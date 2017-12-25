JOŠ 48 SATI DO ODGOVORA Hoće li se obistiniti jedno od najpoznatijih “predviđanja” Baba Vange

Iako je preminula 1996. godine, njena “predviđanja”, često kriptična i otvorena za diskusiju, nastavljaju da intrigiraju, prenosi Daily Mail.

Tako je jedno od najpoznatijih “predviđanja” za 2025. godinu ponovo uzburkalo javnost. Bugarska mističarka je, navodno, najavila da će ljudi “stupiti u kontakt sa vanzemaljskim životom” tokom “velikog sportskog događaja”.

Sada entuzijasti na mrežama to povezuju sa žrijebom za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026, zakazanim za petak 5. decembar!

Iako nikada nije rečeno da je Vanga konkretno otkrila o kom sportskom događaju je riječ, mnogi vjeruju da je žreb u Vašingtonu poslednja prilika da se njena “vizija” ispuni, prije nego što pređemo u 2026. godinu.

Ceremonija traje oko sat vremena, tokom koje se 48 timova raspoređuje u 12 grupa, čime se određuju rivali u uvodnoj fazi turnira. Očekuje se da će TV prenos pratiti oko 300 miliona gledalaca širom svijeta.

Postoje i drugačija tumačenja

Iako sama ceremonija nije sportski događaj, u užem smislu, postavlja scenu za jedno od najpraćenijih takmičenja na planeti. Mnogi entuzijasti smatraju da bi Vangino, navodno, predviđanje o “novom svjetlu na nebu” moglo ukazivati na iznenadnu pojavu vanzemaljskom broda.

Ipak, postoje i drugačija tumačenja.

Pojedini spekulišu da možemo svedočiti intenzivnoj kiši meteora, spektakularnoj polarnim svetlosti, ili bizarnoj zvijezdi T Coronae Borealis, udaljenoj 3.000 svetlosnih godina, koja bi trebalo da bude vidljiva sa Zemlje.

Ipak, treba napomenuti kako se u prošlosti nisu ostvarila mnoga predviđanja Babe Vange. Naime, Vanga je predvidjela treći svjetski rat za 2010. godinu i dosta drugih stvari koje se nisu desile, prenosi Novi.

