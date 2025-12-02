5 namirnica koje mogu ojačati kosti i zglobove tokom hladnih mjeseci

Kako temperatura pada, mnogi ljudi primjećuju poznatu zimsku nelagodu: ukočena koljena, bolna leđa ili bolne prste. Zima često donosi porast tegoba povezanih sa zglobovima i kostima, posebno kod osoba s artritisom ili osteoporozom. Iako se često krivi hladna sezona, pravi krivci su kombinacija fizioloških promjena i nutritivnih nedostataka.Zašto se bolovi pogoršavaju zimi? Nedostatak vitamina D i cirkulacija

Dr. Dhananjay Gupta, viši ortopedski hirurg, objašnjava da je najčešća pritužba zimi ukočenost zglobova u koljenima, ramenima i kičmi.

Uzroci: Hladno vrijeme uzrokuje sužavanje krvnih sudova, smanjujući cirkulaciju u mišićima i zglobovima. To ograničava fleksibilnost i čini pokrete bolnim.

Neaktivnost: Mnogi ljudi se nesvjesno manje kreću zimi, što dodatno smanjuje podmazivanje zglobova i tonus mišića.

Nedostatak sunca: Nedostatak izlaganja sunčevoj svjetlosti dovodi do nedostatka vitamina D, koji je ključan faktor u apsorpciji kalcija i čvrstoći kostiju.

Recept doktorice Gupta: 5 zimskih namirnica za borbu protiv bola

Dr. Gupta navodi namirnice koje mogu pomoći u ublažavanju bolova u kostima i zglobovima tokom hladnoće:

1. Sjemenke susama (Til): Bogate kalcijem, magnezijem i cinkom, pomažu u poboljšanju gustoće kostiju i snage zglobova. Mogu se posipati po salatama i supama.

2. Špinat i lisnato povrće: Špinat, piskavica i lišće gorušice bogati su kalcijem i vitaminom K, koji su ključni za održavanje zdravlja kostiju. Njihov sadržaj antioksidansa pomaže u smanjenju upale u zglobovima.

3. Bademi i orasi: Ovi orašasti plodovi su bogati omega-3 masnim kiselinama, koje smanjuju upalu i ukočenost zglobova.

4. Proso (Bajra, Ragi): Tradicionalne zimske namirnice poput prosa su odličan izvor kalcija i željeza. One ne samo da jačaju kosti, već i poboljšavaju ukupnu izdržljivost,piše N1

5. Kurkuma i đumbir: Oba začina imaju snažna protuupalna svojstva. Kurkumin u kurkumi i gingerol u đumbiru pomažu u ublažavanju bolova u zglobovima i poboljšavaju fleksibilnost.

Bol u zglobovima zimi nije neizbježan. Dr. Gupta savjetuje: “Kombinacija redovnog kretanja, adekvatnog izlaganja sunčevoj svjetlosti i prehrane bogate hranjivim tvarima može održati vaše kosti jakima, a zglobove fleksibilnima – osiguravajući da ostanete aktivni i bez bolova tokom cijele sezone.”

Facebook komentari