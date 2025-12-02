WHO upozorava, više od dvije milijarde ljudi bit će gojazno do 2030.

S više od milijardu ljudi širom svijeta koji su sada gojazni, WHO poziva na širu i pravedniju dostupnost GLP-1 lijekova. Prema projekcijama, više od dvije milijarde ljudi bit će gojazno do 2030. godine ukoliko se ne poduzmu mjere, piše BBC.

Visoki troškovi, ograničeni kapacitet proizvodnje i problemi u lancu snabdijevanja glavni su razlozi zašto injekcije koje mogu pomoći ljudima da izgube značajnu težinu nisu univerzalno dostupne, navodi WHO. Ovi lijekovi su već dodani na listu esencijalnih za koje se preporučuje da zemlje osiguraju.

– Naš novi vodič prepoznaje da je gojaznost hronična bolest koja se može liječiti sveobuhvatnom i doživotnom njegom. Iako sama terapija lijekovima neće riješiti ovu globalnu zdravstvenu krizu, GLP-1 terapije mogu pomoći milionima da prevladaju gojaznost i smanje njene štetne posljedice – izjavio je generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO navodi da ovi lijekovi, ponekad nazvani “injekcije za mršavljenje”, predstavljaju novu fazu u postepenoj promjeni načina na koji društvo posmatra gojaznost, od stanja životnog stila ka složenoj, preventabilnoj i izlječivoj hroničnoj bolesti.

Dodaje se da se lijekovi mogu koristiti dugoročno, šest mjeseci ili više, ali moraju biti propisani uz savjete o ishrani i fizičkoj aktivnosti, kako bi se održao gubitak težine.

– Naša najveća briga je pravedan pristup – rekao je Tedros, ističući da čak i u najboljem projekcijskom scenariju proizvodnja GLP-1 terapija može pokriti oko 100 miliona ljudi, manje od deset posto onih kojima su potrebni.

Smjernice pozivaju zemlje i kompanije da prošire dostupnost kroz strategije poput dobrovoljnog licenciranja, gdje farmaceutska kompanija daje dozvolu drugima da proizvode pristupačne, nebrendirane verzije svog patentiranog lijeka.

Patent na semaglutid, osnovni sastojak Wegovyja kompanije Novo Nordisk, ističe u nekoliko zemalja 2026. godine, što znači da će drugi proizvođači uskoro moći proizvoditi i prodavati jeftinije verzije u državama poput Indije, Kanade, Kine, Brazila i Turske.

WHO naglašava da zemlje moraju stvarati zdravije okruženje kako bi se promoviralo zdravlje i spriječila gojaznost. GLP-1 lijekovi imitiraju prirodni hormon koji usporava probavu, smanjuje apetit i povećava osjećaj sitosti, pa ljudi jedu manje.

U Velikoj Britaniji ove injekcije su lijekovi koji se izdaju samo na recept, što znači da ih može propisati isključivo zdravstveni radnik osobi kojoj su klinički potrebni. Neki su dostupni preko NHS-a, ali se više prodaje privatno.

Postoji i crno tržište, pa WHO upozorava da se iz sigurnosnih razloga treba izbjegavati kupovina od prodavača poput kozmetičkih salona ili putem društvenih mreža. Ljudi obično počnu gubiti težinu unutar nekoliko sedmica od početka korištenja sedmičnih injekcija. Istraživanja pokazuju da se većina izgubljene težine može vratiti unutar godinu dana nakon prestanka terapije, jer se vraćaju normalne prehrambene navike.

Prekomjerna težina ili gojaznost povećava rizik od razvoja zdravstvenih problema poput dijabetesa, srčanih bolesti, moždanog udara i određenih vrsta raka. Gojaznost pogađa ljude u svakoj zemlji i bila je povezana s 3,7 miliona smrtnih slučajeva širom svijeta u 2024. godini, prema podacima WHO-a,pišu Vijesti

