Zašto skoro svi muškarci danas imaju bradu?

“Kada su dlake na licu postale obavezne?”, pita se čitateljka magazina “New York Times” Meri iz Čikaga.

Znak da smo zaista ušli u “doba brade” svakako je i činjenica da Zohran Mamdani, novoizabrani gradonačelnik Njujorka, ponosno nosi i bradu i brkove, piše autorka Vanesa Fridmen.

Kratka istorija brade

Brada, brkovi i ostali ukrasi za lice, kao i većina trendova, dolaze i odlaze u ciklusima, a ovaj današnji, iako se čini sveprisutan, nije nikakva novost.

Posljednjih 50 godina, većim dijelom tog perioda, dominirao je stil glatko obrijanog lica – primjera radi, Džej Di Vens bio je prvi kandidat jedne od velikih stranaka na predsjedničkoj listi s dlakama na licu u 75 godina – no to je daleko od istorijske norme.

Prema popularnim blogovima posvećenim bradama, istorija pamti četiri velika razdoblja njihove popularnosti: u drugom vijeku, srednjem vijeku, renesansi i krajem 19. vijeka. Mi se, čini se, nalazimo u petom razdoblju.

Sjetite se samo nekih od brojnih poznatih muškaraca iz navedenih perioda života. Henri VIII, Šekspir, Antonis van Dajk… Tu su, zatim, bili i Abraham Linkoln, Karl Marks i Čarls Darvin.

Simbol muževnosti, ali i bunta

Brade su tradicionalno bile simbol muževnosti, iako su 1960-ih i 70-ih smatrane simbolom pobune protiv establišmenta. Dovoljno je da se sjetimo Fidela Kastra.

No, s usponom Vol Strita, klatno moći otišlo je na drugu stranu.

Sveprisutni korporativni etos nametao je stav da muškarci s bradama izgledaju sumnjivo, pa su dlake na licu postale simbol planinara, profesora i starih ljudi.

Novo doba brade

Znak da smo u novom dobu brade nije samo Mamdani, već i odluka Njujork “Yankeesa” da promijene svoja stroga pravila i dopuste igračima da imaju dlake na licu, pod uslovom da su “dobro njegovane”.

Put im je još 2012. godine pokazao Dizni, koji je od 1950-ih branio brade zaposlenima u svojim tematskim parkovima.

Danas se, međutim, čini da je nova renesansa dlaka na licu suštinski povezana s aktuelnim raspravama o muškosti i takozvanoj manosferi, prenosi Superžena.

