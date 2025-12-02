Stiže Supermjesec u Blizancima, evo kako će utjecati na svaki horoskopski znak

Ove sedmice stiže nam posljednji Supermjesec 2025. godine, koji će se 5. decembra naći u znaku Blizanaca, a njegov će utjecaj osjetiti svaki horoskopski znak. Ovaj astrološki događaj pomoći će nam da otkrijemo vlastite snage i suočimo se sa strahovima. Budući da je vladar ovog tranzita Merkur, ovo će biti razdoblje rasta i razumijevanja, piše YourTango.

S obzirom na to da je više planeta u direktnom hodu, spremamo se za ulazak u novo poglavlje života. Mjesec od nas traži da zatvorimo stare priče prije nego što zakoračimo u 2026. godinu. Iako bismo mogli doći u iskušenje da se previše bavimo prošlošću, ona nam može poslužiti kao koristan alat za bolje razumijevanje sadašnjeg trenutka.

Ovan

Ovnovi, pred vama je novo putovanje učenja. Sezona Strijelca u potpunosti je posvećena stjecanju znanja i osobnom rastu, a to dodatno naglašava pun Mjesec u Blizancima koji utječe na Veneru u Strijelcu. Ova bi vas lunacija mogla potaknuti da upišete tečaj koji će vas naučiti vrijednim vještinama ili da pročitate knjigu o nekoj novoj temi. Vaša znatiželja bit će izražena tijekom ovog tranzita, pomažući vam da preuzmete zahtjevne radne zadatke koji traže vaše strpljenje i intelekt.

Bik

Ovaj tjedan bit ćete usredotočeni na dinamiku u svojim vezama, no ključno je da se zauzmete za sebe. Pun Mjesec u Blizancima osvijetlit će one odnose i veze u vašem životu koji vas iscrpljuju. Možda ćete doći u iskušenje da ih napustite, stoga će biti važno zaštititi svoje granice tijekom ovog razdoblja. Sezona Strijelca pomaže vam da se snađete u odnosima i vidite ljude onakvima kakvi doista jesu.

Blizanci

Blizanci, s punim Mjesecom u vašem znaku, dobivate zeleno svjetlo za promjenu rutine kako biste uvijek bili korak ispred. Ovo će biti natjecateljski tranzit jer vas sezona Strijelca potiče na naporan rad, pogotovo sada kada je Mars u opoziciji s vašim znakom. Unatoč tome, vidjet ćete plodove svog rada zahvaljujući Saturnu u direktnom hodu. Na vašem putu sada je znatno manje prepreka i spremni ste uhvatiti se u koštac sa svim izazovima.

Rak

Rakovi, tijekom ove lunacije naučit ćete mnogo o sebi. Ovaj tranzit naučit će vas kako raditi samostalno i potaknuti vas na veću neovisnost, što će biti odlična priprema za ulazak Saturna u znak Ovna iduće godine. Ova lunacija također će rasvijetliti vaše odnose, uključujući i neke iz prošlosti. Prisjećanje na lekcije koje ste naučili pomoći će vam da poboljšate buduće veze.

Lav

Lavovi, pun Mjesec u Blizancima pomoći će vam da iz udobnosti vlastitog doma osmislite nove ideje i pripremite se za buduće korake. Ovo je energija koja vam omogućuje da ojačate svoje temelje, osobito ako ste osjećali da su se neki njihovi dijelovi počeli urušavati. Stvari možete ojačati tijekom sezone Strijelca jer Sunce i Venera pozitivno utječu na vaš znak, čineći vas sposobnijima u rješavanju problema.

Djevica

Djevice, za vas će ovaj tranzit biti u znaku povezivanja s prijateljima i obitelji. Bit ćete više usredotočeni na provođenje vremena s voljenima i možda ćete se javiti prijateljima koje dugo niste vidjeli. Pun Mjesec u Blizancima također će vam omogućiti da istražite svoju kreativnost, bilo na poslu ili kod kuće. Moguće je da ćete u ovom razdoblju završiti neki projekt vezan uz uređenje doma.

Vaga

Ovaj tranzit donijet će vam više samopouzdanja za suradnju i dijeljenje osobnih projekata s pouzdanim prijateljima ili mentorima. Pun Mjesec, koji čini trigon s vašim znakom, čini vas maštovitijima. Međutim, ako još niste ništa započeli, pričekajte sljedeći mladi Mjesec za novi početak. Oni koji već rade na nekim projektima, sada će ih uspješno privesti kraju. Tijekom ovog razdoblja mnogo učite o svojoj radnoj etici i disciplini. Nemojte umanjivati svoja postignuća.

Škorpion

Škorpioni, ovaj tranzit usmjerit će vas na vas same. Bit će to razdoblje emocionalnog iscjeljenja koje vam omogućuje da pokažete ranjivost pred ljudima kojima vjerujete. Ako se bojite ranjivosti, ova lunacija pomoći će vam da poduzmete korake poput pisanja dnevnika ili promišljanja o emocijama koje vas koče. Ovo će također biti vrijeme kada ste spremni otpustiti zamjeranja i pomiriti se s drugima, jer vam pun Mjesec pomaže u komunikaciji na dubljoj razini.

Strijelac

Strijelci, vama pun Mjesec donosi razdoblje promišljanja i razumijevanja dok se fokusirate na dinamiku svojih odnosa. Zbog intenziteta ovog tranzita, tjedan bi vam mogao biti vrlo emotivan. Ipak, bit će i nagrađujući jer donosi više emocionalne inteligencije i zrelosti. Venera u vašem znaku unosi harmoniju i razumijevanje u vaše trenutačne veze. Tranzit će vas također potaknuti da odvojite vrijeme za sebe, pokažete si bezuvjetnu ljubav i napunite baterije ako osjetite potrebu.

Jarac

Jarčevi, kako se približava vaša vladavina, mogli biste se osjećati umorno i bez energije. Pun Mjesec u Blizancima podsjeća vas da je važno naporno raditi, ali i brinuti se o sebi, pogotovo dok je Mars u Strijelcu, što otežava brigu o vlastitim potrebama. Usporite, budite prisutni i nastavite razvijati strategije koje vam pomažu da ostanete ispred svih. Mars će uskoro ući u vaš znak, stoga sada sačuvajte energiju. U ovom razdoblju možete doživjeti i nalet novih ideja koje će vam pokazati kako raditi bolje i pametnije.

Vodenjak

Vodenjaci, tijekom ove lunacije naučit ćete mnogo o vrstama odnosa koje želite privući u budućnosti, kao i o koracima potrebnim za rad na sebi. Također, primate mnogo podrške tijekom sezone Strijelca, što vam pomaže da se osjećate prihvaćeno. Druženje i povezivanje s vašom zajednicom postat će vam lakše. Pun Mjesec omogućuje vam dobru suradnju s drugima i uči vas kako pružiti podršku onima kojima je potrebna.

Ribe

Ribe, pun Mjesec potiče vašu vizionarsku stranu. Iako se Mjesec u ovom položaju može činiti zahtjevnim jer otključava sjećanja na prošlost, ovo je ujedno i dinamičan tranzit koji vas uči o vašoj skrivenoj moći. Saturn je sada u direktnom hodu u vašem znaku i spreman je iduće godine ući na novi teritorij. Ova lunacija kojom vlada Merkur donosi optimizam, hrabrost i uvid. Stvari ćete vidjeti u optimističnijem svjetlu. Znate da, čak i ako niste tamo gdje želite biti, možete stići do cilja sve dok ste strpljivi, piše index.

