prolog, a ova, prvo pravo poglavlje, ono u kojem priče konačno mogu da uhvate zamah.

Počinje velikim pomakom: Neptun, vodeni bog mašte, simbola i rastvorenih granica, posljednji put prelazi iz svog vladarstva, Riba (gdje boravi još od 2011), u Ovan 26. januara. Tamo će ostati sve do 2039. godine. Saturn, planeta integriteta i samodiscipline, prelazi u Ovna 13. februara, gdje će ostati do aprila 2028.

Ovaj prelazak iz Riba u Ovna predstavlja prelaz preko praga: napuštamo maglovitu, kolektivnu dimenziju snova i ulazimo u sirovu, vatrenu individualnost Ovna. To je prelaz iz “materice“ u samostalno biće.

Aktivne su teme poput sprovođenja vizija u djela, korišćenja sopstvene volje da nešto zaista oblikujemo, ali i pitanje zašto to radimo i da li gradimo stvari koje traju. Saturn u Ovnu će nas naučiti dugoročnoj perspektivi, praktičnosti i mudrom usmeravanju energije, umjesto slijepog jurenja za “novim-novim-novim“.

U aprilu, Uran, planetarna antena za ideje i generacijske pomake, ponovo ulazi u Blizance. Prošle godine smo osjetili kratku najavu (8. jul – 9. novembar), a sada ovaj tranzit donosi veliki preporod slobodnog mišljenja. U početnim mesecima može se javiti osećaj preopterećenosti informacijama, Blizanci upravo tako funkcionišu, ako ne postave jasne granice. Slobodan um nije onaj koji upija sve što mu se ponudi.

Uran u Blizancima je kao otključavanje novih nivoa mogućnosti, talasi ideja, razgovora, uvida. Ali i ova planeta i ovaj znak najbolje rade kada je osoba prizemljena, u telu, u prirodi. U suprotnom, to je kao da živimo u romanu Filipa K. Dika, na ubrzanju od 300%.

Suština: budi otvorena. Otvorena za ono što ne znaš (a to je većina stvari), otvorena za druge perspektive. Pitanje je, šta ti zaista misliš, osećaš, naslućuješ?

Od januara 2025. mjesečevi čvorovi su na osi Ribe–Djevica, a eklipse se dešavaju preko tog ose. To nas je učilo da otpustimo opsesivnu kontrolu nad sitnicama koje nam zaklanjaju širu sliku. Gde sami sebe pritiskamo očekivanjima do mere da gušimo kreativnost. Ovo je bio period skidanja stresa iz tela i otvaranja prema nečemu većem od nas.

Misterija je ponovo dobila prostor, intuicija je šaputala kroz snove i ponovljene simbole.

U julu, čvorovi se sele na osu Vodolija (Sjeverni čvor) – Lav (Južni čvor). Južni čvor je ono što puštamo. Ovde puštamo neosveštene, nezrele odlike Lava: igranje za publiku, čak i kada smo neautentični; samocenzura; građenje identiteta spolja ka unutra; ljubomora na one koji žive svoju istinu; performativnost. Ukratko — sve što radimo “da se svidimo“.

Lijek je u visokoj vibraciji Vodolije: autentičnost, samopotvrda, sopstveni put, istina koja se živi, a ne glumi. Ovaj tranzit vraća kolektiv ka iskrenosti. Neistine i neautentičnost sada gotovo fizički iritiraju.

Ovaj povratak ka sopstvenoj pesmi dodatno osnažuje Jupiter, koji ulazi u Lava 30. juna i boravi tu godinu dana. Jupiter je naš tumač smisla, planeta koja uči kroz iskustvo, a u Lavu donosi renesansu igre, radosti, spontanosti, povratak istinskom, razigranom izrazu.

Ovo djeluje kao godina u kojoj se vraćamo sebi na jedan nov, iskren način, manje zavisni od dopaminskih “hitova“, više usmjereni na dugoročne vizije. Godina u kojoj počinjemo da pevamo u skladu sa sobom, a onda i da doprinosimo kolektivnoj priči, svako svojim autentičnim glasom, piše glossy.

