Đumbir je zdrav, ali nije dobar za svakoga: Znate li ko ne bi trebao da ga uzima?

Fitoterapeuti preporučuju da se dnevno ne unosi više od četiri grama đumbira, jer veće količine mogu dovesti do nadimanja, gasova i gorušice.

Takođe, osobe koje imaju ulcerozni kolitis, upalne bolesti, poremećaje krvarenja, kao i trudnice, treba da izbjegavaju konzumiranje đumbira.

Đumbir se koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini od davnina, a čak ga je i čuveni Konfučije uzimao za zdravlje i snagu. Takođe mu se vekovima pripisuju afrodizijačka svojstva.

Njegovu popularnost živopisno ilustruje činjenica da se u to vreme redovno služio na stolovima, sa solju i biberom. Sadrži jedinjenja koja se nazivaju gingeroli, a koja imaju antiinflamatorna, analgetska, antikancerogena i antipiretska dejstva, piše Miss7zdrava/24sata.hr.

Prisustvo ovih supstanci je vjerovatno ključ blagotvornog dejstva đumbira na prevenciju i ublažavanje simptoma hroničnih inflamatornih bolesti.

Đumbir u hrani i pićima poboljšava varenje i pomaže u lečenju prehlade, a ako napravite tople obloge od đumbira i utrljate ih u telo, možete se rešiti napetosti, bola i grčeva, pa čak i ubrzati zarastanje.

Uprkos svim ovim dobrim svojstvima, đumbir i dalje može izazvati neželjene efekte, pa ga ne treba konzumirati u prekomjernim količinama.

Ko ne bi trebalo da uzima đumbir?

Osobe sa ulceroznim kolitisom – osobe sa inflamatornom bolešću crijeva mogu imati veoma neprijatne simptome ako uzimaju velike količine đumbira.

Osobe sa poremećajima krvarenja – đumbir stimuliše cirkulaciju i povećava krvni pritisak.

Trudnice – trebalo bi da ga izbegavaju jer može izazvati grčeve u materici. Trudnicama se posebno savjetuje da ne konzumiraju čaj od đumbira u posljednje dvije nedjelje trudnoće.

Prije operacije – jer može izazvati obilnije krvarenje.

Osobe koje uzimaju određene vrste ljekova – ovo se posebno odnosi na lijekove za srce, antihistaminike, lekove protiv tumora i lijekove za mršavljenje. Ako uzimate lijekove, obavezno se konsultujte sa svojim ljekarom, prenosi Novi.

