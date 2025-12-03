Dolazi Hladni supermjesec 2025. Zašto će biti tako poseban?

Ljubitelji noćnog neba ovog će četvrtka, 4. prosinca, doći na svoje. Na nebu nas očekuje Hladni Mjesec, posljednji puni Mjesec u 2025. godini, koji će ovoga puta biti i supermjesec. Ovaj nebeski spektakl, koji će se odvijati u znaku Blizanaca, donosi energiju zaključivanja, mentalne jasnoće i simboličan prijelaz u novu godinu.

Naziv Hladni Mjesec potječe iz sjevernoameričke tradicije i označava prosinac, mjesec dugih noći i niskih temperatura. No, ono što ga čini posebnim jest činjenica da se radi o supermjesecu. To znači da će Mjesec u svojoj punini biti u perigeju, odnosno najbliže Zemlji, zbog čega će nam se činiti osjetno većim i sjajnijim na noćnom nebu.

Astrološki utjecaj u znaku Blizanaca

S astrološkog gledišta, ovaj se pun Mjesec odvija u znaku Blizanaca, stavljajući naglasak na komunikaciju, učenje, istinu i misaone procese. Za razliku od drugih lunarnih faza koje potiču emocije i intuiciju, ova je usmjerena na postizanje mentalne jasnoće i olakšanja.

Energija Blizanaca, znatiželjnog i analitičnog zračnog znaka, potiče nas da dovršimo nedovršene razgovore, razmislimo o znanju stečenom tijekom godine, otpustimo stara uvjerenja koja nas sputavaju i stvorimo prostor za nove ideje u nadolazećoj godini.

Što nam donosi Hladni supermjesec?

Ovaj lunarni događaj ima višestruko značenje. Prije svega, radi se o vizualnom vrhuncu jer će se Mjesec približiti Zemlji na udaljenost manju od 360.000 kilometara, zbog čega ćemo moći uživati u iznimno svijetlom prizoru na nebu.

Ujedno, kao posljednji pun Mjesec u godini, on nosi snažnu simboliku završetka ciklusa. U znaku Blizanaca to se odnosi na zatvaranje misaonih petlji i unutarnjih dijaloga koji su nas pratili tijekom godine. Naposljetku, ovo je idealna prilika za mentalno restrukturiranje – Mjesec u zračnom znaku potiče nas da razmislimo koje informacije, odnosi i ideje još služe našem rastu, a koje je vrijeme ostaviti iza sebe.

Simbolika kraja i novi početak

Kao posljednji pun Mjesec u 2025., Hladni supermjesec predstavlja snažan simbolički okvir za kraj godine. Njegova energija je katarzična, ali ne na dramatičan način – poziva na tihu mentalnu refleksiju i prijelaz u novo poglavlje. Iako do kalendarske Nove godine ima još gotovo mjesec dana, ovaj pun Mjesec simbolično zaokružuje lunarni ciklus.

Stoga je ovo idealno vrijeme da zapišemo zaključke o godini na izmaku, razmislimo o tome koje stavove i uvjerenja treba ostaviti u prošlosti te se pripremimo za novi početak.

Kozmički trenutak tihe jasnoće

Hladni supermjesec 4. prosinca stoga nije samo vizualno impresivan fenomen, već i snažan astrološki simbol zatvaranja i unutarnje reorganizacije. U vrijeme dok svijet ulazi u blagdansku euforiju, ovaj Mjesec nudi rijetku priliku za tišinu, sređivanje misli i donošenje zaključaka koji ne zahtijevaju velike riječi, već samo iskren pogled u sebe, piše index.

