Dolazi Hladni supermjesec 2025. Zašto će biti tako poseban?

Objavljeno prije 1 sat

Ljubitelji noćnog neba ovog će četvrtka, 4. prosinca, doći na svoje.

Ljubitelji noćnog neba ovog će četvrtka, 4. prosinca, doći na svoje. Na nebu nas očekuje Hladni Mjesec, posljednji puni Mjesec u 2025. godini, koji će ovoga puta biti i supermjesec. Ovaj nebeski spektakl, koji će se odvijati u znaku Blizanaca, donosi energiju zaključivanja, mentalne jasnoće i simboličan prijelaz u novu godinu.

Naziv Hladni Mjesec potječe iz sjevernoameričke tradicije i označava prosinac, mjesec dugih noći i niskih temperatura. No, ono što ga čini posebnim jest činjenica da se radi o supermjesecu. To znači da će Mjesec u svojoj punini biti u perigeju, odnosno najbliže Zemlji, zbog čega će nam se činiti osjetno većim i sjajnijim na noćnom nebu.
Astrološki utjecaj u znaku Blizanaca

S astrološkog gledišta, ovaj se pun Mjesec odvija u znaku Blizanaca, stavljajući naglasak na komunikaciju, učenje, istinu i misaone procese. Za razliku od drugih lunarnih faza koje potiču emocije i intuiciju, ova je usmjerena na postizanje mentalne jasnoće i olakšanja.

Energija Blizanaca, znatiželjnog i analitičnog zračnog znaka, potiče nas da dovršimo nedovršene razgovore, razmislimo o znanju stečenom tijekom godine, otpustimo stara uvjerenja koja nas sputavaju i stvorimo prostor za nove ideje u nadolazećoj godini.

Što nam donosi Hladni supermjesec?

Ovaj lunarni događaj ima višestruko značenje. Prije svega, radi se o vizualnom vrhuncu jer će se Mjesec približiti Zemlji na udaljenost manju od 360.000 kilometara, zbog čega ćemo moći uživati u iznimno svijetlom prizoru na nebu.

Ujedno, kao posljednji pun Mjesec u godini, on nosi snažnu simboliku završetka ciklusa. U znaku Blizanaca to se odnosi na zatvaranje misaonih petlji i unutarnjih dijaloga koji su nas pratili tijekom godine. Naposljetku, ovo je idealna prilika za mentalno restrukturiranje – Mjesec u zračnom znaku potiče nas da razmislimo koje informacije, odnosi i ideje još služe našem rastu, a koje je vrijeme ostaviti iza sebe.

Simbolika kraja i novi početak

Kao posljednji pun Mjesec u 2025., Hladni supermjesec predstavlja snažan simbolički okvir za kraj godine. Njegova energija je katarzična, ali ne na dramatičan način – poziva na tihu mentalnu refleksiju i prijelaz u novo poglavlje. Iako do kalendarske Nove godine ima još gotovo mjesec dana, ovaj pun Mjesec simbolično zaokružuje lunarni ciklus.

Stoga je ovo idealno vrijeme da zapišemo zaključke o godini na izmaku, razmislimo o tome koje stavove i uvjerenja treba ostaviti u prošlosti te se pripremimo za novi početak.

Kozmički trenutak tihe jasnoće

Hladni supermjesec 4. prosinca stoga nije samo vizualno impresivan fenomen, već i snažan astrološki simbol zatvaranja i unutarnje reorganizacije. U vrijeme dok svijet ulazi u blagdansku euforiju, ovaj Mjesec nudi rijetku priliku za tišinu, sređivanje misli i donošenje zaključaka koji ne zahtijevaju velike riječi, već samo iskren pogled u sebe, piše index.


