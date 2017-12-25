Kosa vam se zimi brže suši, puca i elektriše? Evo rješenja

Hladan zrak i vjetar izvana, te suhi zrak iz zagrijanih prostora iznutra, zajednički dovode do isušivanja, elektrisanja i osjetljivog vlasišta. Upravo zato vrijedi prilagoditi rutinu pranja i njege jednostavnim koracima koji mogu ublažiti sezonske poteškoće.

Počnite od šampona

Pravilna njega u nekoliko koraka – počinje od izbora šampona.

Prvi i najvažniji korak je odabir blažeg, hidratantnog šampona. Tokom zime vlasište brže gubi vlagu, pa su formule bez agresivnih tenzida ili one obogaćene uljima i biljnim ekstraktima odličan izbor za smirivanje iritacije.

Također je važno ne pretjerivati s učestalošću pranja. Kosa se u hladnijim mjesecima sporije masti, pa će većini odgovarati ritam od dva do tri pranja sedmično. Nakon šamponiranja preporučuje se redovna upotreba regeneratora, a jednom sedmično i hranjive maske — nanesene na dužinu i vrhove, gdje je kosa najosjetljivija.

Ispiranje i temperatura vode

Pranje mlakom vodom može napraviti veliku razliku, jer vruća voda dodatno isušuje vlasište. Završno ispiranje hladnijom vodom pomaže zagladiti kutikulu i ostavlja kosu sjajnijom i podatnijom.

Oprez s fenom i toplinskim uređajima

Budući da se kosa zimi sporije suši, mnogi češće posežu za fenom. Ipak, toplinske uređaje treba koristiti umjereno. Sušenje je najbolje obavljati na nižoj temperaturi, uz obaveznu zaštitu od topline prije upotrebe fena, pegle ili figara. Izlazak na hladnoću s mokrom kosom nikako se ne preporučuje, jer su vlažne vlasi znatno sklonije pucanju.

Zaštita od mehaničkog oštećenja

Trenje o grublje materijale, poput vune ili sintetičkih kapa, može dovesti do lomljenja i elektriziranja. Zato su kape s mekšom, glatkom podstavom jednostavno, ali vrlo učinkovito rješenje.

Ne zaboravite vlasište

Zatezanje i suhoća vlasišta česti su tokom zime. Lagani tonici, serumi ili ulja mogu pomoći u održavanju ravnoteže bez opterećivanja korijena, prenosi Avaz.

