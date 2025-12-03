Pristaju na mrvice: Horoskopski znakovi s najnižim standardima u ljubavi

Neki horoskopski znakovi jednostavno ne znaju prepoznati vlastitu vrijednost, zbog čega često pristaju na veze i ponašanja koja su daleko ispod onoga što zaslužuju. Umjesto da pričekaju osobu koja će ih tretirati s poštovanjem, zadovoljavaju se mrvicama. U nastavku donosimo četiri znaka zodijaka s najnižim standardima koji bi trebali očekivati više od svojih partnera, prema astrolozima Collective Worlda.

Vaga

Vage su poznate po tome da u ljudima vide ono najbolje, no upravo ih ta osobina često košta. Njihovi su standardi preniski jer se fokusiraju na potencijal partnera umjesto na stvarnu osobu pred sobom. Zbog svoje velikodušnosti, spremne su oprostiti gotovo sve ako vjeruju da netko u suštini ima dobro srce.

Uvjerene u moć promjene, daju bezbrojne druge prilike, nadajući se da će se partner s vremenom početi ponašati ispravno. Ipak, ključno je zapamtiti da će se prava osoba prema vama odnositi s poštovanjem danas, a ne u potencijalnoj budućnosti.

Rak

Kada se Rakovi zaljube, to čine cijelim bićem. Njihova duboka emocionalna povezanost razlog je zašto im standardi padaju – toliko se nadaju da su pronašli “onu pravu” osobu da ne žele dopustiti da išta uništi tu iluziju.

Spremni su vjerovati partneru čak i kada se priče ne poklapaju i intuicija im govori drugačije. Jednostavno, previše žele da veza uspije i odbijaju razmišljati o mogućnosti da su izdani ili prevareni.

Djevica

Djevice su po prirodi izuzetno povjerljive, što ih čini ranjivima. Sklone su sve što čuju uzimati zdravo za gotovo, zaboravljajući pritom da nisu svi ljudi iskreni i transparentni kao one same.

Neki su ljudi spremni na sve kako bi dobili što žele pa čak i lagati i obećavati brda i doline. Partner vam može govoriti sve ono što želite čuti samo kako bi vas iskoristio. Zato je ključno da Djevice pažljivo promatraju djela, a ne samo riječi. Poklapaju li se priče? Je li ta osoba zaista dobar partner ili se samo takvom predstavlja? Djevice ne smiju dopustiti drugima da ih prevare.

Ribe

Ribe su jednostavno “predobre” za svoje dobro. Uvijek daju drugu, treću pa i četvrtu priliku, čak i onima koji to nimalo ne zaslužuju. To čine jer ne žele ispasti okrutne ili pretpostaviti ono najgore u ljudima.

Njihov urođeni optimizam često ih navede da vjeruju u promjenu čak i kad nema nikakvih dokaza da se partner uopće trudi. Standardi su im niski jer im je srce preveliko, no to se može promijeniti. Ribe trebaju znati da nije okrutno tražiti ono što zaslužuju niti je okrutno maknuti iz života ljude koji im ne čine dobro, piše index.

Facebook komentari