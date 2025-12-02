Dnevni horoskop za 2. decembar: STRELCI iskrenu ljubav mogu naći samo u osobi koja je okrenuta domu i porodici…

Ovo je današnji dnevni horoskop za 2. decembar 2025. godine.

OVAN

Puno priča, razgovora ali ne i konkretnih dogovora. Samo polako, ima dana.

Ljubav

Poslije burnih dešavanja želite malo mira za sebe. Ipak ste vi individualac.

Zdravlje

Savetujete porodicu da je vrijeme za sistematski pregled.

BIK

Posao

Rutina na poslu vam smeta. Saradnici ne žele veće promjene. Saradnja sa Djevicom.

Ljubav

Nema veće napetosti. Ljubav ide svojim tokom bez promjena. Ostajete kod kuće sa porodicom ili partnerom.

Zdravlje

Pazite se povrede šaka i lakta.

BLIZANCI

Posao

Proširenje privatnog posla možete postići uključivanjem nekog bliskog prijatelja ili čak rođaka. Imate dobru enegriju za to.

Ljubav

Imate onaj osjećaj “Meni nikako da krene” na planu ljubavi. Dok ne krene, vi uživajte u svojoj slobodi.

Zdravlje

Nervoza.

RAK

Posao

Sređujete stvari na radnom mjestu. Nastala je totalna zbrka oko papira. Pomoć prijatelja.

Ljubav

U svom domu takođe radite na rješavanju zaostalih računa koji vam unose nervozu.

Zdravlje

Fali vam pokretačka snaga. Usporeni ste.

LAV

Posao

Potrebno je da popravite komunikaciju sa saradnicima. Poslušajte nekad i tuđe mišljenje.

Ljubav

Volite dobro društvo. Vjerovatno ćete imati poznanstvo sa harizmatičnom Škorpijom.

Zdravlje

Nema razloga za preteranu brigu.

DEVICA

Posao

Puni ste samopouzdanja. Vaš projekat nailazi na odobravanje.

Ljubav

Djevice u vezi ili braku imaju period strasti.

Zdravlje

Posvetite se fizičkim vježbama.

VAGA

Posao

Komunikacija sa saradnicima iz inostranstva. Novac vam stiže u popodnevnim časovima.

Ljubav

Uživate u životnim radostima koje vam ljubav pruža.

Zdravlje

Ukoliko ste zanemarili zdravlje vrijeme je da obratite pažnju na krvnu sliku.

ŠKORPIJA

Posao

Ne zaboravite na račune. Imate dosta zaostalih dugova. Saradnja sa osobom iz znaka Raka donosi prosperitet.

Ljubav

Energetski ste ispunjeni. Potrebna vam je osoba puna senzualnosti.

Zdravlje

Dobro se osjećate.

STRELAC

Posao

Morate biti tolerantniji prema sebi. Previše ulažete sebe zarad drugih, a ponekad ste i previše naivni.

Ljubav

Tražite iskrenu ljubav. Možete je samo naći u osobi koja je okrenuta domu i porodici. Dobro se slažete sa Blizancima.

Zdravlje

Možete imati problem sa pritiskom.

JARAC

Posao

Vrijedni ste. Radite punom snagom i nije vam teško da ostajete na radnom mestu i poslije radnog vremena.

Ljubav

Jarčevi koji su sami imaju susret sa osobom iz drugog grada.

Zdravlje

Pretjerani rad opterećuje vašu kičmu.

VODOLIJA

Posao

Niste zadovoljni saradnjom sa drugima. Planirate da se prepustite nekim novim poslovnim trendovima.

Ljubav

Vodolije treba da poslušaju svog partnera sa kojim žive. Partner ima nove ideje za unapređenje posla.

Zdravlje

Ne razmišljate previše o svom zdaravlju.

RIBE

Posao

Ne odbacujte svaki savjet ili ponudu prijatelja koja vam se pruža, možda ćete pronaći nešto što vas zanima.

Ljubav

U ljubavi ste skeptični. Nemate povjerenja u osobu sa kojom živite.

Zdravlje

Latentne migrene.

