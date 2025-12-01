Sedmični horoskop od 1. do 7. decembra: Blizanci se povlače u sebe, Vage čeka važan razgovor, Ribe u ljubavnom zanosu

Ulazimo u emotivno bogatu i pokretnu nedelju koja donosi nova razumijevanja, otvorene razgovore i jasnije odnose. Mjesec u Biku daje nježan početak — stabilnost, jednostavne radosti, druženja bez pritiska i toplije kontakte. Venera u Strelcu podstiče spontanost, vedrinu i nove ljude u našem okruženju.
U središtu nedelje, 4. decembra, Superpun Mjesec u Blizancima razbuktava emocije i komunikaciju. Ovo je trenutak kada se mnoge misli izgovaraju naglas, kada shvatamo šta želimo i sa kim želimo dalje. Kraj nedjelje, sa Mjesecom u Raku, nosi potrebu za mirom, domom, toplinom i jasnijim osjećajem šta nam je zaista važno.
Ovan
Početak nedjelje donosi smirenje. Kao da vas nešto iznutra usporava i podsjeća da sebi ne namećete tempo koji vas iscrpljuje. U odnosima se javlja stara tema, ali je sada sagledavate zrelije, bez emotivnog tereta.
Vikend birate da provedete u miru — dom, bliski ljudi, tišina i iskren razgovor biće vaš spas.
Bik
Ulazite u nedelju sa više mira i unutrašnje stabilnosti. Ljudi osjećaju da ste prisutni, topli i pouzdani. Emocije se produbljuju prirodno, bez pritiska i forsiranja.
Kraj nedjelje donosi osećaj zahvalnosti — bilo kroz porodični susret, prijateljsku gestu ili pažnju partnera.
Blizanci
Pred vama je jedna od najjačih nedelja u godini. Supermesec u vašem znaku osvijetljava sve — misli, želje, emocije. Trebaće vam prostora da izgovorite ono što dugo potiskujete, ali ovaj put to činite smireno i zrelo.
Vikend povlači vašu energiju ka unutra: uređujete prostor, završavate obaveze ili se posvećujete hobiju koji vas vraća u ravnotežu.
Rak
Ideje vam dolaze lako, a emocije se otvaraju bez straha. Nježnost je naglašena, pa mnogo jasnije vidite gdje su odnosi tražili toplinu, a gde samo malo iskrenosti.
Mjesec u Raku krajem nedelje pojačava osećanje bliskosti — partner ili draga osoba biće posebno pažljivi.
Lav
Početni dani vas guraju da napravite pauzu i preispitate ciljeve. Ne trošite energiju tamo gde je ne vraća. U odnosima se otvaraju teme poverenja; neke reči koje dugo čuvate sada se izgovaraju promišljeno.
Vikend donosi komplimente i privlačnost — neko vas vidi jasnije nego ranije.
Djevica
Supermjesec vam otvara vrata u karijeri, reputaciji ili nekoj važnoj obavezi koju konačno rešavate. Jasnije vidite šta vas sputava, a šta pokreće.
Kraj nedjelje donosi lakšu energiju — susret, razgovor ili izlazak vraća vam optimizam.
Vaga
Početak nedelje donosi bistru glavu i laganu komunikaciju. Otvarate se lakše, a jedan razgovor može biti presudan i vratiti mir u odnosu.
Vikend vas usmjerava na planove i ciljeve za narednu godinu — jasnije vidite šta želite da ostvarite.
Škorpija
Intenzivna, ali isceljujuća nedjelja. Bliskost se produbljuje, razgovori postaju otvoreniji, a nešto što ste ćutali možda konačno izlazi na površinu i donosi olakšanje.
Kraj nedejlje donosi smirenje i zahvalnost ljudima koji su pokazali svoju lojalnost.
Strijelac
Supermjesec osvjetljava vaše partnersko polje. Važne spoznaje o ljubavi, granicama i željama dolaze u prvi plan. Mogući su iskren razgovor, pomirenje ili završetak jedne stare priče.
Vikend donosi duboku emotivnu razmenu i toplije odnose.
Jarac
Tiha, nježna nedjelja. Vaš tempo usporava, a vi birate ono što vas smiruje. U ljubavi se postepeno otvarate, bez žurbe. Posao ide lagano — i konačno birate sebe ispred obaveza.
Kraj nedjelje donosi naglašenu želju za bliskošću i romantikom.
Vodolija
Početak nedjelje okreće vas temeljnim stvarima — porodici, stabilnosti, navikama. Razmišljate o prošlim iskustvima i shvatate šta vam je sada zaista potrebno.
Vikend donosi oslobađanje — druženje, smijeh i osoba pored koje se osjećate lagano.
Ribe
Ulazite u nedjelju nježnije nego inače, ali i mnogo stabilnije emotivno. Svjesni ste svojih granica, ali i svojih želja. Jedan razgovor vraća vam vjeru u ljubav.
Kraj nedjelje donosi toplinu doma, intiman susret ili porodični trenutak koji vas puni dobrim emocijama, piše naj žena.