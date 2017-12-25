Astrološki vodič: Otkrijte koju tajnu krije vaš horoskopski znak

Od 12 horoskopskih znakova, svaki ima svoju jedinstvenu ličnost, pozitivne i negativne osobine, specifične karakteristike, ali i skrivene tajne o kojima se rijetko priča.

Ovan

Ovnovi su hrabri, energični i strastveni. Djeluju samouvjereno, ali su puni sumnji i sami sebi nameću pritisak da moraju da budu najbolji. Ispod samouvjerenosti krije se nesigurnost. Ovnovi su zabrinuti što drugi misle o njima.

Bik

Bikovi su stabilni, uporni i senzualni. Strahuju od svake promjene u životu zato što se boje nepoznatog i svega na šta nisu navikli. Njihova tvrdoglavost je zapravo pamet. Razmišljaju temeljno i donose zlatne odluke.

Blizanci

Blizanci su komunikativni, znatiželjni i društveni. Kriju loše raspoloženje i tugu, jer žele da ostave utisak da su neprestano srećni i zadovoljni. Tajna je i u njihovoj lojalnosti. Oni su odani i bore se za one koje vole.

Rak

Rakovi su emotivni, brižni i intuitivni. Nikada potpuno ne vjeruju ljudima u svom životu. Iza emocionalne fasade krije se duhovitost. Rakovi su izvanredni u stvaranju utisaka.

Lav

Lavovi su kreativni, samopouzdani i velikodušni. Žele da su potrebni drugima 24 sata dnevno, jer se tako osećaju jače i bolje. Lavovi su tihi, iako se često opisuju kao glasni i drski.

Djevica

Djevice su analitične, praktične i savjesne. Žele potvrdu za sve da su dobre u onome što rade. Koriste ljubaznost za kontrolu. Njihova preciznost može biti zamka.

Vaga

Vage su diplomate, ljubazne i pravedne. Jednostavno ne znaju i ne žele da kažu „ne” ljudima. Vage su najpristraniji znak. Teško vide objektivnu istinu u situacijama koje direktno njih uključuju.

Škorpija

Škorpije su strastvene, tajanstvene i odlučne. Ali, imaju strah od neuspjeha. Opušteni su, iako se često percipiraju kao mračni.

Strijelac

Strijelci su avanturisti, optimisti i iskreni. Pate zbog sebičnosti drugih ljudi, ali se prave da je sve u redu. Često su nervozni, a imaju i oštar jezik.

Jarac

Jarčevi su ambiciozni, odgovorni i praktični. Stalno preispituju vlastitu vrijednost i pitaju se da li su dovoljno dobri. Najbolji komičari zodijaka, iako su i vrijedni i materijalistički nastrojeni.

Vodolija

Vodolije su originalne, humane, nekonvencionalne, ali i sportski nastrojene. Potajno se boje da ih ljudi zapravo ne prihvataju takve kakvi su. Imaju skrivenu takmičarsku prirodu.

Ribe

Ribe su intuitivne, saosjećajne i kreativne. Umjesto suočavanja s problemima ili ljudima koji ih uzrokuju, radije bježe od konfliktnih situacija. Prema drugima mogu da budu hladne, ali su spremne da učine sve za važne ljude, prenosi Radiosarajevo.

