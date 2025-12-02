Dnevni horoskop za 2. decembar: STRELCI iskrenu ljubav mogu naći samo u osobi koja je okrenuta domu i porodici…

Ovo je današnji dnevni horoskop za 2. decembar 2025. godine.
OVAN
Puno priča, razgovora ali ne i konkretnih dogovora. Samo polako, ima dana.
Ljubav
Poslije burnih dešavanja želite malo mira za sebe. Ipak ste vi individualac.
Zdravlje
Savetujete porodicu da je vrijeme za sistematski pregled.
BIK
Posao
Rutina na poslu vam smeta. Saradnici ne žele veće promjene. Saradnja sa Djevicom.
Ljubav
Nema veće napetosti. Ljubav ide svojim tokom bez promjena. Ostajete kod kuće sa porodicom ili partnerom.
Zdravlje
Pazite se povrede šaka i lakta.
BLIZANCI
Posao
Proširenje privatnog posla možete postići uključivanjem nekog bliskog prijatelja ili čak rođaka. Imate dobru enegriju za to.
Ljubav
Imate onaj osjećaj “Meni nikako da krene” na planu ljubavi. Dok ne krene, vi uživajte u svojoj slobodi.
Zdravlje
Nervoza.
RAK
Posao
Sređujete stvari na radnom mjestu. Nastala je totalna zbrka oko papira. Pomoć prijatelja.
Ljubav
U svom domu takođe radite na rješavanju zaostalih računa koji vam unose nervozu.
Zdravlje
Fali vam pokretačka snaga. Usporeni ste.
LAV
Posao
Potrebno je da popravite komunikaciju sa saradnicima. Poslušajte nekad i tuđe mišljenje.
Ljubav
Volite dobro društvo. Vjerovatno ćete imati poznanstvo sa harizmatičnom Škorpijom.
Zdravlje
Nema razloga za preteranu brigu.
DEVICA
Posao
Puni ste samopouzdanja. Vaš projekat nailazi na odobravanje.
Ljubav
Djevice u vezi ili braku imaju period strasti.
Zdravlje
Posvetite se fizičkim vježbama.
VAGA
Posao
Komunikacija sa saradnicima iz inostranstva. Novac vam stiže u popodnevnim časovima.
Ljubav
Uživate u životnim radostima koje vam ljubav pruža.
Zdravlje
Ukoliko ste zanemarili zdravlje vrijeme je da obratite pažnju na krvnu sliku.
ŠKORPIJA
Posao
Ne zaboravite na račune. Imate dosta zaostalih dugova. Saradnja sa osobom iz znaka Raka donosi prosperitet.
Ljubav
Energetski ste ispunjeni. Potrebna vam je osoba puna senzualnosti.
Zdravlje
Dobro se osjećate.
STRELAC
Posao
Morate biti tolerantniji prema sebi. Previše ulažete sebe zarad drugih, a ponekad ste i previše naivni.
Ljubav
Tražite iskrenu ljubav. Možete je samo naći u osobi koja je okrenuta domu i porodici. Dobro se slažete sa Blizancima.
Zdravlje
Možete imati problem sa pritiskom.
JARAC
Posao
Vrijedni ste. Radite punom snagom i nije vam teško da ostajete na radnom mestu i poslije radnog vremena.
Ljubav
Jarčevi koji su sami imaju susret sa osobom iz drugog grada.
Zdravlje
Pretjerani rad opterećuje vašu kičmu.
VODOLIJA
Posao
Niste zadovoljni saradnjom sa drugima. Planirate da se prepustite nekim novim poslovnim trendovima.
Ljubav
Vodolije treba da poslušaju svog partnera sa kojim žive. Partner ima nove ideje za unapređenje posla.
Zdravlje
Ne razmišljate previše o svom zdaravlju.
RIBE
Posao
Ne odbacujte svaki savjet ili ponudu prijatelja koja vam se pruža, možda ćete pronaći nešto što vas zanima.
Ljubav
U ljubavi ste skeptični. Nemate povjerenja u osobu sa kojom živite.
Zdravlje
Latentne migrene.