Pun Mjesec u Blizancima 5.12.2025. – Što donosi svakom znaku Zodijaka?

5. prosinca/decembra 2025. Super pun Mjesec u Blizancima donosi završni emocionalni i mentalni vrhunac godine. Riječ je o posljednjem punom Mjesecu 2025., ali i o vrhuncu trilogije Super Mjeseca – nakon jesenskih lunacija koje su već otvarale nova poglavlja, ovaj Mjesec zatvara krug i jasno pokazuje što je sazrelo, što je preraslo svoju svrhu i gdje je vrijeme za drugačiji način razmišljanja.

Blizanačka energija naglašava misli, komunikaciju, informacije, razgovore, ali i unutarnje priče koje cijelo vrijeme vodite sami sa sobom. Ovaj pun Mjesec snažno osvjetljava upravo te narative: kako govorite o sebi, kakve rečenice stalno ponavljate, kako tumačite tuđe postupke i što od svega toga uopće nije više u skladu s onim tko ste danas.

Sunce u Strijelcu stoji nasuprot Mjesecu u Blizancima i aktivira os znanja, uvjerenja i smisla. Mnogi će osjetiti „udar“ istine: situacije, poruke ili razgovori mogu neočekivano razotkriti gdje ste bili previše sigurni da ste u pravu, gdje ste se držali starih uvjerenja iz inertnosti ili straha, a gdje je zapravo vrijeme za širenje pogleda.

Istodobno su aktivni i Mjesečevi čvorovi na osi Ribe–Djevica pa ovaj pun Mjesec ima snažan karmički prizvuk. Od Vas se traži da prestanete sitničavo kontrolirati sve što se događa, a istodobno ne pobjegnete u kaos ili pasivnost. Vrhunac u Blizancima poziva na svjesno biranje misli, riječi i dogovora koje dalje nosite sa sobom u 2026.

Merkur, vladar Blizanaca, u Škorpionu je u skladnom kontaktu s Jupiterom u Raku i Saturnom u Ribama, dok ga Uran iz Bika izaziva opozicijom. To znači da su moguća iznenadna otkrića, nagli uvidi i informacije koje mijenjaju Vaš plan. Prilika je to da spojite intelekt, intuiciju i emocionalnu inteligenciju umjesto da ostanete zarobljeni u jednoj perspektivi.

Bez obzira na znak, Super pun Mjesec u Blizancima 5.12. nudi zajedničku temu: vrijeme je da preispitate priče koje stalno pričate – o sebi, drugima, životu – i odlučite koje od njih želite ponijeti u novu godinu, a koje je vrijeme ostaviti iza sebe.

U nastavku donosimo prognozu za svaki znak Zodijaka. Preporučljivo je da čitate i znak i podznak, ako ga znate.

Ovan

Za Ovna se Super pun Mjesec u Blizancima snažno osjeti u području komunikacije, kratkih putovanja, učenja i svakodnevnih kontakata. Mogu se pojačati telefonski pozivi, poruke, mailovi, neočekivani razgovori s braćom, susjedima ili ljudima koje inače doživljavate „usputno“. Ono što je prije bilo nejasno sada može izaći na vidjelo kroz jednu rečenicu, jedan iskreni razgovor.

Mars, Vaš vladar, nalazi se u Strijelcu pa kod Vas postoji snažan poriv da „raskrinkate istinu“, ponekad i prebrzo. Ovaj pun Mjesec Vas potiče da obratite pažnju na ton kojim komunicirate. Ako dopustite da impulsi vode, lako se možete uvući u rasprave koje iscrpljuju.

Ako, pak, svjesno usmjerite energiju, ovo je sjajan trenutak za iskren, ali konstruktivan razgovor, za otvaranje teme koju ste dugo odgađali ili za donošenje odluke o daljnjem obrazovanju, tečajevima, projektu pisanja ili medijskoj vidljivosti.

Za mnoge Ovnove sada dolazi trenutak u kojem shvaćaju koliko način razmišljanja i govor utječu na tijek svakodnevice. Može se pokazati da mali pomak u komunikaciji s partnerom, djecom, suradnicima ili klijentima mijenja cijelu dinamiku odnosa.

Bik

Za Bikove se ovaj Super pun Mjesec naglašeno odvija na osi vrijednosti – i onih materijalnih i onih unutarnjih. Mogu se otvoriti teme novca, naplate, samopouzdanja i osjećaja vrijednosti. Možda konačno vidite koliko je dugo neka situacija bila nepoštena, koliko ste radili za premalo ili koliko se često prilagođavate tuđim kriterijima.

Blizanci za Vas simboliziraju polje zarade i talenta pa pun Mjesec može osvijetliti i nove ideje kako drugačije koristiti svoje vještine.

Iznenadna prilika za dodatni posao, promjena načina naplaćivanja, pregovor o plaći ili redefiniranje uvjeta suradnje može doći brže nego što očekujete. Pitanje je: vjerujete li da zaslužujete više, ne samo na papiru, nego i u praksi?

Jupiter u Raku podržava Bikove da pronađu riječi kojima će jasno komunicirati svoje potrebe, dok Saturn u Ribama pomaže da te potrebe uskladite s dugoročnom vizijom. Ovo je razdoblje u kojem se bolje vidi tko cijeni ono što donosite, a gdje se držite odnosa i aranžmana iz navike, iako su odavno istrošeni.

Blizanci

Blizanci – ovo je Vaš pun Mjesec – trenutak u kojem svjetlo pada direktno na Vaš identitet, tijelo, odluke i način na koji se pojavljujete u svijetu. Sve ono što ste od proljeća do sada iskušavali, mijenjali i preispitivali, sada dolazi u fazu jasnije odluke.

Možete osjetiti jaku želju da razbijete stare etikete koje nosite, da promijenite način na koji Vas drugi doživljavaju ili da povučete crticu između „starog“ i „novog“ sebe.

Opozicija Sunca, Marsa i Venere u Strijelcu pokazuje da se puno toga odvija i kroz odnose – partnerstva, suradnje pa i otvorene sukobe. Kroz reakcije drugih dobivate vrlo jasnu povratnu informaciju što više ne želite igrati.

S obzirom na to da Mjesečevi čvorovi aktiviraju i Vaš znak, ovo razdoblje ima karmičku težinu. Od Vas se traži da osvijestite svoje obrasce u komunikaciji, sklonost raspršivanju pažnje, potrebu da imate odgovor na sve. Pun Mjesec može donijeti situacije u kojima jednostavno ne možete „zamazati“ stvar riječima – morate iznutra odlučiti tko ste i kamo idete pa tek onda govoriti.

Rak

Za Rakove ovaj Super pun Mjesec pada u jedno od najosjetljivijih područja – polje podsvijesti, snova, psihičke pozadine. Mnogi Rakovi mogu ovih dana imati pojačane snove, unutarnje nemire, intuitivne bljeskove ili iznenadne emocionalne ispade koje ni sami ne razumiju na prvu.

Ovo je trenutak kada ono što ste dugo gurali pod tepih izlazi na površinu. Možda se radi o starim povredama, neizgovorenoj tuzi ili umoru koji je dugo bio potisnut. Umjesto da bježite u posao ili brigu za druge, pun Mjesec traži da odvojite vrijeme za tišinu, san, povlačenje i dublje slušanje sebe.

Jupiter u Vašem znaku i Saturn u Ribama nude snažnu zaštitu i podršku. Ako dopustite da se emocije pokažu, možete doći do dubokog olakšanja, duhovnog uvida ili odluke koja mijenja Vaš odnos prema vlastitim granicama.

Rakovi mogu osjetiti i snažan poziv na završetak jednog ciklusa: posla, navike, unutarnjeg obrasca samosabotaže ili odnosa koji više nema duhovni smisao.

Lav

Za Lavove se Super pun Mjesec snažno manifestira kroz polje prijatelja, grupnih projekata, zajednica i planova za budućnost. Može doći do kulminacije u nekom timskom projektu, promjene u krugu ljudi s kojima se družite ili naglog uvida u to tko Vas zaista podržava, a tko je prisutan samo formalno.

Također, Sunce, Venera i Mars u Strijelcu naglašavaju Vašu kreativnost, želju za igrom, ljubavnim životom, djecom ili osobnim hobijima.

Napetost između ova dva područja može se odraziti kao pitanje: koliko se žrtvujete za „kolektiv“ na račun vlastite radosti, i obrnuto – gdje ste možda zanemarili obveze prema zajednici zbog osobnih drama ili strasti.

Pun Mjesec Vas potiče da osvijestite kakve buduće planove zapravo želite graditi i s kim. Može se pokazati da neki snovi više nisu Vaši, nego su rezultat tuđih očekivanja ili starog identiteta. Lavovi sada mogu donijeti vrlo jasne odluke o tome s kim nastavljaju, u koje projekte ulažu energiju, a što ostavljaju za sobom zajedno s 2025.

Djevica

Za Djevice ovaj Super pun Mjesec snažno naglašava polje karijere, društvenog statusa i vidljivosti. Može doći do prekretnice na poslu – završetka jednog zadatka, promjene uloge, važnog razgovora s nadređenima ili donesenih odluka koje mijenjaju Vaš smjer u 2026.

Blizanci za Vas simboliziraju vrh horoskopa, pa pun Mjesec traži da se zapitate koliko je ono što radite zaista u skladu s Vašim sposobnostima i smislenom vizijom.

S obzirom na to da su Mjesečevi čvorovi na osi Djevica–Ribe aktivni, osjećaj „sudbinskog“ zaokreta može biti vrlo jak. Neki će osjetiti potrebu da promijene način rada, strukturu obveza pa čak i profesiju, dok će drugi dobiti potvrdu da su na pravom putu, ali da trebaju prestati sitničavo kontrolirati svaki detalj.

Saturn u Ribama na Vašoj suprotnoj strani traži da razlučite gdje Vas posao previše iscrpljuje preko odnosa s drugima. Pun Mjesec može jasno pokazati s kim je suradnja postala opterećenje, a gdje postoji potencijal za dublju, ozbiljniju i pošteniju podršku.

Vaga

Za Vage se ovaj Super pun Mjesec odvija u polju širenja, putovanja, učenja, vizije i životne filozofije. Može se pojaviti potreba za doslovnim ili simboličkim „iskorakom“ iz zone poznatog: putovanje, studij, radionica, duhovni retreat ili važna životna odluka koja mijenja pravac kojim idete.

Opozicija Sunca u Strijelcu i Mjeseca u Blizancima naglašava razliku između svakodnevnih informacija i šire slike. Možda ćete shvatiti da Vas previše troše sitne brige, beskrajno analiziranje i traženje savršenog vremena, dok u pozadini već dugo znate što biste zapravo željeli učiniti.

Pun Mjesec traži da budete iskreni prema sebi: koje uvjerenje o svijetu ili o sebi Vas drži na mjestu?

Venera, Vaš vladar, u Strijelcu pojačava želju za iskrenim, otvorenim razgovorima. Ovo je dobar trenutak za iskren dijalog s partnerom, bliskim prijateljem ili mentorom o tome kuda želite dalje. Mnogi će Vagama upravo kroz razgovor „kliknuti“ nova perspektiva koja mijenja pogled na život.

Škorpion

Za Škorpione je ovaj Super pun Mjesec dubok i intenzivan. Pada u polje intimnosti, dijeljenih resursa, emocionalnih i financijskih veza. Mogu se otvoriti teme dugova, kredita, zajedničkog novca, nasljedstva, ali i emocionalnih dugova, neizgovorenih zamjeranja i starih rana u odnosima.

Merkur u Vašem znaku, u aspektu s Jupiterom i Saturnom, pomaže da uđete u razgovore koje inače izbjegavate. Iako mogu biti teški, ovi razgovori nose potencijal za iskreniji odnos – prema sebi i drugima.

Pun Mjesec može donijeti jasnoću oko toga kome zaista možete vjerovati, gdje se trošite u odnosima koji više nisu ravnopravni i što je vrijeme otpustiti.

Ovo je i snažan trenutak za unutarnji rad. Škorpioni mogu osjetiti da neke teme više ne mogu ostati samo „u glavi“ – potrebno je uključiti tijelo, emocije, možda terapiju, energetski rad ili iskrenu ispovijest dragoj osobi. Pun Mjesec potiče transformaciju, ali ne kroz dramatične geste, nego kroz vrlo konkretnu odluku da prestanete hraniti stare priče o izdaji, gubitku ili nemoći.

Strijelac

Za Strijelce je ovo izuzetno važan pun Mjesec jer se odvija nasuprot Vašem Suncu, u polju partnerstva, suradnje i odnosa „ja–ti“. Mogu se razjasniti odnosi koji su već dugo na kušnji, razotkriti neizgovorene istine ili postati kristalno jasno tko može ići s Vama dalje, a tko ostaje u starom poglavlju.

Sunce, Venera i Mars u Vašem znaku daju Vam snagu, ali i pojačavaju Vašu vatrenu direktnost. Super pun Mjesec u Blizancima pokazuje da nije dovoljno biti u pravu – važno je kako komunicirate.

U odnosima se može pojaviti potreba za novim dogovorima, redefiniranjem očekivanja ili jasnim povlačenjem granica.

Također, ovo je i vrijeme u kojem možete upoznati osobe koje Vam šire horizonte – kroz posao, učenje, putovanje ili online. Strijelci koji su slobodni mogu doživjeti važan susret, dok oni u vezi dobivaju priliku da osvježe odnos kroz iskrenu, možda i izazovnu komunikaciju.

Jarac

Za Jarce se ovaj Super pun Mjesec odvija u području svakodnevice, zdravlja, rutine, navika i rada. Vrlo jasno može pokazati što u Vašem danu više ne funkcionira: način prehrane, raspored spavanja, način na koji radite, odnos prema obvezama i tijelu.

Mars i Sunce u Strijelcu, iza Vaših leđa, ukazuju na potrebu da se povučete, napunite baterije i priznate sebi umor. Jarci često guraju dalje unatoč iscrpljenosti, ali pun Mjesec u Blizancima može donijeti situaciju – zdravstveni signal, grešku u radu, mentalni umor ili pad koncentracije – koja jasno pokazuje da tako više ne ide.

Ovo je odličan trenutak da osvijestite što Vas u svakodnevici zagušuje, a što Vas hrani. Može doći do promjene radnih uvjeta, rasporeda ili odluke da uvedete nove navike: redovitiji odmor, drugačiji način organizacije posla ili konkretnu brigu o tijelu.

Svaka mala promjena sada ima potencijal da donese veliku razliku u 2026.

Vodenjak

Za Vodenjake je ovaj Super pun Mjesec kreativan, srčan i emotivan. Aktivira polje ljubavi, djece, hobija, stvaranja i autentičnog izraza. Mnogi Vodenjaci mogu doživjeti emocionalni vrhunac u ljubavnom životu – priznanje osjećaja, jasnu odluku o vezi, završetak odnosa koji se vuče bez jasne definicije ili iznenadni susret koji budi nešto što je dugo spavalo.

Također, naglašeno je i polje prijatelja i grupa pa se može pojaviti tenzija između onoga što želite osobno i onoga što od Vas očekuje okolina.

Pun Mjesec traži da budete iskreni prema sebi: gdje se još uvijek cenzurirate da biste se uklopili, a gdje ste spremni stati iza toga tko zaista jeste, pa makar to donijelo promjenu kruga ljudi.

Uran, Vaš suvladar, u izazovnom aspektu s Merkurom, može donijeti neočekivane vijesti, promjene planova ili iznenadne odluke u vezi s djecom, stvaralačkim projektom ili ljubavnom pričom. Iako može djelovati kao kaos, u pozadini se krije mogućnost oslobađanja od starih obrazaca i hrabrijeg izraza sebe.

Ribe

Za Ribe se ovaj Super pun Mjesec odvija na osi dom–karijera, unutarnji–vanjski život. Mogu se pokrenuti teme preseljenja, promjene u obiteljskim odnosima, situacije s roditeljima ili važni preokreti u vezi s poslom i statusom.

Mjesec u Blizancima osvjetljava Vašu potrebu za sigurnošću i emocionalnom bazom, dok Sunce u Strijelcu naglašava pritisak ili očekivanja u poslovnoj sferi. Možete osjetiti da ste se rastegnuli između onoga što „morate“ prema svijetu i onoga što Vam treba kao osobi.

Pun Mjesec traži iskren odgovor: gdje možete postaviti drukčije granice, zatražiti podršku ili promijeniti način na koji organizirate svoj život.

Sjeverni čvor u Vašem znaku sugerira da sve što se sada događa ima širi smisao. Iako se neki događaji mogu činiti zahtjevnima, dugoročno Vas vode prema većoj autentičnosti. Ribe sada imaju priliku odlučiti da ne žive više samo po tuđim očekivanjima, nego da polako izgrade ritam koji poštuje i njihovu dušu i njihove praktične potrebe.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

