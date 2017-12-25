Kad se kiti novogodišnja jelka: Vjeruje se da ovi datumi donose sreću i blagostanje

Jeste li već osjetili tu divnu, toplu energiju praznika? Trenutak kada palimo lampice i ukrašavamo jelku uvijek je magičan, ali vjeruje se da ta čarolija može biti još jača! Ezoterija tvrdi da, kad se kiti novogodišnja jelka, datum koji izaberemo nije slučajan. On je ključ za privlačenje sreće, ljubavi i blagostanja u naš dom tokom cijele naredne godine.

Otkrijte koji dani u decembru donose posebnu, sudbonosnu energiju i izaberite svoj datum za ispunjenje želja!

Ovi datumi prizivaju sreću i blagostanje

Kada unesete jelku u dom, stvorite mali ritual. Prema vjerovanjima, ako je ukrašavate na jedan od ovih pet datuma, aktiviraćete moćnu energiju koja vam je potrebna. Svaki dan nosi drugačiju namjeru – izaberite onu koja vam je najvažnija: finansijski prosperitet, zdravlje ili zaštitu od zla!

18. decembar

Smatra se da ukrašavanje jelke na ovaj datum, uoči Svetog Nikole, privlači prosperitet i finansijsku stabilnost u kuću i život. Idealno je da pored jelke stavite neki poklončić za djecu i naznačite da je od Svetog Nikole. To će čitavoj atmosferi dati dodatni praznični karakter.

22. decembar

Ako ste umorni od životnih problema i nevolja, idealno je da jelku okitite baš 22. decembra. Oni koji vjeruju u ezoteriju kažu da će ovaj datum donijeti zaštitu vama i vašoj porodici tokom cijele godine.

24. decembar

Vjeruje se da ovog datuma treba da okite jelku oni koji imaju baštu ili imanje koje obrađuju, jer će na taj način privući bogatu žetvu.

25. decembar

Ako jelku okitite baš na dan Hristovog rođenja po gregorijanskom kalendaru, tako ćete privući zdravlje, sreću i ljubav u svoj dom.

28. decembar

Vjeruje se da će oni koji jelku ukrase 28. decembra zaštititi kuću od zla. Dobro je da se toga dana prouči molitva za zdravlje cijele porodice.

Kako da sreća potraje cijelu godinu

Bez obzira jeste li izabrali datum za novac, ljubav ili zaštitu, važno je da u kićenje unesete pozitivne misli. Kad se kiti novogodišnja jelka s fokusom na sreću, stvarate energiju koja može trajati cijele godine!

Ne čekajte pasivno da se želje ostvare – nastavite širiti pozitivnu energiju i vjerujte da će vaša jelka biti svjetionik blagostanja do sljedećeg decembra, prenosi Novi.

