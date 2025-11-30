Ova boja donosi nesreću u dom: Izbjegavajte je kako znate

Zato stručnjaci upozoravaju da postoji jedna boja koju bi trebalo izbjegavati gdje god možete, jer unosi nemir, blokira protok dobre energije i može stvoriti napetost u svakodnevnom životu.

Dnevni boravak je srce doma, mjesto gdje se odmaramo, razgovaramo s porodicom i punimo baterije. Upravo zato feng šui naglašava koliko je važno da u ovaj prostor unesemo nijanse koje smiruju, podržavaju i privlače pozitivnu energiju — a ne one koje je remete.

Feng šui psihologija boja

Feng šui psihologija boja jasno kaže da svaka nijansa ima svoj „potpis“. Plava donosi mir i stabilnost, savršena je za opuštanje. Zelena unosi svježinu i energiju prirode, pa se preporučuje u prostorijama gdje se obnavlja snaga. Crvena je moćna i strastvena, ali se koristi pažljivo, samo u detaljima, jer lako može da pređe u napetost. Neutralne nijanse poput bež, sive i bijele stvaraju stabilnu osnovu i dozvoljavaju da energija slobodno teče.

Ali jedna boja posebno se izdvaja kao problematična: prema feng šuiju, previše tamnih i teških tonova — naročito crna — privlači stagnaciju, umor i osjećaj pritiska. U velikim količinama može da „proguta“ svjetlost, da izazove osjećaj zagušljivosti i da naruši emocionalni balans doma. Zato se savjetuje da je u dnevnom boravku koristite samo u detaljima, nikako kao dominantnu.

Svjetlost je također ključ feng šuija — prirodno osvjetljenje otkriva kako određena boja zaista „diše“ u prostoru. Zato se preporučuje da posmatrate sobu tokom dana: u svijetlim prostorijama dozvoljene su snažnije nijanse, dok tamni i slabo osvijetljeni prostori zahtijevaju toplije i mekše tonove.

Akcentni zidovi

Ako želite da unesete živost, a da ne narušite energiju, feng šui predlaže akcentne zidove. Dovoljno je da jedna površina ponese hrabriju boju, dok ostatak sobe ostane u mirnim tonovima. Tako dobijate dinamiku, ali i dalje zadržavate balans.

Najbolje je da osmislite paletu od tri do četiri nijanse koje se dopunjuju — jedna baza, dvije akcentne i jedna neutralna za namještaj ili dekor. Na taj način prostor ostaje usklađen, a energija domačinski mekana i podržavajuća, prenosi Avaz.

