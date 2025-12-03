Mnogi ljudi nakon orgazma dožive ovaj “problem”: Ima li razloga za brigu

Medicinska sestra za seksualno zdravlje Sarah Mulindwa je za Metro.co.uk kazala da je riječ o prolaznom tinitusu. Zamislite ga kao način na koji vam vaše tijelo govori: “To je bilo intenzivno”. Postoje tri glavna razloga zašto se ovo može dogoditi i kod muškaraca i kod žena, a prvi je promjena pritiska u uhu.

“Orgazmi uzrokuju nagli porast broja otkucaja srca i krvnog pritiska, što može poremetiti ravnotežu pritiska u vašem unutrašnjem uhu. Ta promjena može poremetiti način na koji se zvuk obrađuje, što dovodi do privremene promjene sluha”, kazala je.

Tokom seksa, krv se brzo kreće prema intimnim dijelovima, a ne ka gornjoj polovini tijela i to ima domino efekat.

“Protok krvi može biti preusmjeren dalje od određenih područja, uključujući pužnicu, dio uha koji je ključan za sluh. Manje krvi znači manje jasnoće”, dodala je.

Naposljetku, privremeni gubitak sluha mogao bi biti posljedica “neuralne modulacije” ili, jednostavno rečeno, preopterećenja mozga.

“Vaš mozak mnogo radi tokom orgazma – oslobađa dopamin, oksitocin i druge hemikalije koje izazivaju dobar osjećaj. U tom procesu, može privremeno smanjiti aktivnost u područjima odgovornim za sluh, posebno ako daje prioritet zadovoljstvu nad percepcijom. Ukratko, sistem nagrađivanja vašeg mozga prelazi u preopterećenje, smanjujući aktivnost u drugim područjima”, objasnila je.

Stručnjaci navode da prolazni tinitus uglavnom nestane nakon pet minuta. Naravno, ukoliko on traje neobično dugo, obratite se ljekaru, prenosi Klix.

