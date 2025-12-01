Kineski horoskop za decembar 2025. godine

Evo šta svaki znak kineskog horoskopa može da očekuje u decembru 2025:

PACOV

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Decembar 2025. donosi stabilnost. Završite tekuće projekte kako biste ušli u novu godinu mirni. Finansije će vas obradovati, moći ćete da priuštite željene poklone. U porodici vlada harmonija, podržite je toplom komunikacijom. Izbjegavajte tračeve u prednovogodišnjoj gužvi.

BIVO

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Vaš trud biće nagrađen početkom mjeseca prijatnim bonusom ili pohvalom od šefa. Ne preuzimajte previše obaveza u prednovogodišnjim danima. Zdravlje zahtijeva pun odmor. Drugi dio decembra idealan je za romantična priznanja i jačanje porodičnih veza.

TIGAR

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Očekuje vas mjesec živopisnih događaja i druženja. Ne odbijajte pozive, novogodišnje zabave donose korisna poznanstva. Karijera zahtijeva kreativan pristup. Finansijski izdaci biće značajni, ali donose radost. U ljubavi je moguć strastveni roman.

ZEC

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023.

Decembar 2025. protiče mirno. Uživajte u porodičnoj toplini i pripremama za praznike. Poslovna pitanja rešavaju se lako. Sredinom mjeseca očekuje se manja, ali prijatna dobit. Samce čekaju romantični susreti u krugu prijatelja. Posvetite vrijeme kreativnosti.

ZMAJ

1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Mjesec donosi jasnoću u poslovnim pitanjima. Sa sigurnošću završavajte stare projekte i pravite velike planove za narednu godinu. Finansijska intuicija neće vas izneveriti. U ljubavi dolazi period otvorenih razgovora koji jačaju povjerenje. Vodite računa o dnevnom režimu da sačuvate energiju.

ZMIJA

1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013.

Decembar 2025. je pogodan za analizu i planiranje. Sumiranje rezultata godine otvara put ka budućim uspjesima. Neočekivana finansijska podrška stiže u pravom trenutku. U odnosima budite mudri i izbjegavajte kritiku. Posvetite se duhovnim praksama.

KONJ

1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014.

Čeka vas društveno aktivan period. Vaša harizma privlači prave ljude. Karijerne perspektive se poboljšavaju kroz neformalnu komunikaciju. Kontrolišite novogodišnje troškove. U ljubavi moguća manja neslaganja zbog užurbanosti. Pronađite vrijeme za sebe.

KOZA

1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015.

Decembar 2025. donosi inspiraciju i kreativni uspon. Ideje za praznične dekoracije i poklone biće cijenjene. Moguća je i dodatna zarada. Romantične veze dosegnuće novu dubinu. Samce očekuju sudbonosni susreti na prazničnim događajima.

MAJMUN

1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016.

Posljednji mjesec u 2025. godini zahteva fleksibilnost u rešavanju svakodnevnih problema. Neočekivani poslovi neće pokvariti prazničnu atmosferu ako ih prihvatite sa humorom. Karijera obećava zanimljive prilike za narednu godinu. Finansije su stabilne. U porodici vlada ljubav.

PIJETAO

1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017.

Decembar 2025. protiče mirno i harmonično. Uživajte u pripremama za praznike bez uključenja u kancelarijske intrige. Finansijski poslovi rešavaju se povoljno. U ljubavi dolazi period smirenih, romantičnih večeri. Vodite računa o kvalitetnom snu.

PAS

1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018.

Čeka vas mjesec prijatne brige o bližnjima. Vaša velikodušnost biće nagrađena ljubavlju i zahvalnošću. Na poslu završavajte obaveze bez žurbe. Finansije zahtijevaju pažljivo planiranje prazničnog budžeta. Novogodišnja noć donosi tople susrete i srdačne razgovore.

SVINJA

1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Decembar 2025. donosi osjećaj dubokog zadovoljstva zbog svega što ste uradili tokom godine. Očekuje vas zasluženi odmor u krugu najbližih. Moguća su neočekivana, ali prijatna finansijska primanja. Romantične veze dobijaju novi smisao. Sanjajte i pravite planove, oni će se ostvariti, piše Mondo.

