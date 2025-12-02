Pun Mjesec u Blizancima – razgovor koji mijenja tok događaja

Imati vjere u život, ali i vjere u sebe sada je ključno. Ako smo previše zaglavljeni u nekoj ideji, potrebi ili želji, rijeka života prolazi mimo nas. Zato je važno vidjeti širu sliku. Vidjeti moguće, ali i ono propušteno. Vidjeti SADA.

Posljednji Uštap u ovoj godini odvija se 5. prosinca/decembra u 00:14 sati na 13′ Blizanaca. Smjestio se točno između Mjesečevih čvorova – sjeverni na 15′ Riba, južni na 15′ Djevice.

Na pola smo put do nečeg. Na pola puta do onoga što trebamo napustiti i onoga što će nam to napuštanje donijeti.

Prolazimo kroz iskustva koja nas mogu zaustaviti kako bismo pogledali u nešto važno. Neke stare načine, prošlost koja još nije obišla svoj puni krug, duhovi koji nas slijede i govore – ne, nije još gotovo. Ne možeš prema naprijed ako ne pronađeš mir s onim što je bilo, kao i s onim što sada doživljavaš i osjećaš.

Izgleda kao da zapinjemo između ideje, potencijala, onoga što želimo u budućnosti i onoga s čim se sada ‘borimo’. Perfekcionizam nam govori, nisi još spreman/spremna, pogriješit ćeš, krivnja nam oduzima unutarnji mir. S druge strane stoji vjera, mogućnost, intuitivno znanje da ćemo jednog dana i ne tako daleko u budućnosti doći na mjesto o kojem sada sanjamo.

I zato nam ovaj Uštap poručuje – vjeruj, moguće je, ali ostani u kontaktu s onim što je sada i ovdje.

Imamo priliku razumjeti, vidjeti, izgovoriti, doživjeti susret koji mijenja tok zbivanja. Ovdje je poruka, potreba da se nešto sazna i komunicira do kraja kako bismo dobili više jasnoće.

Sunce u Strijelcu ne prestaje tražiti, istraživati, pomicati granice i vjerovati. Ako to ima svrhu, ako je smisleno, prihvaćam. Ukoliko ne, odbijam.

Venera je u blizini Sunca i budi impulse ljubavi, ohrabruje nas da budemo pustolovniji u dobivanju onoga što želimo. No Mars u Strijelcu podnosi izazovni aspektu sa Saturnom i Neptunom što može stvoriti osjećaj frustracije, zaglavljenosti, straha od djelovanja ili neke pomutnje i zbrke u smjeru kojim smo krenuli.

Zato se vraćamo na početak priče. Na horizontu jest nešto novo, sada možda i veće od onog što možemo umom obuhvatiti, no prema tome treba ići manjim koracima i imati više strpljenja. Podnijeti odgode i zastoje, vrijeme čekanja.

Očekuju nas pozivi na putovanje, neočekivani susreti na cesti, značajne poruke u kasnijim večernjim satima.

Pitanja vezana uz promet, ispravnost osobnog vozila, kretanje, obrazovanje i učenje sada dobivaju na važnosti, kao i odnosi s bliskom rodbinom.

Tražimo odgovore na pitanja, saznajemo istinu koju sada trebamo prihvatiti.

Ne moraš isto kao nekad. Ne moraš utabanim stazama. To što sada osjećaš, a nije ugodno, može se promijeniti. I hoće. Na tebi je. Možeš drugačije.

Ne moraš trpjeti, šutjeti. Izrazi se. Progovori o onome što osjećaš. Piši. Čitaj i uči. Istraži. Budi u kretanju.

Julijana Oremović

