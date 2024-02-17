Globalno upozorenje: do 2030. godine gojaznost bi mogla zahvatiti više od dvije milijarde ljudi

Prema posljednjim predviđanjima, broj ljudi sa gojaznošću u svijetu mogao bi drastično porasti. Već danas milionske brojke pokazuju da veliki broj odraslih ima indeks tjelesne mase (BMI) koji ukazuje na prekomjernu težinu ili gojaznost.

Posljedice takvog trenda su alarmantne — raste rizik od hroničnih bolesti poput dijabetesa tip 2, kardiovaskularnih bolesti i drugih stanja povezanih sa prekomjernom težinom, što može ozbiljno opteretiti zdravstvene sisteme širom svijeta.

Stručnjaci upozoravaju da bez hitnih mjera — promjene ishrane, više fizičke aktivnosti i podizanja svijesti o zdravlju — porast broja gojaznih do 2030. postaje globalna zdravstvena kriza.

Gojaznost prestaje biti problem samo pojedinaca — postaje ozbiljna prijetnja javnom zdravlju i zahtijeva koordinisane napore država, zdravstvenih institucija i društava da se trend zaustavi, prenosi Novi.

